La estrategia "California sobria" podría reducir el consumo de alcohol, según un estudio

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Un número creciente de personas está dejando el alcohol en favor de la marihuana, una tendencia denominada "californiana sobria" o "california sobria".

Ahora, un nuevo estudio sugiere que puede haber algo en este enfoque más flexible de la sobriedad.

Fumar marihuana podría llevar a la gente a beber menos, al menos a corto plazo, según informaron los investigadores el 19 de noviembre en el American Journal of Psychiatry.

La exposición al THC --el compuesto intoxicante de la marihuana-- hizo que las personas bebieran menos bebidas y retrasaran su consumo de alcohol, según descubrieron investigadores en una serie de experimentos de laboratorio.

Además, el cannabis cargado con niveles más altos de THC hizo que los participantes bebieran incluso menos que marihuana con menos THC, según los resultados.

"Lo que encontramos fue coherente con esta idea del efecto sustitución popularizada por la tendencia californiana de la sobrieda", dijo la investigadora principal Jane Metrik, profesora de ciencias del comportamiento y sociales en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, en un comunicado de prensa.

"En lugar de ver cómo el cannabis aumentaba el antojo y el consumo de alcohol, vimos lo contrario", dijo Metrik. "El cannabis redujo el deseo de alcohol en ese momento, disminuyó la cantidad de alcohol que la gente consume durante un periodo de dos horas e incluso retrasó el inicio del consumo una vez que el alcohol estuvo disponible."

"California sober" es un término acuñado originalmente por la cantante Demi Lovato para describir el consumo de marihuana con moderación, evitando el alcohol y las drogas duras.

La propia Lovato ha renunciado desde entonces a la "sobriedad californiana", afirmando en una publicación de Instagram de 2021 que, "Sobria sobria es la única forma de ser."

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 157 adultos de entre 21 y 44 años que beben en exceso y consumen marihuana al menos dos veces por semana.

Cada persona acudió al laboratorio en tres días distintos, donde se le proporcionó uno de tres porro en orden aleatorio: uno con un nivel alto de THC, otro con un nivel bajo y un tercero "placebo" cargado con cannabis libre de THC.

Después de fumar, se ofrecieron a los participantes raciones de su bebida alcohólica favorita durante dos horas. Podían elegir si se bebían o ganar 3 dólares por cada ración que rechazaban.

Durante estas sesiones de dos horas, se proporcionó suficiente alcohol para aumentar su nivel de alcohol en sangre a unos 0,10 g/dL, que está por encima del límite legal en la mayoría de los estados.

Los resultados mostraron que las personas bebieron menos alcohol los días que fumaron marihuana cargada de THC que cuando fumaron la marihuana placebo.

La dosis de THC también parecía influir en la cantidad que bebían.

Cuando los participantes fumaron marihuana al 3,1% de THC, bebieron aproximadamente un 19% menos que cuando fumaron el placebo, según el estudio.

Pero cuando fumaban cannabis con un 7,2% de THC, bebían alrededor de un 27% menos de alcohol.

El THC también parecía disminuir el deseo de beber. Quienes fumaban marihuana con un 7,2% de THC tardaban mucho más en beber su primera bebida que cuando fumaban el placebo.

"Vimos que el cannabis reduce el impulso en el momento", dijo Metrik. "Lo que no sabemos de este estudio es cuál es el efecto a largo plazo."

El equipo de investigación advirtió que estos resultados no deberían interpretarse como una recomendación de sustituir el alcohol por la marihuana. El cannabis puede ser adictivo, señalaron.

También existe el riesgo de que la marihuana aumente el consumo de alcohol entre personas que tienden a combinar cannabis con alcohol para potenciar los efectos de ambos, o si usan ambos juntos en entornos sociales, según los investigadores.

El equipo está llevando a cabo un ensayo clínico para explorar qué ocurre cuando se usan marihuana y alcohol al mismo tiempo, y cómo diferentes compuestos del cannabis como el THC y el CBD pueden influir en el consumo de alcohol.

"Nuestro trabajo como investigadores es seguir respondiendo a estas preguntas", dijo Metrik. "No podemos decirle a nadie todavía, 'deberías usar cannabis como sustituto del consumo problemático o excesivo.'"

