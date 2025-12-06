Los germófobos pueden respirar tranquilos en aviones y hospitales, según expertos

VIERNES, 5 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los germófobos pueden respirar un poco más tranquilos al visitar un hospital o hacer un viaje en avión, según un nuevo estudio.

El aire ambiental en aviones y hospitales contiene principalmente microbios inofensivos típicamente asociados a la piel humana, según informaron los investigadores el 4 de diciembre en la revista Microbiome.

El estudio de vanguardia analizó muestras de gérmenes capturadas en la superficie exterior de las mascarillas que llevan los viajeros aéreos y los trabajadores sanitarios, según los investigadores.

"Nos dimos cuenta de que podíamos usar mascarillas faciales como un dispositivo barato y fácil de muestreo de aire para exposiciones personales y generales", dijo la investigadora senior Erica Hartmann, profesora asociada de ingeniería civil y ambiental en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, en un comunicado de prensa.

"Extrajimos ADN de esas máscaras y examinamos los tipos de bacterias encontradas allí", dijo Hartmann.

En general, el equipo analizó gérmenes extraídos de mascarillas que llevaban 10 viajeros aéreos y 12 profesionales sanitarios. Los viajeros se entregaron las mascarillas tras un vuelo, los trabajadores del hospital tras un turno.

Los investigadores también analizaron gérmenes capturados por un filtro de cabina de avión que se había utilizado durante más de 8.000 horas.

En total, el equipo encontró 407 especies distintas de microbios.

"No es de extrañar que las bacterias fueran de los tipos que normalmente asociaríamos con el aire interior", dijo Hartmann. "El aire interior parece aire interior, que también parece piel humana."

Algunos gérmenes potencialmente causantes de enfermedades aparecieron, pero en cantidades extremadamente bajas y sin signos de infección activa, según los investigadores.

El equipo de Hartmann ideó la idea del estudio en enero de 2022, en medio de la pandemia de COVID .

"En ese momento, había una seria preocupación por la transmisión del COVID en aviones", dijo Hartmann. "Los filtros HEPA en los aviones filtran el aire con una eficiencia increíblemente alta, así que pensamos que sería una gran forma de capturar todo lo que hay en el aire."

"Pero estos filtros no son como los de nuestros coches o casas", añadió Hartmann. "Cuestan miles de dólares y, para retirarlos, los trabajadores tienen que retirar el avión del servicio para mantenimiento. Esto obviamente cuesta una cantidad increíble de dinero, y eso fue revelador."

Para reforzar su proyecto, el equipo recurrió a una alternativa mucho más barata: las mascarillas faciales.

También decidieron incluir hospitales como otro lugar de estudio.

"Como grupo de comparación, pensamos en otra población de personas que probablemente llevarían mascarilla de todos modos", dijo Hartmann. "Hemos caído en los proveedores de atención sanitaria."

Los resultados indican que las propias personas son la principal fuente de microbios en el aire en entornos cerrados, y que la mayoría de los gérmenes provienen de la piel de las personas y no de enfermedades, según los investigadores.

Aunque los resultados muestran que el aire interior es relativamente seguro, los investigadores señalaron que los gérmenes infecciosos también se propagan por otras vías, siendo la más importante, por el contacto.

"Para este estudio, solo observamos lo que hay en el aire", dijo Hartmann. "La higiene de manos sigue siendo una forma eficaz de prevenir la transmisión de enfermedades desde superficies. Nos interesaba saber a qué se expone la gente a través del aire, incluso si se lavan las manos."

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre enfermedades pulmonares infecciosas.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 3 de diciembre de 2025; Microbioma, 4 de diciembre de 2025