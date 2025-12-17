Sistema de relojes inteligentes ayuda a calmar las rabietas de los niños, según los expertos.

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los padres pueden calmar mejor las rabietas de sus hijos gracias a la monitorización de los relojes inteligentes impulsados por IA, según un nuevo estudio.

Las alertas de relojes inteligentes sobre una inminente rabieta ayudaron a los padres a intervenir en cuestión de segundos, reduciendo más de la mitad la duración de los arrebatos de los niños pequeños, informaron los investigadores el 15 de diciembre en JAMA Network Open.

"Este estudio demuestra que incluso intervenciones pequeñas y bien sincronizadas pueden cambiar la trayectoria del episodio de desregulación emocional de un niño", dijo la coinvestigadora principal, la Dra. Magdalena Romanowicz, psiquiatra infantil en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Estos momentos dan a los padres la oportunidad de intervenir con acciones de apoyo -- acercándose, ofreciendo tranquilidad, etiquetando emociones y desviando la atención antes de que se intensifique una rabieta", dijo Romanowicz en un comunicado de prensa.

El reloj inteligente que lleva el niño, detecta señales de estrés como el aumento de la frecuencia cardíaca o cambios en el movimiento y el sueño, explicaron los investigadores.

Estas lecturas se envían a una aplicación impulsada por IA en el smartphone del padre, que las analiza en tiempo real y envía una alerta cuando parece que va a empezar una rabieta.

"Un reloj inteligente puede parecer sencillo, pero cuando está respaldado por tratamientos basados en la evidencia y análisis avanzados, se convierte en un salvavidas para las familias que intentan manejar síntomas graves de comportamiento en casa", dijo el investigador Dr. Paul Croarkin, psiquiatra infantil y adolescente de la Clínica Mayo, en un comunicado de prensa.

Para probar este sistema, los investigadores reclutaron a 50 niños de entre 3 y 7 años que recibieron Terapia de Interacción Padre-Hijo (PCIT) en la Clínica Mayo. Los niños estaban recibiendo esta terapia por problemas de conducta.

"La Terapia de Interacción Padre-Hijo es un tipo de técnica psicológica estándar de oro utilizada por terapeutas y padres formados", dijo la Dra. Ruth Lynn Milanaik, directora del programa de Seguimiento Neurodesarrollativo Neonatal en el Cohen Children's Medical Center en New Hyde Park, Nueva York.

"El terapeuta formado observaba cómo el padre y el hijo interactuaban juntos, normalmente a través de un espejo unidireccional, y luego daba consejos inmediatos a los padres sobre lo que hacían que necesitaba una habilidad diferente", dijo Milanaik, que no participaba en la investigación.

Para el estudio, los investigadores asignaron a la mitad de los niños que llevaran el smartwatch y a la otra mitad que continuaran con su PCIT con normalidad.

Teóricamente, el reloj inteligente daría a los padres una mejor oportunidad de utilizar las habilidades que desarrollaron durante el PCIT, según los investigadores.

Los niños llevaban el smartwatch aproximadamente el 75% del tiempo, lo que demuestra que es factible esperar que lo mantengan puesto, según el estudio.

Los resultados mostraron que las alertas de relojes inteligentes ayudaban a los padres a intervenir en los primeros cuatro segundos de una inminente rabieta.

Los niños que llevaban el smartwatch tenían rabietas que duraban unos 10 minutos, en comparación con los 22 minutos de los que no tenían el monitoreo, según los investigadores.

En general, las probabilidades de que una rabieta durara 15 minutos o más eran 3,7 veces menores entre los niños monitorizados con un reloj inteligente, según el estudio.

"Estamos viendo a más niños en crisis y la gravedad está aumentando", dijo la investigadora Dra. Julia Shekunov, directora médica de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Mayo, en un comunicado de prensa. "Este sistema ofrece a los padres herramientas que pueden usar inmediatamente, incluso fuera de la clínica, para ayudar a su hijo a recuperar el control."

Las rabietas forman parte del desarrollo normal del niño, ya que los niños encuentran formas de gestionar su frustración, dijo Milanaik.

"Todos hemos oído hablar de los 'terribles dos años'. En realidad son los 'dos que hacen rabietas', cuando un niño aprende a desenvolverse en un mundo frustrante", dijo.

"Con 2 años, no tienes mucho control. Así que, cuando quieres cenar galletas y un padre dice: 'Bueno, no vamos a cenar galletas', es una oportunidad para montar una rabieta y volver a estar en pie. Eso es normal y natural y forma parte del aprendizaje y la disciplina", dijo Milanaik.

De hecho, Milanaik dijo que "una rabieta bien gestionada tiende a fortalecer el vínculo entre padre e hijo."

Funciona así: "Un niño tiene una rabieta. El padre dice: 'Oh, ignoré la rabieta, y di algunas alternativas positivas, y mi hijo escuchó lo que hice y pudimos superar esto juntos'", dijo Milanaik.

"Quiero que los niños aprendan a manejar una rabieta. Quiero que los padres aprendan de forma natural a manejar una rabieta. No quiero que nadie sienta que es algo anormal y que hay que arreglarlo", dijo Milanaik. "Es simplemente parte de crecer."

Este sistema de relojes inteligentes podría ser útil para padres que gestionan a niños que aún tienen rabietas más allá de sus "terribles dos años", añadió.

"Cuando los niños son mayores y aún tienen una menor tolerancia a la frustración o cuando la rabieta se intensifica o dura mucho más, es cuando los padres pueden buscar ayuda profesional", explicó Milanaik.

Sin embargo, expresó su preocupación de que la combinación de reloj inteligente y smartphone pueda fomentar la crianza helicóptero.

"Un niño necesita aprender a lidiar con la frustración por sí mismo", dijo Milanaik. "Un padre puede estar mirando el reloj inteligente y decir: 'Oh, el ritmo cardíaco de mi hijo está aumentando y quiero evitar esta frustración, intervenir inmediatamente en cada situación.' "

A largo plazo, puede que no sea beneficioso para el niño "ya que no podrá gestionar realmente su propia frustración", explicó. "Posiblemente dependan de un padre para que intervenga por ellos."

A continuación, los investigadores planean perfeccionar aún más la precisión del sistema, probarlo en grupos más grandes y evaluar sus beneficios a largo plazo.

Más información

El Child Mind Institute tiene más información sobre formas efectivas de manejar las rabietas.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 15 de diciembre de 2025