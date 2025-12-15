Alimentación infantil: desafíos actuales y consejos para sumar nutrientes clave

Mabel Carosella advierte que la falta de diversidad y la selectividad en la alimentación infantil son las consultas más frecuentes en pediatría

En una nueva edición de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, la pediatra Mabel Carosella abordó los desafíos actuales relacionados con la alimentación infantil. Desde la consulta pediátrica, observó que “la preocupación más grande de todas las familias es la falta de diversidad en las dietas, las dietas monótonas, la selectividad”.

Cuál es la principal preocupación en torno a la alimentación infantil

Según relató Carosella, las dudas recurrentes suelen estar ligadas a la alimentación restringida y poco variada. “Lo único que come son fideítos, lo único que come son milanesas”, es una frase habitual que escucha en el consultorio. La especialista enfatizó que este patrón puede provocar déficit de algunos micronutrientes, tema que genera inquietud tanto en las familias como en los profesionales.

La pediatra subrayó que el proceso de diversificación de la dieta es gradual y que el papel de la familia resulta clave. “Lo primero que le decimos a los papás y a las mamás es que tengan paciencia. Esto no se hace de un día para el otro. Todos trabajamos en eso”, afirmó. Además, introdujo el concepto de alimentación perceptiva, que requiere incorporar nuevas propuestas alimentarias no solo por el sabor, sino también mediante el juego sensorial: “No solo se come con el gusto y tragando los alimentos, sino tocándolos, vinculándose, cocinando, oliéndolos, llevándolos a la boca y, a lo mejor, en ese momento no tragarlos, sino escupirlos, pero saborearlos”.

La importancia de incorporar variedad y nutrientes esenciales

Incorporar variedad en la alimentación infantil requiere trabajo familiar y mucha paciencia, destaca la pediatra (Gustavo Gavotti)

La estrategia para ampliar la oferta de alimentos involucra a los niños en tareas relacionadas con la comida, como la compra y la preparación. “La educación alimentaria incluye eso: vincularse con el procesamiento de los alimentos. Desde ir a comprarlos hasta llevarlos a la mesa y cocinar con ellos para que vean de dónde surge el alimento y de esa forma la aceptación es mucho mejor”, indicó la experta.

Al analizar cómo garantizar una nutrición adecuada, la pediatra destacó tres grupos importantes: proteínas, lácteos y vegetales. “En primer lugar, las proteínas: carne, pollo, huevo, o alguna proteína de origen vegetal. Algo de proteínas tiene que haber. El segundo grupo, que es muy importante y sobre todo en los nenes chiquitos que están en crecimiento y en adolescentes, son los lácteos, porque es la fuente de calcio y de vitamina D, fundamental para el crecimiento”, detalló. En este sentido, mencionó los beneficios del yogur como alimento fermentado: “Cada vez más toma relevancia por el cuidado de la microbiota y organismos vivos en la dieta”.

A estos grupos añadió la importancia de las verduras y frutas, cuya ingesta contribuye con vitaminas, minerales y fibra. “Todos los grupos tienen que estar cubiertos con algún alimento. De esa forma, uno puede garantizar que tiene una dieta que le otorgue todo lo que necesita para crecer”, repasó.

El concepto de “alimento ancla” y su aplicación práctica

La educación alimentaria incluye involucrar a los niños en comprar y preparar los alimentos, lo que aumenta su interés y aceptación de nuevos sabores, según Carosella (Gustavo Gavotti)

Dentro de la consulta diaria, aparece un término fundamental: el alimento ancla. Carosella lo explicó así: “Siempre hay algo que los niños prefieren. Como habíamos dicho, a lo mejor son los fideos. A lo mejor es la milanesa. Ese se llama alimento ancla”. Utiliza este concepto como puente para sumar nutrientes: “Si le gustan los fideos, lo usamos como ancla, pero ahí tenemos que garantizar aportar alguna proteína, aportar de a poco colores, otros alimentos como las verduras o las legumbres”.

El enfoque busca evitar el rechazo y asegurar la cobertura básica de requerimientos energéticos. “El alimento ancla es importante y lo tenemos que usar como aliado para ayudarnos a los demás nutrientes”, subrayó. La pediatra reconoció el valor del yogur en este sentido: “Si le gusta el sabor del yogur, puede ser un alimento ancla. A veces ahí mismo se pueden incorporar frutas también y eso es un recurso como para poder ir incorporando, porque es palatable, es rico, es dulce. Muchas veces les recuerda al sabor de la leche materna”.

Desafíos y recomendaciones para mejorar la nutrición

Desde su experiencia en PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), un equipo interdisciplinario, Carosella puso en perspectiva las cifras y los retos. Informó que “de toda nuestra población solo el 40% cumple con los requerimientos nutricionales que están recomendados en las guías“. Advirtió sobre deficiencias de calcio y hierro y aporta un dato relevante: “La mitad de los niños de nuestro país sufre anemia”.

El concepto de alimento ancla, explicado por la especialista, refiere a usar comidas preferidas como base para incorporar proteínas, verduras o legumbres en la dieta habitual (Gustavo Gavotti)

Para abordar esta problemática, el grupo de profesionales trabaja en la difusión de información confiable: “Tratamos que con la información que llega a las familias, que llega a otros profesionales, publicaciones, investigación, tratar de derribar algunos mitos en la alimentación y con información, poder construir una mejor nutrición para todas las familias”.

La especialista resaltó la importancia del ejemplo familiar: “Eso no es una frase hecha, es una frase totalmente real. Y sí, los primeros ejemplos los ven los chiquitos en la casa, luego imitan lo que pasa en la escuela o lo que pasa en redes sociales cuando son adolescentes”. La construcción de buenos hábitos alimentarios parte del entorno más cercano: “Si esos cimientos son fuertes, probablemente la alimentación en algún momento tenga algún traspié, pero va a ser una alimentación sólida. Que los padres coman verduras, que cocinen, que preparen los alimentos con ellos, que ellos mismos cuiden su alimentación, hace que el ejemplo se siga luego en los chiquitos”.