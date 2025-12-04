La vergüenza corporal y los ideales obsoletos aumentan el riesgo de lesiones entre las atletas femeninas, según el Comité Olímpico

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Las lesiones deportivas entre las atletas femeninas pueden reducirse creando un entorno seguro y de apoyo para el entrenamiento y la competición, ha concluido un panel del Comité Olímpico Internacional (COI).

Entre muchas otras recomendaciones de seguridad física, un entorno libre de vergüenza corporal, tipos de cuerpo idealizados y nociones de cómo "deberían" comportarse las mujeres es clave para reducir el riesgo futuro de lesiones para las deportistas, según una declaración de consenso del COI publicada en el British Journal of Sports Medicine.

La primera declaración de su tipo, llamada recomendaciones prácticas de Reducción de Lesiones de Atletas Femeninas, Mujeres y/o Chicas (FAIR), tiene como objetivo abordar las brechas de conocimiento, prevención de lesiones e inclusión entre las atletas femeninas.

"Recomendaciones como 'Crear espacios seguros libres de vergüenza corporal o de promover tipos corporales ideales, o normas de género' pueden parecer sensatas, pero NO siempre forman parte de la realidad de mujeres/mujeres/atletas", concluyó el panel dirigido por Kay Crossley, directora del Centro de Investigación en Medicina del Deporte y el Ejercicio de la Universidad La Trobe en Melbourne, Australia.

"Deben estar en primera línea y no ser negociables", continuó el panel. "En todos los niveles del deporte, se debe asumir la responsabilidad por las acciones que puedan influir en la salud de las deportistas femeninas, mujeres o niñas.

Las mujeres y niñas han participado cada vez más en deportes, y eso ha aumentado su riesgo de lesiones, según el panel del COI.

Para contrarrestar esto, más de 100 expertos en deportes y ejercicio de todo el mundo trabajaron juntos para idear un conjunto de estrategias de prevención de lesiones para deportistas femeninas.

El equipo revisó más de 600 artículos de investigación previos que involucraron a más de 600.000 participantes. También consultaban con atletas actuales.

Sus esfuerzos dieron lugar a un conjunto de 56 recomendaciones específicas "desarrolladas para ser implementables por deportistas femeninas/mujeres/niñas y socios deportivos (también conocidos como Entourage -- incluyendo entrenadores, padres/cuidadores, profesionales de la salud y el ejercicio, profesionales de la ciencia del deporte/alto rendimiento, administradores deportivos e investigadores) implicados en su salud y seguridad", escribió el panel.

Muchas de las recomendaciones reflejan políticas ya vigentes para los deportistas masculinos, señaló el panel.

"Por ejemplo, recomendamos implementar una política que no permita los body checks en partidos de hockey sobre hielo infantil y adolescente, parahóqueisque y ringettes, así como el contacto corporal y/o con la cabeza ilegalmente para prevenir todas las lesiones", dice el informe.

Recomendaciones similares incluyen calentamientos obligatorios de al menos 10 minutos, prevención de conmociones cerebrales y uso de equipos de protección como protectores bucales, cascos y protectores de cuello.

Sin embargo, muchas son específicas para deportistas femeninas, incluyendo:

Crear espacios seguros para abordar el acoso y abuso de género Consideración de problemas de salud específicos de la mujer, como la menstruación, el embarazo, la salud ósea y el cuidado de la mama Mayor concienciación y políticas contra los sesgos sociales y culturales que puedan afectar la participación de mujeres y niñas en el deporte

"Reconocemos que estas recomendaciones deben responder a contextos diversos, incluyendo la singularidad en experiencias, experiencia, geografía, cultura, acceso a la atención sanitaria, estructura deportiva, nivel de participación y consideraciones socioculturales", afirma el comunicado.

El equipo pidió más investigaciones sobre atletas femeninas para proporcionar mejores datos sobre los diferentes riesgos de lesiones que podrían enfrentar.

