Dolor de cuello: cuáles son las causas más frecuentes y cómo prevenirlo

Esta molestia suele evolucionar con el tiempo, según especialistas de la Universidad de Harvard. Las claves para evitar contracturas

Entre las principales causas figuran
Entre las principales causas figuran contracturas, envejecimiento articular, pinzamientos nerviosos, lesiones y ciertas enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cuello es una molestia que suele desarrollarse de manera progresiva y puede estar asociado a factores como el estrés, la falta de sueño y problemas físicos acumulados.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, “el dolor de cuello rara vez aparece de la noche a la mañana. Suele evolucionar con el tiempo”. Esta condición puede verse intensificada por enfermedades como la artritis o la degeneración discal, así como por la mala postura, la debilidad muscular y el estrés.

Anteriormente, el doctor Eduardo Stonski, jefe de la sección Evaluación y tratamiento del dolor del servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano (MN 80839) precisó a Infobae por qué el estrés causa dolor de cuello: “El estrés es una reacción de alerta, genera a nivel del cuerpo, desde el cerebro hacia el organismo, la liberación de adrenalina. Esta sustancia es la causante del aumento de la frecuencia cardíaca, generación de insomnio, de mayor nivel de angustia y la activación de la placa neuromuscular junto con la acetilcolina que va a generar mayor nivel de contractura y dolor muscular”.

Y señaló que el dolor de espalda, tanto sea cervical como lumbar puede ser un síntoma físico del estrés emocional: “Genera un estado de angustia y ansiedad que a nivel del cuerpo produce la contractura de varios músculos, en especial del área cervical y lumbar, que son músculos de la alerta y que al activarse en forma innecesaria generan lo que se llaman contracturas o puntos miofasciales. Estos son acortamientos del cuerpo muscular que generan sensación de dolor”.

El experto completó: “Obviamente, el dolor y el estrés traen alteración del sueño y esto genera ansiedad, angustia y más dolor, más insomnio, más ansiedad y más estrés y, en definitiva, se convierte en un círculo vicioso del estrés, el insomnio, la ansiedad y el dolor”.

Principales causas del dolor de cuello

Hasta el 80% de la
Hasta el 80% de la población sufre dolor de cuello o espalda alguna vez en su vida, según la OMS (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, a raíz de que el cuello sostiene el peso de la cabeza, puede correr riesgo de sufrir lesiones que causan dolor y restringen el movimiento. Entre las causas del dolor de cuello, se incluyen las siguientes, según esta entidad:

  • Contracturas musculares. La sobrecarga, como permanecer muchas horas encorvado frente a la computadora o el celular, puede producir contracturas musculares. “Incluso las cosas mínimas, como leer en la cama, pueden recargar la musculatura del cuello”, advirtió la clínica.
  • Articulaciones desgastadas. Del mismo modo que sucede con las demás articulaciones del cuerpo, las del cuello tienden a desgastarse con la edad. En respuesta a este desgaste natural, el cuerpo suele formar espolones óseos que pueden afectar el movimiento articular y causar dolor.
El pinzamiento de los nervios
El pinzamiento de los nervios cervicales puede ocurrir por hernias de disco o espolones óseos, provocando dolor, entumecimiento o debilidad en cuello, hombros y brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pinzamiento de los nervios. Las hernias de disco o los espolones óseos en las vértebras del cuello pueden presionar los nervios que se expanden desde la médula espinal.
  • Latigazo cervical. Los accidentes automovilísticos en la parte posterior del auto con frecuencia dan como resultado una lesión por latigazo cervical. Esto se produce cuando la cabeza se sacude hacia atrás y hacia delante, lo que distiende los tejidos blandos del cuello.
  • Enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoide y la meningitis pueden causar dolor de cuello.

6 consejos de Harvard para aliviar el dolor de cuello

Aplicar calor, incorporar ejercicio regular,
Aplicar calor, incorporar ejercicio regular, pausas activas y técnicas de relajación favorecen el bienestar cervical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tipos más frecuentes de dolor de cuello leve a moderado suelen responder en dos a tres semanas al cuidado personal. Los analgésicos y el uso de calor y kinesiología pueden ser todo lo que se necesite, afirmó Mayo Clinic.

Para quienes buscan alivio del dolor de cuello, Harvard Health Publishing recomendó:

1. No permanecer en la misma posición demasiado tiempo. Moverse con frecuencia para evitar que el cuello se quede fijo en una posición poco saludable.

2. Realizar ajustes ergonómicos. Colocar el monitor de la computadora y el celular a la altura de los ojos para verlo fácilmente. Usar la función de manos libres de tu teléfono o usa auriculares.

Dormir bien, conocer los límites
Dormir bien, conocer los límites durante el esfuerzo físico y evitar el uso excesivo de redes sociales ayudan a prevenir el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Si se usan anteojos, mantener la graduación al día. Cuando no está actualizada, la persona tiende a inclinar la cabeza hacia atrás para ver mejor.

4. No usar demasiadas almohadas. Dormir con varias almohadas debajo de la cabeza puede limitar la movilidad del cuello.

5. Conocer los propios límites. Por ejemplo, antes de hacer un esfuerzo, pensar cómo podría afectar el cuello y la espalda, y pedir ayuda.

6. Dormir bien por la noche. Los problemas de sueño aumentan el riesgo de padecer diversas afecciones, incluido el dolor musculoesquelético. Evitar dormir boca abajo.

Cómo prevenir el dolor de cuello por estrés

La práctica de yoga contribuye
La práctica de yoga contribuye a mejorar la flexibilidad, reducir el estrés y aliviar el dolor de cuello mediante ejercicios de respiración y posturas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Hacer terapia. El doctor Stonski explicó que para prevenir el estrés se debe identificar cuál es el factor estresor. 
  • Hacer cambios en la alimentación. El experto recomendó reducir el consumo de café, bebidas cola, azúcares de rápida absorción y aumentar la ingesta de frutas, verduras, carnes, pescado, frutos secos e hidratos de absorción lenta, siguiendo una dieta antiinflamatoria.
  • Hacer ejercicio: Pueden ser caminatas, correr, andar en bicicleta. “Practicar en forma fija 40 minutos por día, todos los días. El ejercicio aeróbico es lo más indicado e incluye también bailar y zumba”, dijo el médico. Evitar levantar mancuernas muy pesadas.
Fortalecer la zona abdominal proporciona
Fortalecer la zona abdominal proporciona mayor estabilidad a la columna y ayuda a prevenir tensiones y dolores cervicales (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Entrenar abdominales: fundamental para sentar las bases para tener una espalda más fuerte y resistente a las tensiones.
  • Moderar el uso de las redes sociales. 
  • Realizar pausas activas: “Consiste en cambios de postura en el trabajo, por ejemplo, si se trabaja con la computadora, salir de la pantalla, pararse, dar una vuelta alrededor del escritorio y volver a sentarse como máximo cada 40 minutos”, indicó el especialista.
  • Practicar técnicas mente cuerpo de relajación: respiración, mindfulness o atención plena y yoga.
  • Mantener una buena higiene del sueño. También utilizar una placa de descarga si se padece bruxismo.

