Salud

Qué nutrientes aporta el cilantro y cómo puede influir en el azúcar en sangre

Expertos de la Cleveland Clinic señalan que esta hierba aromática contiene compuestos bioactivos que podrían influir en el control de la glucosa y aportar efectos antioxidantes y antiinflamatorios

Guardar
El cilantro aporta antioxidantes y
El cilantro aporta antioxidantes y vitaminas esenciales como A, C y K, fortaleciendo la salud general y el sistema inmunológico

El cilantro es una de las hierbas más apreciadas en las cocinas de América Latina, Asia y el Caribe gracias a su aroma fresco y su capacidad para transformar cualquier plato. Más allá de su uso como aderezo, esta planta se ha convertido en un ingrediente fundamental tanto en salsas y guacamoles como en sopas y guisos internacionales.

Expertos de Cleveland Clinic destacan que, además de realzar el sabor de los alimentos, el cilantro aporta antioxidantes y nutrientes como vitaminas A, C y K, folato y potasio. Entre sus posibles beneficios para la salud se encuentran el apoyo en la regulación del azúcar en sangre, la protección frente a la inflamación y un ligero efecto antimicrobiano.

Aunque la ciencia aún investiga todo su potencial, incorporar cilantro a la dieta permite sumar sabor y valor nutricional a cada receta, con el atractivo de su versatilidad y bajo aporte calórico.

Potenciales beneficios para la salud

Entre los beneficios potenciales del cilantro, Cleveland Clinic señala su capacidad para influir en la regulación del azúcar en sangre. La dietista Alexis Supan afirma que ciertas investigaciones han identificado enzimas en el cilantro que podrían colaborar en la reducción de los niveles de glucosa, aunque puntualiza que los estudios en humanos no son suficientes para confirmar este efecto.

Además, destaca la presencia de antioxidantes como flavonoides y carotenoides, los cuales pueden ayudar a disminuir la inflamación, un factor que incrementa el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Sin embargo, Supan remarca la necesidad de más investigaciones que permitan establecer si existe una relación directa entre el consumo de cilantro y la protección cerebral.

El consumo de cilantro puede
El consumo de cilantro puede reducir la inflamación y el dolor, con potencial para aliviar migrañas según investigaciones preliminares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cilantro también muestra propiedades antimicrobianas. Investigaciones citadas por la Cleveland Clinic revelan la presencia de dodecanal, un compuesto capaz de ayudar al cuerpo a combatir enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonella. No obstante, la institución aclara que aún no se dispone de pruebas suficientes para asegurar que el consumo de cilantro pueda prevenir intoxicaciones alimentarias en personas.

Por otro lado, la acción de los antioxidantes del cilantro podría resultar útil para reducir el dolor y la inflamación. Algunos estudios sugieren que el uso de jarabes derivados de la planta contribuye a aliviar migrañas, aunque se necesita mayor respaldo científico para generalizar estos resultados.

Composición nutricional

Cleveland Clinic informa que una porción de un cuarto de taza (alrededor de cuatro gramos) de cilantro contiene menos de una caloría, con pequeñas proporciones de carbohidratos, fibra, azúcar y proteína. Además, la hierba aporta vitaminas A, C y K, así como folato, manganeso y potasio. Según Supan, el cilantro es especialmente rico en flavonoides y carotenoides, que ayudan a fortalecer la salud general.

Una porción de cilantro aporta
Una porción de cilantro aporta menos de una caloría y es rica en flavonoides y carotenoides, ideales para una dieta saludable y baja en calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cilantro es seguro para la mayoría de la población. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar reacciones alérgicas. Supan recomienda que quienes presentan hipoglucemia o niveles bajos de azúcar presten atención a su consumo, dado que el cilantro influye en los valores. En estos casos, se aconseja ajustar el resto de la dieta cuando se ingieren cantidades mayores de la hierba.

Aplicaciones culinarias y características sensoriales

La versatilidad del cilantro en la cocina es notable. Expertos de Cleveland Clinic sugiere incorporarlo en recetas tailandesas y vietnamitas, así como en platos tradicionales como tacos y burritos. Supan aconseja añadirlo conforme al gusto personal, sin exceder la cantidad para no modificar el sabor original de las preparaciones. Generalmente, se emplea como aderezo o guarnición y no existe una dosis recomendada específica.

La versatilidad del cilantro permite
La versatilidad del cilantro permite realzar el sabor de platos internacionales como tacos, sopas y guacamoles sin añadir calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto curioso es la percepción de su sabor: algunas personas experimentan un gusto a jabón, fenómeno determinado por la genética. Supan aclara que los beneficios del cilantro no justifican su inclusión en la dieta si el sabor resulta desagradable.

Incorporar cilantro en la cocina diaria facilita la reducción del uso de sal, lo que representa una ventaja para la salud por el menor consumo de sodio, de acuerdo con la experiencia de la Cleveland Clinic.

Temas Relacionados

CilantroBeneficios para la saludAntioxidantesRegulación del azúcar en sangreparkinsonCleveland ClinicnutriciónalzheimerNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

De la herencia al diagnóstico: cómo los antecedentes familiares pueden anticipar el riesgo de cáncer de próstata

Esta información clave permite a especialistas adaptar revisiones y sugerir evaluaciones específicas. La importancia de optimizar la vigilancia individual y mejorar las opciones de intervención a tiempo frente a posibles problemas de salud masculina, según Cleveland Clinic

De la herencia al diagnóstico:

Una almohada adecuada ayuda a prevenir dolores musculares y trastornos del sueño

Diversos estudios científicos muestran que seleccionar una almohada apropiada favorece el descanso, reduce dolores y contribuye a mantener una alineación saludable de la columna vertebral y el cuello

Una almohada adecuada ayuda a

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Investigaciones recientes analizan el consumo energético del cerebro durante tareas de alta concentración y ponen en contexto cuánto impacta realmente en el balance corporal diario

¿El esfuerzo mental quema calorías?

¿Cuál es la dieta poco conocida que ayuda a reducir el colesterol y protege el corazón?

Un metaanálisis y un estudio de seguimiento a largo plazo recomiendan prestar atención a combinaciones y hábitos respaldados por estudios recientes. Cómo adoptar cambios sostenibles y beneficiosos sin recurrir a soluciones extremas

¿Cuál es la dieta poco

Los 8 alimentos que recomiendan los especialistas para potenciar el colágeno y prevenir lesiones

Incorporar estos ingredientes en la rutina diaria puede marcar la diferencia, aseguran especialistas y publicaciones científicas recientes. Qué tener en cuenta, según expertos consultados por Sportlife

Los 8 alimentos que recomiendan
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

¿El esfuerzo mental quema calorías?

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó un segundo proceso que buscaba su destitución del cargo

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro