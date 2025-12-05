Salud

La mala salud renal puede influir en la demencia y el riesgo de Alzheimer

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La salud de tu cerebro podría estar relacionada con el funcionamiento de tus riñones, según un nuevo estudio.

Las personas con función renal deteriorada tienen niveles más altos de proteínas en la sangre que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, informaron investigadores el 4 de diciembre en la revista Neurology.

"Nuestro estudio encontró que cuando los riñones no funcionan correctamente, puede haber niveles más altos de biomarcadores de Alzheimer en la sangre", dijo la investigadora principal , la Dra. Francesca Gasparini, geriatra del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, en un comunicado de prensa.

"Aunque no encontramos que tener una función renal reducida aumentara el riesgo de desarrollar demencia, sí comprobamos que la función renal deteriorada puede acelerar el inicio de la demencia en personas con niveles más altos de biomarcadores", dijo Gasparini. "Esto pone de manifiesto la necesidad de que los médicos tengan en cuenta la función renal al interpretar los resultados de los biomarcadores de Alzheimer en la sangre."

Los riñones ayudan a la salud humana al eliminar desechos y toxinas de la sangre, que luego se excretan en la orina, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores siguieron a casi 2.300 personas con una edad media de 72 años, ninguna de las cuales tenía demencia al inicio del estudio.

Durante un seguimiento de ocho años de media, se diagnosticaron demencia a 221 personas con riñones sanos y 141 con función renal deficiente.

Los resultados mostraron que la reducción de la función renal se asoció con niveles sanguíneos más altos de:

Las proteínas tau, que forman grumos tóxicos en los cerebros de pacientes con Alzheimer. Fragmentos proteicos de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL), que se liberan de células cerebrales dañadas o moribundas. Proteínas ácidas fibrilares gliales (GFAP), que son producidas por células que curan y protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal.

La mala función renal no se relacionó con un mayor riesgo de desarrollar demencia, después de que los investigadores consideraran otros factores de riesgo, según los investigadores.

Pero los investigadores sí descubrieron que quienes tenían riñones insuficientes y niveles elevados de proteínas NfL tenían casi el doble de riesgo de demencia que quienes tenían riñones sanos y niveles altos de NfL.

Esto sugiere que la salud renal podría influir en el momento de la demencia, dijo Gasparini, con riñones sanos protegiendo el cerebro al filtrar los residuos tóxicos.

Es probable que estos pacientes desarrollen demencia, pero más tarde que aquellos con riñones afectados.

"Al observar estos biomarcadores en adultos mayores, vigilar la salud renal puede ser más importante de lo que se podría pensar", dijo Gasparini. "Monitorizar la salud renal puede ayudar a los clínicos a interpretar mejor estos biomarcadores e identificar quiénes podrían estar en riesgo de una progresión más rápida de la enfermedad."

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 3 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylamalasaludrenalpuedeinfluirenlademenciayelriesgodealzheimer

Últimas Noticias

Un escriba de IA puede ayudar a los médicos durante las consultas

Healthday Spanish

Un escriba de IA puede

1 de cada 8 adolescentes muestra signos de pérdida auditiva, según un estudio

Healthday Spanish

1 de cada 8 adolescentes

¿Deberías saber si tienes senos densos? Quizá no, argumentan los expertos

Healthday Spanish

¿Deberías saber si tienes senos

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

La dificultad para rechazar demandas externas agota recursos físicos y emocionales. Aprender a identificar señales internas y mantener posturas firmes favorece la autonomía y reduce la ansiedad, según una especialista

El arte de decir “no”:

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los desarrollan expertos de Alemania. Cómo podrían resolver desafíos comunes y acelerar la llegada de terapias efectivas

Científicos crean mini pulmones en
DEPORTES
Escándalo con una figura de

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

TELESHOW
El hijo de José María

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

El acuerdo al que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían llegado para las fiestas de Navidad y Año Nuevo de sus hijas

La emoción de Eugenia Tobal al ver la recuperación de su perro Romeo: “Me recuerda a mi madre”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio