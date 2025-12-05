La mala salud renal puede influir en la demencia y el riesgo de Alzheimer

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La salud de tu cerebro podría estar relacionada con el funcionamiento de tus riñones, según un nuevo estudio.

Las personas con función renal deteriorada tienen niveles más altos de proteínas en la sangre que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, informaron investigadores el 4 de diciembre en la revista Neurology.

"Nuestro estudio encontró que cuando los riñones no funcionan correctamente, puede haber niveles más altos de biomarcadores de Alzheimer en la sangre", dijo la investigadora principal , la Dra. Francesca Gasparini, geriatra del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, en un comunicado de prensa.

"Aunque no encontramos que tener una función renal reducida aumentara el riesgo de desarrollar demencia, sí comprobamos que la función renal deteriorada puede acelerar el inicio de la demencia en personas con niveles más altos de biomarcadores", dijo Gasparini. "Esto pone de manifiesto la necesidad de que los médicos tengan en cuenta la función renal al interpretar los resultados de los biomarcadores de Alzheimer en la sangre."

Los riñones ayudan a la salud humana al eliminar desechos y toxinas de la sangre, que luego se excretan en la orina, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores siguieron a casi 2.300 personas con una edad media de 72 años, ninguna de las cuales tenía demencia al inicio del estudio.

Durante un seguimiento de ocho años de media, se diagnosticaron demencia a 221 personas con riñones sanos y 141 con función renal deficiente.

Los resultados mostraron que la reducción de la función renal se asoció con niveles sanguíneos más altos de:

Las proteínas tau, que forman grumos tóxicos en los cerebros de pacientes con Alzheimer. Fragmentos proteicos de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL), que se liberan de células cerebrales dañadas o moribundas. Proteínas ácidas fibrilares gliales (GFAP), que son producidas por células que curan y protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal.

La mala función renal no se relacionó con un mayor riesgo de desarrollar demencia, después de que los investigadores consideraran otros factores de riesgo, según los investigadores.

Pero los investigadores sí descubrieron que quienes tenían riñones insuficientes y niveles elevados de proteínas NfL tenían casi el doble de riesgo de demencia que quienes tenían riñones sanos y niveles altos de NfL.

Esto sugiere que la salud renal podría influir en el momento de la demencia, dijo Gasparini, con riñones sanos protegiendo el cerebro al filtrar los residuos tóxicos.

Es probable que estos pacientes desarrollen demencia, pero más tarde que aquellos con riñones afectados.

"Al observar estos biomarcadores en adultos mayores, vigilar la salud renal puede ser más importante de lo que se podría pensar", dijo Gasparini. "Monitorizar la salud renal puede ayudar a los clínicos a interpretar mejor estos biomarcadores e identificar quiénes podrían estar en riesgo de una progresión más rápida de la enfermedad."

