Vídeos de TikTok sobre la gota engañosos e inexactos, dicen los expertos

MIÉRCOLES, 10 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los pacientes con gota no deberían fiarse de los vídeos de TikTok para pedir consejos sobre cómo gestionar su condición, según un nuevo estudio.

La mayoría de los vídeos presentan los brotes de gota como una elección personal que puede aliviarse con una dieta saludable y menos alcohol, según informaron hoy los investigadores en la revista Rheumatology Advances in Practice.

Los vídeos no se centran en tratamientos médicos efectivos para la gota, incluidos fármacos que reducen los niveles de ayuda úrica y disminuyen la inflamación, según los investigadores.

"TikTok promueve una amplia gama de información sobre la gota que puede ser engañosa o inconsistente con las directrices médicas", concluyó un equipo liderado por Samuela Ofanoa, investigadora en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda.

"La mayoría de los vídeos destacaron factores de riesgo dietéticos y estrategias de manejo, lo que podría reforzar el estigma y la culpa individual", escribieron los investigadores. "Los remedios herbales y los suplementos dietéticos, que carecen de validación científica, también eran comunes."

La gota es una artritis inflamatoria dolorosa causada por altos niveles de ácido úrico en la sangre. El ácido úrico cristaliza y forma depósitos en las articulaciones, causando hinchazón dolorosa en manos y pies.

Se estima que 41 millones de personas en todo el mundo sufren de gota, con unos 7 millones de nuevos casos cada año, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 116 vídeos de TikTok que aparecieron al buscar el término "gota".

Alrededor del 45% de los vídeos mencionaban factores de riesgo para la gota, y un 90% culpaba al problema de salud a la dieta y las elecciones de estilo de vida, según los investigadores.

La dieta y el alcohol son factores de riesgo para los brotes de gota, pero la genética, la insuficiencia renal y el peso juegan un papel significativamente mayor, según los investigadores.

Del mismo modo, el 79% de los vídeos de TikTok trataban sobre el manejo de la gota, pero el 53% se centraba en consejos sobre dieta.

Por ejemplo, algunos vídeos informaban de alimentos que hay que evitar. Un paciente hospitalizado por gota dijo que los espectadores "pueden reducir la incidencia de gota si reducen la sal, el alcohol y la carne roja", según los investigadores.

Los vídeos también mencionaban habitualmente suplementos, remedios herbales y caseros para el control de la gota, promocionando productos como "pastillas hechas de hierbas puras, sin hormonas y sin efectos secundarios", según los investigadores.

Sin embargo, la dieta ha limitado la eficacia a largo plazo en el tratamiento de la gota, según los investigadores.

Solo siete de los 116 vídeos hablaban de medicamentos para controlar la gota, y los resultados mostraron que estos se centraban principalmente en opciones para aliviar el dolor como los esteroides o analgésicos de venta libre como el ibuprofeno y el naproxeno.

Solo dos vídeos de TikTok mencionaban el uso de fármacos como el alopurinol para reducir los niveles de ácido úrico en el torrente sanguíneo, aunque este es el tratamiento estándar recomendado por los reumatólogos, según los investigadores.

"TikTok tiene un gran potencial como herramienta para concienciar sobre problemas de salud como la gota y promover información que se ajuste a las directrices clínicas", dijo 'Ofanoa.

"En un mundo cada vez más digital, es necesario que más profesionales y organizaciones sanitarias aprovechen la oportunidad que ofrecen las plataformas de redes sociales y creen contenido que pueda contrarrestar la desinformación y mejorar la comprensión sobre la gota en nuestras comunidades", continuó 'Ofanoa.

Más información

La Fundación de Artritis tiene más información sobre la gota.

## Lo que esto significa para ti

Los pacientes con gota deberían pedir consejo a su médico sobre cómo gestionar su condición, en lugar de recurrir a TikTok.