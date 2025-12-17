Salud

El cribado basado en el riesgo del cáncer de mama supera a las mamografías anuales, según un ensayo clínico

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Adaptar el cribado del cáncer de mama al riesgo individual de cáncer de la mujer podría funcionar mejor que las mamografías anuales, según un nuevo estudio.

Las mujeres tuvieron cáncer de mama detectado en una fase más temprana y más tratable cuando se les asignó a un cribado basado en el riesgo, en comparación con aquellas que se realizaron mamografías anuales independientemente del riesgo personal, informaron los investigadores el 12 de diciembre en el Journal of the American Medical Association.

"Estos hallazgos deberían transformar las directrices clínicas para el cribado del cáncer de mama y modificar la práctica clínica", dijo la Dra. Laura Esserman, directora del Centro de Cuidado de la Mama de la Universidad de California-San Francisco, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores realizaron pruebas de detección de cáncer de mama a más de 14.000 mujeres basadas en su riesgo, determinado por su edad, genética, estilo de vida, historial médico y densidad mamaria:

El 26% estaba en la categoría de menor riesgo y generalmente se les indicó que no hiciera cribados hasta que cumplieran los 50 años. El 62% tenía un riesgo medio y se les indicó hacer cribados cada dos años. El 8% tenía un riesgo elevado y se les indicó hacer cribados anuales. El 2% tenía el mayor riesgo y se les indicó que se realizara dos cribados al año, alternando entre mamografías y resonancias magnéticas.

"El enfoque personalizado comienza con la evaluación de riesgos, incorporando factores genéticos, biológicos y de estilo de vida, que luego pueden guiar estrategias de prevención efectivas", explicó Esserman.

El equipo de investigación comparó cómo les fue a estas mujeres con otro grupo de más de 14.000 que se realizaron mamografías anuales.

Todos los participantes fueron reclutados entre septiembre de 2016 y febrero de 2023, y se siguieron hasta septiembre de 2025, según el estudio.

Los resultados mostraron que menos mujeres fueron diagnosticadas con cáncer avanzado -- estadio IIB o superior -- si se sometieron a un cribado basado en el riesgo.

Las mujeres con cribado basado en el riesgo tuvieron alrededor de 30 casos de cáncer avanzado por cada 100.000 años-persona, en comparación con 48 casos por cada 100.000 persona-año para quienes se sometieron a la mamografía estándar. Los años-persona reflejan la cantidad de tiempo que una persona ha dedicado a un estudio.

El cribado basado en riesgos también puede revelar posibles peligros que una mujer podría desconocer, según los investigadores.

Por ejemplo, el 30% de las mujeres que dieron positivo en genética que aumenta su riesgo de cáncer de mama no informaron antecedentes familiares de cáncer de mama. Según las directrices actuales, a estas mujeres normalmente no se les ofrecería pruebas genéticas.

"Este es uno de los primeros estudios que ofrece pruebas genéticas a todas las mujeres, independientemente de su historial familiar", dijo la investigadora Allison Fiscalini, directora de la Red de Salud Mamaria Athena en UCSF, en un comunicado de prensa.

"Cuando se utilizan como parte de una evaluación integral de riesgos, estos resultados podrían tener un impacto real en mejorar la seguridad y eficacia del cribado y la prevención", afirmó Fiscalini.

Actualmente, los investigadores están inscribindo activamente a participantes para un ensayo clínico de seguimiento destinado a identificar mejor a las mujeres con mayor riesgo de cánceres de mama más agresivos.

En respuesta a los hallazgos, el Colegio Americano de Radiología (ACR) afirmó que el estudio no aporta suficiente evidencia para justificar cambiar las directrices de cribado del cáncer de mama.

Muchas de las mujeres no siguieron el patrón de cribado recomendado, señaló el ACR, y el estudio no detectó suficientes casos de cáncer como para alimentar el mejor análisis estadístico.

"El número de cánceres encontrados es pequeño, probablemente no representativo de la población", escribió la ACR en un comunicado sobre el estudio. "El número de pacientes en el grupo de mayor riesgo es inferior a 300."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cribado del cáncer de mama.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Francisco, 12 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelcribadobasadoenelriesgodelcancerdemamasuperaalasmamografiasanualessegununensayoclinico

Últimas Noticias

¿Cómo evitar aumentar de peso durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo?

Los festejos suelen asociarse a excesos alimentarios y cambios en las rutinas. Especialistas consultados por Infobae describieron pequeños cambios en la conducta que permiten prevenir y mantener el bienestar durante las Fiestas

¿Cómo evitar aumentar de peso

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

Una investigación realizada en Suecia durante 47 años con cientos de voluntarios muestra que el rendimiento físico y la fuerza muscular disminuyen desde mediados de la tercera década, aunque la adopción de actividad motriz en etapas adultas incrementa la capacidad funcional entre un 5% y un 10%

¿La capacidad física alcanza su

¿Cómo calcular la cantidad de comida que debo ingerir para no subir de peso? Así puedes medir tus porciones de manera saludable

Adaptar la alimentación diaria a las necesidades individuales contribuye a evitar la acumulación de grasa y a disminuir la probabilidad de padecer diabetes o hipertensión

¿Cómo calcular la cantidad de

Cuando la “torpeza” esconde una condición: qué es la dispraxia y cuál es su impacto en la salud

El desconocimiento sobre este trastorno dificulta el diagnóstico y el acceso a recursos esenciales. Los desafíos menos visibilizados y la necesidad de entornos más comprensivos, según especialistas de Cleveland Clinic

Cuando la “torpeza” esconde una

No es la espinaca: qué alimentos aportan más hierro y cómo potenciar sus beneficios

La elección adecuada de fuentes y ciertos hábitos alimenticios pueden marcar la diferencia, según expertos

No es la espinaca: qué
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Australia

El primer ministro de Australia anunció que el terrorista de Bondi Beach hospitalizado será acusado “en las próximas horas”

Crisis institucional en Honduras: el CNE denunció nuevos obstáculos para iniciar el escrutinio especial de las elecciones

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio