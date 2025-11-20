La estimulación cerebral profunda muestra potencial para tratar la depresión

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Los implantes cerebrales que proporcionan pulsos eléctricos pueden aliviar la depresión en personas que no responden a los fármacos psiquiátricos, según un nuevo estudio.

La mitad de un pequeño grupo de personas que recibieron implantes cerebrales experimentó una mejora significativa en sus síntomas de depresión, informaron los investigadores el 18 de noviembre en la revista Nature Communications.

Además, más de un tercio terminó prácticamente libre de depresión tras el tratamiento, que se denomina estimulación cerebral profunda.

"La estimulación cerebral profunda muestra un verdadero potencial para abordar la depresión resistente al tratamiento, que puede tener un enorme impacto en la vida de las personas", dijo la investigadora principal Dra. Valerie Voon, profesora de neuropsiquiatría y neuromodulación en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

La estimulación cerebral profunda consiste en insertar electrodos profundamente en el cerebro de una persona, donde transmiten pulsos eléctricos leves. Se está utilizando para tratar una variedad de condiciones neurológicas, con más éxito entre personas con enfermedad de Parkinson, según los investigadores en notas de fondo.

Este es uno de los estudios más grandes que demuestran que la estimulación profunda de regiones cerebrales específicas puede tratar la depresión, dijo el investigador Dr. Bomin Sun, neurocirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái en China.

"Este estudio no solo nos muestra cómo se ve afectado el cerebro en la depresión, sino que también destaca el potencial de la DBS para la depresión", dijo Sun en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 26 pacientes en China con depresión resistente al tratamiento e implantaron electrodos para estimular dos áreas del cerebro:

El núcleo de lecho de la estría terminal (BNST), una parte de la amígdala implicada en la regulación del estrés, la ansiedad y el miedo. El núcleo accumbens, un área clave para la motivación, el placer y el refuerzo.

La mitad de los pacientes -- 13 de 26 -- mostraron una mejora significativa en los síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad, según los resultados.

De hecho, nueve de los pacientes (35%) lograron una eliminación casi completa de sus síntomas, según los investigadores.

Los investigadores descubrieron que la actividad cerebral a una frecuencia eléctrica específica, llamada "actividad theta", correspondía a la depresión de una persona.

Las personas con altos niveles de actividad theta en el BNST tendían a tener una depresión y ansiedad más graves.

Durante el ensayo, los investigadores utilizaron estimulación para reducir la actividad theta en el BNST, y los pulsos se siguieron con mejoras en la depresión y ansiedad de los pacientes.

"Descubrimos que la actividad cerebral a una frecuencia particular -- ondas cerebrales theta -- podía decirnos qué pacientes tendrían la mejor respuesta al tratamiento de estimulación cerebral profunda en la región cerebral BNST", dijo el investigador principal Linbin Wang, investigador asociado de la Universidad de Cambridge, en un comunicado de prensa. "Esto podría ayudarnos a personalizar el tratamiento para cada paciente en el futuro."

"Como la actividad theta rastrea los estados de ansiedad en tiempo real, significa que si la actividad es alta, podemos decir 'Vale, esta persona está en estado ansioso, necesitamos aumentar la estimulación'. Del mismo modo, si la actividad theta es baja, podemos bajar la estimulación", añadió Voon.

