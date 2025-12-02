Por qué el amor parece tan difícil de comprender y cómo sentir seguridad en la relación, según una experta

La experta en relaciones de pareja recomendó la autogestión emocional y la regulación de los desencadenantes internos para fortalecer los vínculos afectivos (Freepik)

Jillian Turecki, experta en relaciones de pareja y autora reconocida, analizó en el pódcast The Dr. Hyman Show por qué el amor puede resultar tan difícil de comprender y de qué manera las personas pueden alcanzar seguridad emocional en sus vínculos.

Durante la reciente entrevista, la especialista compartió reflexiones, herramientas prácticas y experiencias personales que abordan los desafíos universales del amor y el autoconocimiento.

“Lo que temes es no ser suficiente, y que por no serlo, de alguna manera te verás privado de amor. Ese es el miedo que subyace a todos los problemas en las relaciones”, afirmó Turecki en la charla presentada por el médico Mark Hyman.

Según la entrevistada, este temor fundamental aparece en la mayoría de los conflictos de pareja y suele estar vinculado a inseguridades profundas y a la búsqueda constante de validación afectiva.

El respeto y la confianza son pilares fundamentales para construir seguridad emocional en la pareja, según Jillian Turecki (The Dr. Hyman Show)

Turecki explicó que muchas veces las personas no ven realmente a su pareja, sino que proyectan en ella experiencias no resueltas del pasado: “Nueve de cada diez veces, estamos proyectando. No vemos a nuestra pareja, vemos a nuestro ex, a mamá, a papá, y vemos cosas que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos, convirtiendo a nuestra pareja en el enemigo”. Para ella, reconocer este mecanismo es el primer paso para comprender la complejidad del amor y las relaciones.

Importancia de la autogestión emocional y desencadenantes

Durante el diálogo para The Dr. Hyman Show, subrayó la relevancia de la regulación emocional y la gestión de los desencadenantes internos: “La clave está en dejar de hacer de tu pareja el enemigo en tu cabeza”. Recomendó prácticas como la pausa consciente, la respiración profunda o salir a caminar para evitar que las emociones intensas dominen la interacción.

“Nuestro comportamiento está 100% bajo nuestro control”, sostuvo la experta, quien destacó que la autogestión requiere práctica y autoconocimiento. Y también añadió: “Las personas que tienen una práctica regular de meditación o actividades que les ayudan a estar enraizadas suelen ser menos reactivas en esos momentos”.

Cómo construir seguridad en la relación

Al abordar los elementos esenciales para la seguridad emocional en la pareja, Turecki fue contundente: “El respeto y la confianza son la base que crea seguridad emocional. Si no te sientes respetado o no respetas al otro, no tienes base. Si no confías en la otra persona, no hay nada”.

La experta enfatizó la importancia de la reparación tras los conflictos: “El conflicto se resuelve en la reparación. ¿Tienes una discusión y luego se ignoran durante una semana? ¿O la resuelven y se reconectan?”. Según su visión, la comunicación, la escucha activa y la fiabilidad son pilares para fortalecer la confianza y el respeto mutuo.

La empatía y la generosidad emocional son herramientas clave para mejorar la calidad de las relaciones de pareja (Freepik)

Papel de la infancia y cultura en las relaciones

Entre otros aspectos, también se analizó cómo la infancia y la cultura influyen en la manera en que las personas viven el amor. “Mis relaciones son un reflejo de mis elecciones, de mi capacidad, de mi autoestima y de mi condicionamiento infantil”, explicó.

Añadió que la cultura tiende a confundir el amor con la pasión o el deseo, lo que puede distorsionar las expectativas y dificultar la construcción de vínculos sólidos.

“Vivimos en una sociedad que nos enseña que amar es lo mismo que desear, cuando son cosas muy diferentes”, señaló en el pódcast The Dr. Hyman Show. Para la autora, comprender estos condicionamientos es fundamental para romper patrones y crear relaciones más sanas.

Superar el desamor con sanación de heridas emocionales

Sobre el proceso de duelo tras una ruptura, Turecki fue clara: “Vas a pasar por una locura temporal. No te vas a sentir en tu sano juicio”. Describió el desamor como una crisis de identidad y advirtió que, en muchos casos, las personas quedan atrapadas en la historia de lo que ocurrió, más que en la pérdida en sí.

“El camino hacia la sanación no es centrarse en la relación, sino en lo que falta en tu vida”, aconsejó. Según la experta, encontrar propósito, comunidad o bienestar físico puede ser más efectivo que intentar superar directamente la ruptura. “Rara vez una persona que se siente conectada consigo misma y con su entorno vuelve a una relación que le hace daño”, afirmó.

La infancia y la cultura influyen en la manera en que las personas viven el amor y condicionan sus expectativas en las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas prácticas para mejorar la relación

Turecki compartió varias estrategias para fortalecer la relación y el autoconocimiento. Entre ellas, destacó la empatía y la generosidad emocional: “La idea de generosidad emocional es fundamental. Las personas que son emocionalmente generosas suelen ser las mejores parejas”.

La especialista recomendó ejercicios de empatía profunda, como imaginarse en el lugar del otro, y abogó por la flexibilidad y la capacidad de tolerar las diferencias cotidianas. “Hay mucho que vas a tener que tolerar en la persona con la que vives. ¿Puedes tener una perspectiva más flexible y relajada? Las personas que lo logran son más felices en sus relaciones”, comentó.

En cuanto a la elección de pareja, advirtió sobre los patrones inconscientes: “Muchas personas siguen eligiendo a quien les resulta familiar, aunque no sea lo mejor para ellas”. Subrayó la importancia de valorar el carácter por encima de la apariencia y de buscar una alineación en valores y visión de vida.

“Si quieres una relación a largo plazo, tienes que valorar el carácter. Muchas personas no piensan en lo que realmente se necesita para construir una relación duradera”, explicó. Desde su experiencia, la autorreflexión y la honestidad sobre las propias necesidades y patrones son claves para evitar errores repetidos.

Elegir pareja desde patrones inconscientes puede llevar a repetir errores; Turecki recomendó priorizar el carácter y los valores compartidos (The Dr. Hyman Show)

Al final, Jillian Turecki resumió la esencia de su mensaje en The Dr. Hyman Show: el deseo de amor y de conexión es una constante en la experiencia humana, y la búsqueda de seguridad y comprensión atraviesa todos los desafíos de la vida afectiva.