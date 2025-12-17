Salud

El amor puede ayudar al corazón a sanar, según las pruebas

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los corazones suelen asociarse con el amor, especialmente en torno al Día de San Valentín.

Eso es más relevante de lo que podrías pensar, dice una nueva revisión de evidencias.

El apoyo de una pareja querida puede mejorar drásticamente la recuperación de personas que han sufrido un infarto, insuficiencia cardíaca u otra emergencia relacionada con el corazón, según informaron hoy investigadores en el Canadian Journal of Cardiology.

Basándose en estos resultados, los investigadores recomiendan que las parejas íntimas sean incluidas en los programas de rehabilitación cardíaca para ayudar a apoyar la salud cardíaca de los pacientes.

"Necesitamos tratar las relaciones del corazón y fomentar para mejorar los comportamientos de salud, la salud mental y, posiblemente, los resultados cardiovasculares entre quienes padecen enfermedades cardíacas", afirmó la investigadora principal Heather Tulloch, profesora asociada en el Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa en Canadá, en un comunicado de prensa.

"Esto podría conducir a una mayor adaptación emocional y social durante la recuperación de los pacientes y, en última instancia, a mejores comportamientos de salud", añadió.

Para el estudio, los investigadores analizaron 16 estudios previos que involucraron a 1.444 pacientes cardíacos y sus parejas. Los estudios se centraron en programas para parejas que involucran a ambos miembros de la pareja en la recuperación y en cambios de estilo de vida.

Este enfoque se centra en el papel crucial de la pareja para ayudar a un paciente cardíaco -- por ejemplo, cocinando comidas saludables para el corazón, fomentando el ejercicio regular o asegurándose de que los medicamentos se tomen según las indicaciones.

Los resultados mostraron que en el 77% de los estudios revisados, los pacientes presentaban mejores comportamientos de salud del hogar si contaban con la participación y el apoyo de su pareja.

Sin embargo, hay pocos datos sobre cómo estos programas basados en parejas afectan a la calidad de la relación en sí, o al ajuste emocional de cada miembro del cónyuge ante la enfermedad del paciente, señalaron los investigadores.

"A veces las enfermedades cardíacas acercan a las parejas, pero a menudo supone un reto para la relación y para ambas personas que la forman", dijo Tulloch. "A lo largo de los años hemos aprendido que los eventos cardíacos no solo le ocurren al paciente, sino a la pareja."

Los investigadores recomiendan que se realicen más estudios sobre programas de rehabilitación cardíaca basados en parejas.

"Se deben desarrollar y probar intervenciones que incluyan a la pareja como participante activo y aborden de manera significativa lo que ocurre en las relaciones de los pacientes, con el objetivo de ayudar a las parejas a afrontar mejor las enfermedades cardíacas mejorando su salud mental y física y la salud de su relación", dijo Tulloch.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la rehabilitación cardíaca.

