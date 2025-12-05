Salud

Los 6 beneficios de incorporar té de menta a tu rutina diaria

Investigaciones respaldan el uso de esta infusión, aunque especialistas recomiendan consumirla con moderación y bajo orientación profesional

El té de menta ofrece beneficios digestivos comprobados, como la reducción de hinchazón, gases y molestias estomacales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El de menta ha ganado protagonismo debido a su sabor refrescante y los beneficios para la salud que especialistas y estudios científicos han señalado. Un artículo de Prevention advierte que, aunque médicos y nutricionistas señalan siete ventajas del consumo de esta infusión, es fundamental consultar a un profesional antes de incluirla de forma habitual, sobre todo en personas con enfermedades o bajo tratamiento médico.

La menta, planta que da origen al té homónimo, proviene del cruce entre la menta acuática y la hierbabuena. Civilizaciones como la griega, romana y egipcia la emplearon en prácticas medicinales a través de sus hojas y aceites. La mayoría de las investigaciones científicas se centran en el aceite de menta, aunque la infusión aporta beneficios respaldados de forma anecdótica y por ciertos estudios. a.

Beneficios principales de esta infusión

1. Apoyo digestivo

El beneficio más comprobado es el digestivo. Estudios como los publicados en Digestive Diseases and Sciences muestran que la menta reduce molestias estomacales, hinchazón, gases y síntomas del síndrome del intestino irritable.

Kaytee Hadley, dietista de medicina funcional y especialista en nutrición, explicó a Prevention que el aceite de menta en cápsulas relaja los músculos digestivos y tiene propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, el té contiene menor concentración y su efecto suele limitarse al estómago. También puede provocar reflujo o acidez en algunas personas.

El té de menta ofrece beneficios digestivos comprobados, como la reducción de hinchazón, gases y molestias estomacales (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Refresca el aliento

La menta se usa en productos de higiene bucal porque combate el mal aliento gracias a sus propiedades antimicrobianas. Hadley indicó que la infusión ayuda a eliminar los gérmenes responsables del mal olor.

3. Alivio de dolores de cabeza

El aceite de menta aplicado en la frente, según un estudio, puede aliviar dolores de cabeza tensionales. Aunque no hay estudios directos sobre el té, su aroma y sabor pueden proporcionar algo de alivio.

4. Reducción de congestión nasal y tos

Un trabajo informa que inhalar los aromas (aromaterapia con aceite esencial de menta) puede reducir sensaciones de malestar en pacientes bajo ventilación mecánica, disminuyendo el dolor. Aunque no está enfocado directamente en congestión nasal, muestra efectos de inhalación de menta sobre parámetros fisiológicos

El té de menta ayuda a reducir la congestión nasal y la tos, según estudios sobre aromaterapia con aceite esencial (Imagen ilustrativa Infobae)

5. Mejora de la concentración

El aroma de la menta, según un estudio del 2025 mejora el estado de alerta, la memoria y el ánimo. La mayoría de la evidencia se refiere al aceite, pero la infusión también se asocia a mejora cognitiva.

6. Alivio de cólicos menstruales

El aceite de menta ha mostrado reducir los cólicos menstruales en estudios, aunque el té produce un efecto menor por su baja concentración.

Cómo preparar el té de menta

La infusión puede prepararse con hojas frescas o bolsitas comerciales. Prevention recomienda colocar entre 10 y 15 hojas frescas en una taza de agua hirviendo, dejar reposar de tres a cinco minutos según la intensidad y colar antes de beber.

El té de menta puede interactuar con medicamentos y agravar la acidez o el reflujo gastroesofágico en personas susceptibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una dosis óptima determinada. Karp mencionó a Prevention que los estudios suelen recomendar entre dos y tres tazas diarias; una cantidad mayor por lo general no causa problemas, aunque el exceso podría ocasionar diarrea en algunos casos. Es poco común ingerir cinco tazas o más por día.

Efectos secundarios y contraindicaciones

El té de menta puede interferir con ciertos medicamentos, de modo que el Dr. Deng recomienda consultar a un médico antes de sumarlo a la dieta en caso de tomar fármacos regularmente. Karp advirtió el riesgo de agravamiento de la acidez o reflujo gastroesofágico en personas susceptibles, debido a la relajación del esfínter esofágico inferior. Así mismo, quienes tengan antecedentes de cálculos renales deben consultar a un especialista antes de iniciar su consumo.

El aroma de la menta mejora la concentración, el estado de alerta y la memoria, de acuerdo con investigaciones recientes (Unspash)

Los expertos consultados por Prevention enfatizan la importancia de obtener orientación médica antes de consumir este té a diario si se toman medicamentos o se padecen afecciones de salud, ya que los efectos pueden variar según la persona. El té de menta presenta beneficios comprobados, pero debe consumirse con cautela y bajo supervisión profesional en personas con condiciones médicas.

