Cuando la “torpeza” esconde una condición: qué es la dispraxia y cuál es su impacto en la salud

El miedo a caerse y la inseguridad motriz generan ansiedad, aislamiento social y baja autoestima en quienes tienen dispraxia (Imagen Ilustrativa Infoabe)

Para muchas personas con dispraxia, las caídas no representan simples accidentes, sino una realidad cotidiana que marca cada etapa de su vida. Desde la infancia, estas dificultades moldean la confianza, condicionan la independencia y persisten en la adultez, acompañadas de retos físicos, emocionales y sociales.

Este trastorno neurológico, también conocido como trastorno del desarrollo de la coordinación (DCD), afecta a muchas personas y, sin embargo, sigue siendo poco visible en los sistemas de salud y educación.

Ignorar la dispraxia deja sin apoyo a quienes conviven a diario con la inseguridad de una pisada o el temor a una nueva caída, profundizando el aislamiento y la ansiedad en vez de construir entornos comprensivos y seguros.

¿Qué es la dispraxia?

La dispraxia es un trastorno del neurodesarrollo que impide al cerebro planificar y coordinar adecuadamente los movimientos. Según la Cleveland Clinic, se trata de una condición crónica que comienza en la infancia y muchas veces persiste en la adultez. Es más frecuente en varones y presenta un mayor riesgo en niños prematuros o con bajo peso al nacer.

La dispraxia afecta la coordinación motora y condiciona la independencia desde la infancia hasta la adultez (Freepik)

Los síntomas de la dispraxia varían de acuerdo con la etapa de la vida. Durante la infancia, puede observarse retraso en hitos motores como sentarse, gatear o caminar.

Los niños suelen tener dificultades para manipular juguetes, usar cubiertos o vestirse sin ayuda. En la escuela, se suman problemas con la escritura, el manejo de tijeras o la participación en deportes, lo que dificulta la integración y afecta el rendimiento académico.

Ya en la adultez, los obstáculos persisten en forma de problemas de equilibrio, descoordinación y dificultad para organizar tareas cotidianas, lo que suele traducirse en caídas frecuentes y dependencia de terceros.

Las consecuencias físicas de la dispraxia son especialmente notables. De acuerdo con datos de The Independent, los adultos con DCD integran un grupo con nueve veces más probabilidades de sufrir caídas una o dos veces al mes, mientras que la mitad de los niños afectados presenta caídas semanalmente.

Las caídas frecuentes y las lesiones graves son consecuencias físicas comunes en personas con dispraxia o DCD (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas caídas no suelen ser leves: entre las lesiones reportadas figuran esguinces, fracturas, conmociones cerebrales y pérdida de dientes. Más de un tercio de los adultos con DCD refiere haber padecido fracturas como resultado directo de estos episodios.

Consecuencias emocionales y sociales

El miedo a caerse y las dificultades motrices impactan directamente en el bienestar emocional. The Independent señala que el 72% de los afectados vive con una preocupación constante por las caídas. Este temor limita la autonomía: muchos evitan caminar solos o utilizar escaleras, restringiendo su independencia.

El resultado suele ser aislamiento social, baja autoestima y ansiedad, problemas que se agravan cuando estas personas eluden actividades grupales o deportivas. Cleveland Clinic advierte que la frustración por no poder cumplir con tareas cotidianas puede desencadenar ansiedad y depresión.

La dispraxia se diagnostica por observación clínica y exclusión de otras patologías, sin pruebas médicas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la evidencia desde los primeros años de vida, identificar la dispraxia resulta complejo. El diagnóstico no se basa en pruebas médicas específicas, sino en la observación de la motricidad, la coordinación y la exclusión de otras patologías como la parálisis cerebral o la distrofia muscular.

El proceso requiere la intervención de pediatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos infantiles y neurólogos. Esta falta de claridad diagnóstica retrasa el acceso a apoyos y tratamientos adecuados.

Tratamiento y abordaje

No existe una cura para la dispraxia, pero múltiples estrategias pueden mejorar la calidad de vida. La terapia ocupacional y la fisioterapia, adaptadas a cada caso, resultan clave. Una de las metodologías más efectivas es la intervención orientada a tareas, que divide actividades complejas en pasos sencillos, fomentando la autonomía mediante la práctica sistemática.

El uso de adaptaciones —por ejemplo, utensilios especiales para comer o escribir— facilita el desempeño diario. Además, The Independent destaca que las estrategias cognitivas conductuales ayudan a gestionar la ansiedad y el temor recurrente a nuevas caídas.

El reconocimiento temprano y la capacitación de profesionales son claves para la inclusión y el apoyo a personas con dispraxia

Aunque la dispraxia tiene repercusiones profundas, todavía no figura en las principales guías de prevención de caídas, ni suele mencionarse en campañas de salud pública que priorizan enfermedades como el Parkinson o condiciones de la adultez mayor.

Esta omisión no solo perpetúa la falta de apoyo y conocimiento, sino que incrementa los riesgos y los costes sanitarios por lesiones evitables.

Tanto la Cleveland Clinic como The Independent coinciden en la urgencia de capacitar a profesionales de la salud y la educación para identificar y acompañar a quienes viven con este trastorno.

El reconocimiento a tiempo, la inclusión en políticas públicas y la comprensión social son pasos fundamentales para transformar la experiencia de quienes viven a diario con la dispraxia, permitiéndoles acceder a entornos seguros, comprensivos y adaptados en cada etapa de su vida.