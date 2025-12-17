El cribado basado en el riesgo del cáncer de mama supera a las mamografías anuales, según un ensayo clínico

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Adaptar el cribado del cáncer de mama al riesgo individual de cáncer de la mujer podría funcionar mejor que las mamografías anuales, según un nuevo estudio.

Las mujeres tuvieron cáncer de mama detectado en una fase más temprana y más tratable cuando se les asignó a un cribado basado en el riesgo, en comparación con aquellas que se realizaron mamografías anuales independientemente del riesgo personal, informaron los investigadores el 12 de diciembre en el Journal of the American Medical Association.

"Estos hallazgos deberían transformar las directrices clínicas para el cribado del cáncer de mama y modificar la práctica clínica", dijo la Dra. Laura Esserman, directora del Centro de Cuidado de la Mama de la Universidad de California-San Francisco, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores realizaron pruebas de detección de cáncer de mama a más de 14.000 mujeres basadas en su riesgo, determinado por su edad, genética, estilo de vida, historial médico y densidad mamaria:

El 26% estaba en la categoría de menor riesgo y generalmente se les indicó que no hiciera cribados hasta que cumplieran los 50 años. El 62% tenía un riesgo medio y se les indicó hacer cribados cada dos años. El 8% tenía un riesgo elevado y se les indicó hacer cribados anuales. El 2% tenía el mayor riesgo y se les indicó que se realizara dos cribados al año, alternando entre mamografías y resonancias magnéticas.

"El enfoque personalizado comienza con la evaluación de riesgos, incorporando factores genéticos, biológicos y de estilo de vida, que luego pueden guiar estrategias de prevención efectivas", explicó Esserman.

El equipo de investigación comparó cómo les fue a estas mujeres con otro grupo de más de 14.000 que se realizaron mamografías anuales.

Todos los participantes fueron reclutados entre septiembre de 2016 y febrero de 2023, y se siguieron hasta septiembre de 2025, según el estudio.

Los resultados mostraron que menos mujeres fueron diagnosticadas con cáncer avanzado -- estadio IIB o superior -- si se sometieron a un cribado basado en el riesgo.

Las mujeres con cribado basado en el riesgo tuvieron alrededor de 30 casos de cáncer avanzado por cada 100.000 años-persona, en comparación con 48 casos por cada 100.000 persona-año para quienes se sometieron a la mamografía estándar. Los años-persona reflejan la cantidad de tiempo que una persona ha dedicado a un estudio.

El cribado basado en riesgos también puede revelar posibles peligros que una mujer podría desconocer, según los investigadores.

Por ejemplo, el 30% de las mujeres que dieron positivo en genética que aumenta su riesgo de cáncer de mama no informaron antecedentes familiares de cáncer de mama. Según las directrices actuales, a estas mujeres normalmente no se les ofrecería pruebas genéticas.

"Este es uno de los primeros estudios que ofrece pruebas genéticas a todas las mujeres, independientemente de su historial familiar", dijo la investigadora Allison Fiscalini, directora de la Red de Salud Mamaria Athena en UCSF, en un comunicado de prensa.

"Cuando se utilizan como parte de una evaluación integral de riesgos, estos resultados podrían tener un impacto real en mejorar la seguridad y eficacia del cribado y la prevención", afirmó Fiscalini.

Actualmente, los investigadores están inscribindo activamente a participantes para un ensayo clínico de seguimiento destinado a identificar mejor a las mujeres con mayor riesgo de cánceres de mama más agresivos.

En respuesta a los hallazgos, el Colegio Americano de Radiología (ACR) afirmó que el estudio no aporta suficiente evidencia para justificar cambiar las directrices de cribado del cáncer de mama.

Muchas de las mujeres no siguieron el patrón de cribado recomendado, señaló el ACR, y el estudio no detectó suficientes casos de cáncer como para alimentar el mejor análisis estadístico.

"El número de cánceres encontrados es pequeño, probablemente no representativo de la población", escribió la ACR en un comunicado sobre el estudio. "El número de pacientes en el grupo de mayor riesgo es inferior a 300."

