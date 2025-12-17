Salud

Durante las Fiestas de fin de año ocurren más infartos y ACV: cómo prevenir

El cardiólogo Alejandro Meretta advirtió en Infobae en Vivo que durante los festejos se incrementan los episodios cardiovasculares, debido a excesos alimentarios, consumo de alcohol y abandono de la medicación

Durante las Fiestas ocurren mas infartos y ACV: como prevenir.

El médico cardiólogo Alejandro Meretta (MN 65971), jefe de Cardiología Nuclear en ICBA Instituto Cardiovascular, en su columna de Infobae en Vivo, advirtió sobre los riesgos de las costumbres navideñas, la sobrecarga alimentaria y la falta de adherencia al tratamiento en pacientes con factores de riesgo.

Recomendó moderación y recordó la importancia de no abandonar la medicación durante los festejos de fin de año.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que contó hoy con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart, Andrei Serbin Pont y Matías Barbería.

En un intercambio que comenzó con una referencia a la “caja navideña”, Meretta ironizó acerca de la importación de ritos de países fríos: “Papá Noel llega vestido abrigado, debería estar en ojotas, ¿no?”.

Planteó que, en vez de adaptar la tradición al calor del verano, se perpetúan conductas que no contemplan la salud: “Las costumbres que tenemos nosotros de las navidades europeas son una sobrecarga realmente en el tema de salud. Sal, comidas hipercalóricas, alcohol… Un poco la llamada de atención es esa, no descuidarse porque además en esta época uno se descuida. Se olvida ir a comprar los remedios”.

No abandonar la medicación durante
No abandonar la medicación durante los festejos es clave para prevenir complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas (Canva)

El cardiólogo fue contundente con el dato clínico: “En las fiestas ocurren más infartos, hay más ACV. Entonces, no quiero ser catastrófico, pero hay que prestar atención a cuidarse un poco”.

Destacó la importancia de no abandonar la medicación ni la adherencia a tratamientos en estas fechas. “La adherencia al tratamiento es fundamental”, enfatizó, y sostuvo que en época de festejos la gente suele relajarse y dejar en segundo plano las pautas de control. El especialista insistió en que la vida sana “es un continuo, no es un día que vos te diste un gusto”, y sugirió evaluar primero “qué es un gusto”.

Ahondó en la cuestión de los factores de riesgo y el carácter silencioso de las enfermedades: “Las enfermedades que acompañan a los problemas cardiovasculares, en general son silenciosas; lo mismo la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado”.

Consultado acerca de consejos prácticos frente a los excesos típicos de las mesas de fin de año, el médico reiteró: “Si sos hipertenso, guarda con la sal, ¿no? Si sos dislipémico, vas a comer, pero tampoco tenés que morir comiendo”. Hizo referencia a la experiencia de los profesionales de la salud: “Si vos querés un bestiario, tenés que ir a las guardias y ver lo que pasa los fines de año”.

El cardiólogo Alejandro Meretta advirtió
El cardiólogo Alejandro Meretta advirtió sobre los riesgos de las costumbres navideñas y la importancia de la moderación en la alimentación

A propósito de la hidratación y el consumo de alcohol durante los festejos, compartió una recomendación popular: “Cuando hace calor uno pierde hidratación, y si te hidratás con alcohol es mal negocio, porque el alcohol deshidrata”. Repitió la sugerencia de los consejos sencillos: “El doble de volumen de agua por cada volumen de alcohol. Cuando te tomás una copita de vino, tomate dos copas de agua”.

En medio de anécdotas, el cardiólogo reforzó su principal recomendación para las fiestas: “Moderarse y, sobre todo, no abandonar la medicación, porque está instalado un pensamiento mágico de que alguien te va a cuidar en la Navidad. La medicación no se abandona nunca”.

En ese mismo sentido, llamó a la sensatez: “Uno la puede pasar bien igual. Hay que recordar que los factores de riesgo son silenciosos en general y que si uno abandona el tratamiento y le da sobrecarga en esos días, se acerca más a la banquina que a la ruta. Mantengámonos sobre la calzada”.

