Cuáles son los nuevos tratamientos que reducen las recaídas de una infección intestinal difícil de controlar

Nuevos tratamientos contra C. difficile han reducido significativamente las recaídas en pacientes con infecciones intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infección intestinal causada por la bacteria Clostridioides difficile (C. difficile) es uno de los principales retos en el tratamiento de enfermedades asociadas al uso de antibióticos. En los últimos años, la aparición de nuevas terapias ha supuesto un avance importante en la reducción de las recaídas, una complicación frecuente y difícil de controlar.

Según Mayo Clinic, estos desarrollos ofrecen nuevas alternativas para pacientes y profesionales de la salud, al mejorar el abordaje de una afección que afecta a miles de personas en todo el mundo.

La C. difficile se caracteriza por provocar infecciones intestinales persistentes, especialmente tras el uso de antibióticos. Aunque muchos pacientes superan los síntomas iniciales, entre el 15% y el 20% experimentan una reaparición de la enfermedad pocas semanas después de finalizar el tratamiento.

Cada episodio de recaída aumenta la probabilidad de sufrir nuevas recurrencias, lo que dificulta aún más el control de la infección. Mayo Clinic señala que la dificultad para eliminar completamente la bacteria y la alteración de la microbiota intestinal son factores clave en este fenómeno.

La infección por Clostridioides difficile representa un desafío creciente en el tratamiento de enfermedades asociadas al uso de antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos antibióticos y estrategias para reducir recaídas

El tratamiento inicial de la infección por C. difficile se basa en el uso de antibióticos, siendo fidaxomicina y vancomicina las opciones principales. Fidaxomicina, un antibiótico de nueva generación, elimina la bacteria activa y, a diferencia de la vancomicina, preserva en mayor medida las bacterias beneficiosas del intestino.

Según Mayo Clinic, “fidaxomicina tiende a preservar las bacterias intestinales saludables. Como más microbioma intestinal sano permanece intacto tras el tratamiento, el riesgo de recurrencia es menor que con la vancomicina”.

Por su parte, la vancomicina, utilizada durante décadas, también combate la infección, pero reduce la diversidad bacteriana intestinal, lo que puede facilitar nuevas infecciones. Las principales sociedades médicas internacionales, como la Infectious Disease Society of America y la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, recomiendan priorizar fidaxomicina sobre vancomicina.

Sin embargo, la American College of Gastroenterology considera ambas alternativas válidas, principalmente por la diferencia de costos, ya que la vancomicina está disponible en versión genérica y resulta más económica.

La restauración de la microbiota intestinal es clave para prevenir infecciones tras el uso de antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic destaca que la elección del antibiótico depende de varios factores, entre ellos el historial de tratamientos previos y la posibilidad de modificar la duración o el tipo de antibiótico en caso de recaída. Así, si un paciente recibió fidaxomicina inicialmente, podría optarse por vancomicina en una recaída, o viceversa, ajustando la duración del tratamiento según la respuesta clínica.

Restaurar la microbiota: eje de las nuevas terapias

Tras el tratamiento antibiótico, la restauración de la microbiota intestinal se ha convertido en un pilar fundamental para prevenir nuevas infecciones. Las terapias basadas en el microbioma buscan restablecer la diversidad y cantidad de bacterias beneficiosas en el intestino, dificultando que las esporas de C. difficile vuelvan a causar enfermedad.

Entre las opciones aprobadas recientemente por la FDA se encuentra el enema con microbiota fecal, comercializado como Rebyota. Esta terapia consiste en una suspensión líquida elaborada a partir de heces de donantes sanos, sometidas a rigurosos controles.

Mayo Clinic informa que “fecal microbiota, live-jslm (Rebyota) es un líquido elaborado a partir de las heces de donantes sanos… En los ensayos clínicos, entre el 70% y el 80% de las personas que recibieron esta terapia estuvieron libres de C. difficile activa ocho semanas después, con resultados que se mantuvieron durante dos años”.

La terapia con cápsulas Vowst garantiza que solo las esporas bacterianas beneficiosas lleguen al intestino para restaurar la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento se realiza tras completar el ciclo de antibióticos, mediante la introducción de la solución en el recto del paciente, quien debe permanecer recostado durante un breve periodo.

Otra alternativa es la terapia en cápsulas, conocida como Vowst (live-brpk), que utiliza esporas bacterianas purificadas de donantes. El proceso implica la toma de un laxante y, posteriormente, la ingesta de cuatro cápsulas diarias durante tres días, siempre en ayunas. Según Mayo Clinic, este método garantiza que solo las esporas bacterianas beneficiosas lleguen al intestino, contribuyendo a la recuperación de la microbiota.

El trasplante fecal, precursor de estas terapias, sigue considerándose experimental y solo se permite en circunstancias especiales bajo la supervisión de la FDA. Este procedimiento requiere la identificación de un donante compatible, la preparación y filtrado de las heces, y su introducción en el colon del paciente mediante colonoscopia.

Consideraciones en la elección del tratamiento

La elección del tratamiento más adecuado para las recaídas de C. difficile depende de múltiples factores, entre ellos el costo, la disponibilidad de los medicamentos y el historial clínico del paciente. Mayo Clinic indica que los profesionales de la salud valoran tanto los beneficios como los riesgos de cada opción, y que las recomendaciones pueden variar según las guías de las diferentes sociedades médicas.

Mientras algunas priorizan la eficacia de los antibióticos de nueva generación, otras consideran la accesibilidad económica de los tratamientos tradicionales. Los resultados observados en los ensayos clínicos con las terapias basadas en el microbioma muestran que una amplia mayoría de los pacientes logra mantenerse libre de la enfermedad durante periodos prolongados, lo que representa un avance relevante en el control de la infección por C. difficile.