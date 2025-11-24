Salud

Por qué el sabor de la comida cambia según el ánimo y la atención

Colores, forma de los platos y compañía social no solo decoran, sino que cambian la valoración y la percepción del sabor, según hallazgos de psicología sensorial

El estado de ánimo y la atención influyen directamente en la percepción del sabor de los alimentos, según estudios en psicología y gastrofísica

El sabor de los alimentos depende tanto de los ingredientes como de elementos psicológicos y sensoriales. Un análisis publicado por The Conversation revela que la percepción del gusto varía según el estado mental, el nivel de atención y el contexto emocional de cada persona. Esta visión, avalada por investigaciones en psicología y gastrofísica, aporta claves prácticas para transformar la experiencia alimentaria cotidiana.

La atención y la distracción influyen directamente en el sabor y la sensación de saciedad. Harmehak Singh, candidata a doctorado en Psicología en Liverpool Hope University y autora del artículo en The Conversation, sostiene que la mayoría de las personas no practica la alimentación consciente. Muchas comen distraídas con el teléfono, mensajes o series, lo que reduce la sensibilidad a los sabores.

Comer distraído con el teléfono o la televisión reduce la sensibilidad a los sabores y dificulta la sensación de saciedad (Freepik)

Singh explica que este modo de “piloto automático” apaga los matices gustativos, dificulta las señales internas de saciedad y puede llevar a comer de más. Un estudio citado por la autora mostró que quienes jugaban a un videojuego durante el almuerzo sentían menos saciedad, recordaban menos lo que comieron y tendían a picar más después. La memoria de la comida influye en el apetito tanto como la biología.

Cuando el estado de ánimo transforma el gusto

El ánimo y las emociones también alteran la sensibilidad a los sabores y el disfrute culinario. Singh describe cómo el estrés, la ansiedad o la frustración pueden disminuir la percepción de los sabores agradables, ya que el organismo prioriza la supervivencia antes que el placer.

En un experimento de 2021, quienes miraron una película de terror se sintieron más ansiosos y calificaron un jugo como menos dulce frente a quienes vieron una comedia o un documental. Los participantes más ansiosos bebieron más jugo, probablemente intentando compensar la falta de dulzor percibido.

El estrés y la ansiedad disminuyen la percepción de los sabores agradables, mientras que la calma y la conexión social intensifican el gusto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, la calma y la conexión social impulsan la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar, por lo que el sabor se intensifica notablemente. “Cuando nos sentimos tranquilos, seguros y conectados socialmente, ocurre lo contrario. Nuestro cerebro libera sustancias químicas que nos hacen sentir bien, como la dopamina y la serotonina, y la comida sabe mejor”, afirma Singh en The Conversation.

Presentación y sentidos: mucho más que una cuestión visual

A las emociones y la atención se suman las expectativas, la presentación y los estímulos sensoriales. Antes de probar un alimento, el cerebro ya genera predicciones sobre el sabor a partir de señales visuales y auditivas. Por ejemplo, esperamos que los alimentos rojos sean dulces, los verdes amargos o ácidos, y los dorados crujientes.

“La presentación importa. Un emplatado elegante no es solo para Instagram. Cambia la percepción del sabor”, indica Singh. Un estudio citado en el artículo comprobó que la forma, tamaño y color del plato modifican la percepción sobre lo apetecible y valioso que resulta un postre.

La presentación visual, el color y el peso de los platos y cubiertos modifican la percepción del sabor y la calidad de los alimentos

Platos negros hacen que los postres parezcan exclusivos y emocionantes, mientras que los platos blancos los vuelven más familiares. Incluso el peso de los cubiertos influye, ya que los más pesados dan la sensación de mayor calidad.

El olfato completa la experiencia: en experimentos donde se bloqueó la nariz de los participantes, las bebidas dulces parecieron menos intensas y satisfactorias, lo que explica la pérdida de sabor durante un resfriado.

La alimentación consciente, que implica atención plena y relajación antes de comer, potencia el disfrute y la percepción de los sabores (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos hallazgos, la autora propone prácticas específicas para mejorar el sabor y el disfrute de las comidas cotidianas. Sugiere dedicar unos minutos a relajarse antes de comer, escuchar música suave o compartir la mesa con personas que aporten tranquilidad. Recomienda cuidar la presentación de los platos y cubiertos, apreciar los colores y aromas antes del primer bocado y comer de forma consciente.

“La alimentación consciente actúa como si subiéramos el volumen de nuestras papilas gustativas”, sostiene Singh, invitando a experimentar con pequeños cambios psicológicos y sensoriales para transformar la relación con la comida.

