Por qué la personalidad es clave en las relaciones de pareja y cómo lograr mayor compatibilidad, según la psicología

La complementariedad de rasgos de personalidad facilita la resolución de conflictos y la conexión emocional en la pareja.

La compatibilidad en pareja va más allá de compartir aficiones o gustos: los tipos de personalidad influyen de manera decisiva en la manera en que las personas se relacionan, resuelven conflictos y construyen vínculos duraderos.

Herramientas como el Indicador de Tipos de Myers-Briggs (MBTI), el Eneagrama y el modelo de los Cinco Grandes rasgos de personalidad proporcionan marcos útiles para entender por qué algunas parejas parecen encajar naturalmente, mientras que otras enfrentan desafíos recurrentes. Comprender estas diferencias resulta fundamental para fortalecer la relación y favorecer una convivencia más armónica.

La personalidad determina la compatibilidad de pareja al influir en cómo cada individuo se comunica, expresa sus emociones y responde ante las dificultades cotidianas. De acuerdo con expertos consultados por Verywell Mind, muchas personas buscan parejas cuyas características reflejan o complementan las suyas, ya sea de forma consciente o inconsciente.

Estudios recientes explican por qué comprender los tipos de personalidad y aplicar herramientas como el MBTI o los Cinco Grandes favorece la comunicación en la pareja y fortalece los vínculos duraderos.

Esta búsqueda conduce a relaciones en las que ambos miembros se sienten comprendidos, valorados y apoyados, sentando las bases para una compatibilidad sólida. La complementariedad de personalidades suele facilitar la resolución de conflictos y la profundización de la conexión emocional.

Sistemas de clasificación de personalidad y su impacto en la pareja

Diversos sistemas de clasificación han sido ampliamente utilizados para analizar la compatibilidad. El MBTI, basado en la teoría de Carl Jung, organiza a las personas en 16 tipos, combinando rasgos como extraversión o introversión, pensamiento o sentimiento, y juicio o percepción.

Por ejemplo, una persona INFJ (Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Juicioso) puede tener una perspectiva diferente a la de una ESTP (Extrovertido, Sensorial, Pensante, Perceptivo), aunque estas diferencias no necesariamente impiden una relación satisfactoria, resaltan los expertos consultados por Verywell Mind.

La escucha activa y el respeto de los límites personales son esenciales para resolver conflictos y mantener el bienestar emocional.

El Eneagrama se enfoca en las motivaciones, miedos y deseos internos, clasificando a las personas en nueve tipos principales. Cada tipo, como el Reformador, el Ayudador o el Investigador, aporta una perspectiva única sobre cómo se vive y se expresa el amor.

Por ejemplo, el tipo 2 (“El Ayudador”) tiende a demostrar afecto al ayudar a los demás, mientras que el tipo 5 (“El Investigador”) suele priorizar la independencia y la autosuficiencia. La compatibilidad en el Eneagrama se fundamenta en el equilibrio y el crecimiento mutuo, convirtiendo las diferencias en oportunidades para fortalecer el vínculo.

El modelo de los Cinco Grandes rasgos de personalidad (Big Five) mide cinco dimensiones: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

Expertos en psicología relacional afirman que conocer los rasgos propios y de la pareja, practicar la escucha activa y marcar límites saludables son fundamentales para aumentar la felicidad y la estabilidad amorosa.- (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio longitudinal publicado en el Journal of Personality and Social Psychology concluye que las parejas con mayor coincidencia en rasgos de amabilidad, responsabilidad y extraversión experimentan niveles superiores de satisfacción conyugal, cooperación y felicidad, independientemente del sexo o la duración de la relación.

En tanto, una investigación publicada en el Journal of Research in Personality (2023) confirma que tanto la similitud real como la percepción de semejanza en los rasgos de personalidad Big Five —especialmente en amabilidad y responsabilidad— aumentan la satisfacción y la estabilidad en la pareja, contribuyendo a vínculos afectivos más sólidos y resilientes.

