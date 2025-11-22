La popularidad de la psilocibina y los psicodélicos no ha aumentado las visitas a urgencias

VIERNES, 21 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El aumento del uso de alucinógenos como la psilocibina no ha provocado un incremento en las visitas a urgencias ni en las hospitalizaciones por viajes malos, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

"De hecho, tras un pequeño aumento a principios de 2020, las admisiones disminuyeron hasta 2023, sin relación con las políticas de despenalización", dijo en un comunicado el investigador senior Dr. Kevin Xu, profesor adjunto de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Misuri.

El uso de alucinógenos está aumentando en Estados Unidos, según los investigadores en notas de fondo. Oregón y Colorado han despenalizado el uso de la psilocibina, junto con varias ciudades de Massachusetts, California y Michigan.

Sin embargo, no está claro cómo ha afectado ese aumento a la salud de los usuarios, según los investigadores.

Para el estudio, los investigadores registraron las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios por consumo de sustancias que involucraron a personas de 16 a 64 años entre 2016 y 2023.

Entre más de 1,3 millones de personas tratadas por consumo de sustancias, menos del 2% había consumido alucinógenos, según los investigadores.

La cuota mensual de ingresos relacionados con alucinógenos osciló entre el 0,6% en enero de 2016 y un máximo de casi el 1,2% en enero de 2021.

Las visitas a urgencias y hospitalizaciones se han estabilizado actualmente en un patrón ligeramente superior a los niveles previos a la pandemia, según muestran los resultados.

"Los alucinógenos siguen representando una pequeña fracción de las hospitalizaciones relacionadas con sustancias, superadas por encuentros relacionados con alcohol y opioides", concluyó el equipo de investigación en su informe.

"Estos hallazgos aportan un contexto importante a otros estudios que muestran aumentos en el consumo de alucinógenos", dijo el investigador Richard Grucza, profesor de medicina familiar y comunitaria e investigación sobre resultados de salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis, en un comunicado de prensa.

"Esos aumentos no parecen estar contribuyendo al aumento de las visitas a urgencias y, si acaso, el alcohol y otras drogas parecen estar provocando consecuencias adversas del consumo de psicodélicos", dijo Grucza.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre alucinógenos.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Saint Louis, 18 de noviembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 18 de noviembre de 2025