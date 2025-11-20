Salud

El consumo regular de fideos instantáneos se asocia a déficits nutricionales y un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, señala un estudio

Estos productos, si son consumidos habitualmente, pueden aportar cantidades excesivas de sodio y carecer de fibra, vitaminas y proteínas. Cómo hacerlos más saludables, según expertos consultados por The Independent

El consumo frecuente de fideos instantáneos aumenta el riesgo de síndrome metabólico y enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fideos instantáneos están presentes en supermercados y despensas de todo el mundo como una opción práctica y asequible. Su popularidad se explica por el bajo costo, la rapidez en la preparación y la sensación de familiaridad que ofrecen, sobre todo para quienes cuentan con tiempo y recursos limitados.

Además de funcionar como una solución rápida para el almuerzo o la cena, estos productos evocan recuerdos y tradiciones para muchas personas migrantes. Un simple paquete puede conectar con la infancia, cenas familiares o mercados del país de origen, convirtiéndose en un símbolo de identidad y pertenencia lejos de casa. Al mismo tiempo, especialistas han expresado preocupación sobre los riesgos que implica su consumo frecuente, según consignó The Independent.

Composición nutricional y riesgos para la salud

Sin embargo, la composición nutricional de los fideos instantáneos dista mucho de ser recomendable. Una porción típica contiene fideos de harina de trigo refinada y un sobre con potenciadores del sabor; algunas variantes suman verduras deshidratadas o ajo frito.

Los fideos instantáneos destacan por su bajo costo y practicidad, pero presentan deficiencias nutricionales importantes (Freepik)

El inconveniente principal es el elevado contenido de sodio: una sola ración puede aportar entre 600 y 1.500 mg, cantidad que roza o supera la ingesta diaria sugerida por la Organización Mundial de la Salud (menos de 2.000 mg). Habitualmente, carecen de fibra porque se elaboran con trigo no integral y el aporte de proteínas es insuficiente, lo que genera una saciedad fugaz.

Sin complementos como huevo, tofu o carne, el hambre retorna al poco tiempo. A esto se suma la carencia de vitaminas y minerales, esenciales para el funcionamiento óptimo del organismo. Mientras que consumirlos ocasionalmente no implica un riesgo inmediato, el hábito constante puede tener consecuencias a largo plazo.

El consumo habitual de fideos instantáneos puede desencadenar diversas afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud a largo plazo. Esta relación se explica por el elevado contenido de sodio y grasas saturadas, así como por la escasez de fibra y nutrientes esenciales presentes en estos productos, lo que contribuye al deterioro de la salud metabólica y cardiovascular con el paso del tiempo.

El consumo habitual de fideos instantáneos se asocia a mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alta presencia de sodio en estos alimentos se relaciona con un riesgo incrementado de hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. En Australia, la mayoría de la población ya excede el consumo máximo recomendado de sodio, principalmente por la ingesta de productos procesados.

Dietas pobres en fibra, con alto consumo de fideos instantáneos, pueden derivar en problemas intestinales, estreñimiento y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y cáncer de colon. La carencia de variedad en la dieta también puede ocasionar deficiencias de nutrientes clave presentes en verduras, legumbres, frutas y cereales integrales.

Cómo mejorar el valor nutricional de los fideos instantáneos

Pese a estos riesgos, especialistas citados por The Independent coinciden en que no es esencial erradicar los fideos instantáneos. Existen formas simples de mejorar su valor nutricional. Agregar verduras como espinaca, brócoli o zanahoria eleva el contenido de fibra, vitaminas y aporta mayor textura.

Agregar verduras frescas y proteínas como huevo o tofu mejora el valor nutricional de los fideos instantáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar proteínas mediante huevo, tofu, pollo o legumbres ayuda a prolongar la saciedad y contribuye a la salud muscular e inmune. Disminuir la cantidad de sobres de saborizante, la principal fuente de sal, o reemplazarlos parcialmente por caldos bajos en sodio, hierbas y especias, puede reducir notablemente el contenido de sodio final.

Elegir fideos integrales o secados al aire, fabricados con cereales como trigo o arroz integral, ofrece beneficios adicionales para la nutrición.

Los fideos instantáneos pueden incluirse en una dieta equilibrada siempre que no se transformen en el pilar cotidiano de la alimentación. Como señala The Independent, estos productos brindan la energía necesaria para el día, aunque su aporte nutricional es insuficiente para mantener la salud a largo plazo.

Fideos instantáneosRiesgos para la saludSodioSíndrome metabólicoOrganización Mundial de la Saludsaludnutricióndieta equilibradaThe IndependentNewsroom BUEMagazines

Cómo reducir y prevenir el

Un fallo ejemplar en la

El 34% de los niños

Cáncer de páncreas: por qué

Cómo lograr que tus años