Factores clave en la compatibilidad de pareja

Sin embargo, la compatibilidad no depende exclusivamente de la personalidad. Los expertos consultados por Verywell Mind destacan que aspectos como los valores compartidos, la atracción, la comunicación y las necesidades emocionales también ejercen un papel clave.

Herramientas como el Eneagrama y el modelo de los Cinco Grandes ayudan a identificar desafíos, anticipar conflictos y potenciar el entendimiento mutuo para una convivencia armoniosa y satisfactoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir valores fundamentales —como la familia o las metas profesionales— proporciona una base estable a la relación. La atracción física e intelectual contribuye a la química y la conexión emocional, según el psiquiatra Dr. Rostislav Ignatov. Además, la comunicación efectiva evita malentendidos y fomenta la resolución de conflictos, teniendo en cuenta que cada persona posee estilos de expresión y procesamiento de la información particulares.

Las necesidades emocionales varían según la personalidad. Algunas personas requieren muestras frecuentes de afecto y palabras de afirmación; otras valoran más los actos de servicio o el tiempo compartido. Reconocer y atender estas necesidades fortalece el vínculo y aumenta la satisfacción mutua.

Claves para evaluar y mejorar la compatibilidad

Para quienes desean evaluar y mejorar la compatibilidad con su pareja, los expertos consultados por Verywell Mind recomiendan iniciar conversaciones abiertas sobre valores, expectativas y metas. Analizar cómo se comunican y resuelven los desacuerdos ofrece indicios sobre la sintonía de la relación.

La comunicación, los valores compartidos y las necesidades emocionales son claves para fortalecer el vínculo de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Ignatov señala la importancia de comprobar si ambos se sienten escuchados y comprendidos, especialmente ante los conflictos. La escucha activa, que se basa en intentar entender verdaderamente al otro, facilita la superación de diferencias y el fortalecimiento del vínculo emocional.

Observar la gestión de los desacuerdos y la actitud ante situaciones difíciles resulta revelador. Cuando ambos aceptan escuchar, ceder y buscar soluciones conjuntas, la relación suele tener una base sólida para afrontar retos. Reflexionar sobre el impacto de la pareja en el bienestar emocional es determinante: una relación sana debe inspirar, apoyar y potenciar lo mejor de cada persona.

Frente a las incompatibilidades, los especialistas citados por Verywell Mind aclaran que no constituyen obstáculos insalvables. Marcus Smith, consejero profesional, sugiere que las parejas valoren las fortalezas ajenas y transformen las diferencias en oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, un introvertido y un extrovertido pueden lograr equilibrio al alternar actividades que satisfagan a ambos, siempre respetando los espacios individuales.

Los mejores métodos para aumentar la satisfacción y el entendimiento en la pareja incluyen hablar de valores, establecer acuerdos y atender el impacto emocional de cada uno, según Verywell Mind y la APA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El establecimiento de límites claros y el uso de mensajes en primera persona, como “yo siento” o “yo necesito”, permite expresar las propias necesidades sin reproches.

La American Psychological Association señala que la comunicación abierta, el establecimiento de límites y la disposición a resolver desacuerdos de manera respetuosa son factores clave para la salud y la longevidad de la pareja. Además, enfatiza que expresar necesidades de modo asertivo, escuchar activamente y mantener el interés mutuo constituyen pilares para una convivencia armónica y satisfactoria.

El Dr. Ignatov, en tanto, afirma que la escucha activa es una herramienta eficaz para resolver conflictos y comprender mejor las perspectivas del otro. No obstante, recuerda que el bienestar personal nunca debe sacrificarse por mantener la relación; respetar los límites propios y de la pareja es esencial para evitar tensiones innecesarias.

La compatibilidad de pareja, más que coincidir perfectamente, consiste en reconocer los puntos en común y valorar el esfuerzo compartido por construir una relación sólida, superando las diferencias individuales.