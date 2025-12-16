La leche materna podría ser clave para evitar alergias alimentarias infantiles

LUNES, 15 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños de granja tienden a tener muchas menos alergias que los niños urbanos, y un nuevo estudio ofrece una posible explicación: la leche que proporcionan las madres lactantes.

Los niños que crecen en comunidades agrícolas tienen sistemas inmunitarios que maduran más rápido, con niveles más altos de anticuerpos protectores durante su primer año de vida, informaron los investigadores el 10 de diciembre en Science Translational Medicine.

Según los investigadores, están obteniendo estos anticuerpos --y las células inmunitarias que los producen-- de la leche de sus madres.

Los investigadores llegaron a esta conclusión estudiando a bebés de familias de agricultores menonitas de la antigua orden en la región de los Finger Lakes, Nueva York.

"Sabemos que los niños menonitas de la Vieja Orden están notablemente protegidos frente a las alergias", dijo la investigadora principal Dra. Kirsi Järvinen-Seppo, jefa de alergia e inmunología pediátrica en el Hospital Infantil Golisano de la Universidad de Rochester Medicine.

"Lo que muestra este estudio es que sus respuestas de células B y anticuerpos están esencialmente adelantadas respecto a lo previsto en comparación con los bebés urbanos", continuó en un comunicado de prensa. "Sus sistemas inmunitarios parecen mejor preparados, en una etapa temprana de la vida, para manejar alimentos y otras exposiciones sin sobreactuar."

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon 78 parejas madre/hijo de la comunidad menonita de Old Order con 79 madres y niños de Rochester, tanto urbana como suburbana. Siguieron a las madres y a los niños durante el primer año de vida, recogiendo muestras de sangre, heces, saliva y leche humana.

Los resultados mostraron que los bebés expuestos a la granja tenían niveles más altos de células inmunitarias, lo que sugiere que sus sistemas inmunitarios eran más maduros que los de los niños de ciudad.

Los investigadores también encontraron niveles más altos de anticuerpos en las muestras de leche humana proporcionadas por sus madres.

El equipo de investigación examinó más detenidamente las alergias al huevo, una de las más comunes en niños pequeños.

Los niños de granja tenían niveles más altos de anticuerpos específicos de huevos en la sangre, y las madres tenían niveles más altos de anticuerpos específicos de huevos en su leche materna, según el estudio.

Mientras tanto, los bebés de Rochester tenían distintos niveles de anticuerpos específicos de huevos en su sangre, lo que se relacionó con su riesgo de alergia al óvulo. Cuantos más anticuerpos, menor es su riesgo de alergia al óvulo.

"Vimos un continuo: cuantos más anticuerpos específicos para huevos en la leche materna, menos probable era que los bebés desarrollaran alergia al óvulo", dijo Järvinen-Seppo. " No podemos probar la causalidad a partir de este estudio, pero la asociación es contundente."

¿Por qué las madres menonitas tenían más de estos anticuerpos específicos de óvulos? Probablemente la dieta, dijeron los investigadores.

Las familias menonitas de la Antigua Orden suelen criar sus propias gallinas y comer muchos huevos. Esa exposición repetida parece aumentar los niveles de anticuerpos de las madres contra las proteínas del huevo, y transmiten esa protección a sus hijos a través de la leche materna.

"Así como una infección o una vacuna pueden aumentar tus niveles de anticuerpos, comer regularmente ciertos alimentos podría hacer lo mismo", dijo Järvinen-Seppo. "Las madres menonitas comen más huevos, y eso puede ayudarles a transmitir más anticuerpos específicos de huevos a sus bebés a través de la leche materna."

Los bebés menonitas también nacieron con niveles más altos de anticuerpos en la sangre del cordón umbilical contra ácaros del polvo y caballos, reflejando los alérgenos ambientales a los que sus madres están expuestas regularmente, según los investigadores.

Pero los bebés de Rochester tenían niveles más altos de anticuerpos contra los cacahuetes y los gatos, reflejando las exposiciones más comunes a alérgenos de madres suburbanas y urbanas.

Estos resultados muestran por qué la lactancia materna no se ha relacionado de forma constante con un menor riesgo de alergias alimentarias, dijo Järvinen-Seppo, porque todo depende de lo que haya estado comiendo una madre.

"Nuestros datos sugieren que puede haber un beneficio particular cuando las madres tienen altos niveles de anticuerpos específicos de alimentos en su leche", afirmó. "No todas las madres lo tienen, y eso podría ayudar a explicar por qué los resultados sobre la asociación entre la lactancia materna y la alergia alimentaria han sido mixtos."

Sin embargo, la leche materna probablemente no es la única razón por la que los niños de granja tienen menos alergias, dijo Järvinen-Seppo.

La exposición diaria a animales de granja y gérmenes, el consumo de agua de pozo, el menor uso de antibióticos y patrones claramente diferentes de bacterias intestinales también han demostrado ayudar a moldear la resistencia a las alergias de los niños rurales, según los investigadores.

Ahora están llevando a cabo un ensayo clínico con futuras madres a las que se les asignará comer o evitar huevo y cacahuete durante el final del embarazo y la lactancia materna temprana. El equipo comparará los niveles de anticuerpos de las madres y el desarrollo de alergias alimentarias en sus hijos.

"Ya sabemos que introducir cacahuete y huevo directamente en los bebés desde temprano puede reducir el riesgo de alergias", explicó Järvinen-Seppo. "Ahora nos preguntamos si las dietas de las madres durante el embarazo y la lactancia pueden añadir otra capa de protección a través de los anticuerpos que transmiten a sus bebés. En última instancia, nuestro objetivo es traducir lo que aprendemos de estas comunidades en estrategias seguras y prácticas para todas las familias."

Más información

El Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología tiene más información sobre alergias alimentarias.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Rochester, 9 de diciembre de 2025; Medicina Traslacional Científica, 10 de diciembre de 2025