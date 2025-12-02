Salud

El tai chi podría igualar la terapia de conversación para aliviar el insomnio

LUNES, 1 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Tienes problemas para dormir? Nuevas investigaciones chinas sugieren que la antigua práctica del tai chi podría ayudar.

El estudio encontró que equivalía a la terapia de conversación para ayudar a las personas de mediana edad con insomnio a recuperar un sueño reparador a largo plazo.

"Nuestro estudio apoya el tai chi como un enfoque alternativo de tratamiento para el manejo a largo plazo del insomnio crónico en adultos de mediana edad y mayores", concluye un equipo liderado por Parco Sui, profesor de kinesiología en la Universidad de Hong Kong. Publicaron sus hallazgos el 26 de noviembre en el BMJ.

Como señalan los investigadores, el insomnio crónico sigue siendo una queja frecuente entre adultos de mediana edad y mayores, siendo la terapia de conversación --la terapia cognitivo-conductual (TCC)-- un tratamiento común. Sin embargo, el acceso a la TCC debido a los costes y otros problemas puede ser un desafío, señalan.

¿Podrían ayudar también los movimientos lentos y suaves del tai chi?

Para averiguarlo, el grupo de Sui reclutó a 200 adultos chinos de 50 años o más ya diagnosticados con insomnio crónico.

Todos podían caminar sin ayuda y no tenían problemas de salud que pudieran dificultar su sueño. Ninguno era trabajador por turnos, y ninguno realizaba ningún tipo de ejercicio aeróbico o mente-cuerpo.

Los participantes se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió TCC dirigida a aliviar el insomnio. Las sesiones se impartían dos veces por semana durante una hora y durante tres meses. El otro grupo practicaba tai chi con el mismo horario.

El equipo de Sui utilizó el Índice de Severidad del Insomnio para registrar cualquier mejora en el sueño inmediatamente después de las intervenciones de tres meses y luego de nuevo un año después.

El índice suma puntuaciones sobre dificultad para conciliar el sueño y mantenerse, despertarse demasiado temprano, no poder volver a dormir y su impacto en la vida diaria. Una puntuación más baja es mejor que una más alta.

Tres meses después de terminar las intervenciones, el grupo de tai chi no obtuvo la puntuación tan buena como el grupo de TCC: una caída media en la puntuación del índice de poco menos de 7 puntos para quienes practican tai chi, frente a una caída de unos 11 puntos para quienes reciben TCC.

Sin embargo, la brecha se fue reduciendo con el tiempo: otros 12 meses después, la disminución en la puntuación índice había disminuido aproximadamente 9,5 puntos entre los practicantes de tai chi y 10 puntos entre los que recibieron TCC, señalaron los investigadores.

Es posible, dijo el grupo de Sui, que los beneficios del tai chi mejoraran con el tiempo porque muchos participantes continuaron con la práctica tras finalizar el programa de tres meses.

Los investigadores también señalaron que el tai chi es fácilmente accesible para muchos.

"El tai chi se percibe como una modalidad adecuada para ejercicios tanto para adultos de mediana edad como mayores, incluso entre quienes son inactivos o no están en forma", escribieron.

El grupo de Hong Kong concluyó que "el tai chi podría utilizarse como un enfoque alternativo de tratamiento para el manejo a largo plazo del insomnio crónico."

Más información

Descubre más sobre tai chi en Harvard Health.

FUENTE: Nota de prensa de The BMJ , 26 de noviembre de 2025

