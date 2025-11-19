Salud

Las claves de la dieta de Victoria Beckham y los secretos de sus hábitos saludables

La diseñadora y empresaria británica reveló qué alimentos incorpora a diario y cómo se permite cierta flexibilidad, siguiendo recomendaciones médicas para una vida equilibrada

Pescado a la plancha, verduras
Pescado a la plancha, verduras y frutos secos forman la base del menú diario de Victoria Beckham que la mantienen en forma y saludable (REUTERS/Jaimi Joy)

La ex Spice Girls, actual diseñadora, esposa de David Beckham y madre de cuatro hijos ha compartido en diversas ocasiones detalles sobre sus hábitos alimenticios, revelando una rutina que sorprende tanto por su constancia como por sus elecciones saludables.

Victoria Beckham, de 51 años, tiene preferencia por alimentos frescos y naturales, un enfoque que ha mantenido durante décadas y que, según sus propias palabras, le ha permitido encontrar un equilibrio nutricional.

Los alimentos que prioriza en sus comidas se alinean con la dieta mediterránea, un patrón alimenticio basado principalmente en plantas, asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, entre otras patologías.

En una entrevista con Net-A-Porter, Beckham afirmó: “Como mucho pescado fresco, verduras frescas y ensaladas, así como semillas y frutos secos”.

La pareja comparte sesiones dirigidas
La pareja comparte sesiones dirigidas por un entrenador profesional, alternando fuerza y cardio (Instagram)

La constancia de este patrón alimenticio fue confirmada por David Beckham, quien en el podcast River Cafe Table 4 afirmó: “Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo. Desde que la conocí, solo come pescado a la plancha y verduras al vapor. Casi nunca se desvía de eso”, dijo el exfutbolista, al subrayar la regularidad con la que Victoria mantiene sus elecciones culinarias.

Sin embargo, la propia Victoria ha explicado que su disciplina no implica una renuncia total a los placeres, sino una búsqueda de equilibrio. En un programa de la BBC, expresó: “Intento ser bastante disciplinada en mi forma de comer”, y detalló: “Como muy sano, me encanta la comida japonesa, mucho pescado, de cualquier tipo, cualquier tipo de verdura, mucha fruta, ese tipo de cosas”.

A lo largo de los años, la diseñadora ajustó su dieta según las necesidades de su cuerpo. En una entrevista con The Telegraph, reveló que llega a consumir hasta cuatro paltas al día, porque contribuye a la salud de su piel.

Además, reconoció que redujo la cantidad de fruta porque “me puede hacer sentir bastante hinchada”, aunque sigue priorizando el consumo de pescado, verduras y grasas saludables como el salmón.

David Beckham destaca la constancia
David Beckham destaca la constancia de Victoria en su dieta, basada en pescado azul y verduras, como parte de un estilo de vida enfocado en la salud y el bienestar (REUTERS/Maja Smiejkowska/Archivo)

El disfrute también tiene cabida en su rutina. Beckham confesó a Net-A-Porter: “Mi capricho es tomarme unas copas de vino tinto, también me encanta el tequila y sí que como carbohidratos”. Esta flexibilidad se refleja en su actitud hacia el bienestar físico y emocional.

En declaraciones recientes a Grazia, la diseñadora reflexionó: “No se trata de tener una talla determinada. Se trata de saber quién eres y estar contenta contigo misma. He encontrado mi propio equilibrio entre querer divertirme y ser disciplinada con la alimentación sana y el ejercicio”, afirmó.

En 2024, Beckham compartió en su cuenta de Instagram su receta favorita de jugo verde, que bebe a diario según People: brócoli, espinacas, apio, pepino, limón, jengibre, lima y algo de fruta como manzanas o peras.

Por supuesto que la ex Spice Girl hace actividad física de forma diaria. En declaraciones a Women’s Health comentó que entrena junto a su marido con el personal trainer Bobby Rich, con quien implementó bloques de ejercicios orientados a la fuerza y la resistencia, inspirados en la metodología de atletas de alto nivel.

El consumo habitual de palta
El consumo habitual de palta y salmón es una de las claves nutricionales en la alimentación de la diseñadora británica (Freepik)

Los beneficios de seguir la dieta mediterránea

Numerosas investigaciones han comprobado los beneficios de este plan alimentario, que se apoya en tradiciones culinarias milenarias y en el vínculo comunitario que rodea la comida, propio de los países mediterráneos como Italia, España y Grecia.

La dieta mediterránea fue elegida como la mejor dieta para 2025 en el informe “Las mejores dietas de 2025” de US News & World Report.

Manuel Moñino, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, la describió como un patrón alimentario “rico en alimentos vegetales frescos, como por ejemplo, frutas, hortalizas, legumbres, granos enteros, frutos secos, y aceite de oliva, entre otros”.

Esta dieta prevé ”un consumo reducido de alimentos con alto contenido en grasas saturadas, sal y azúcares, como por ejemplo, los dulces, las carnes procesadas o los productos precocinados", añadió.

Las frutas y verduras frescas
Las frutas y verduras frescas son la base diaria del patrón alimenticio mediterráneo (Imagen Ilustrtiva Infobae)

Entre sus beneficios, citó los siguientes:

  1. Menor riesgo cardiovascular. Reducción de hasta un 30% de eventos cardiovasculares mayores (mortalidad, infarto, ictus).
  2. Menor riesgo de diabetes. Las personas que siguen una dieta mediterránea, frente a las que llevan una baja en grasa, reducen hasta en un 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los estudios apuntan, incluso, a la posibilidad de revertir el síndrome metabólico.
  3. Menor riesgo de cáncer de mama. Se reduce en un 70% el riesgo de este tipo de tumor.  
  4. Menor índice de depresión. Los datos señalan hasta un 41% menos de casos.

Tan sólidas son estas conclusiones que para muchos “la dieta mediterránea se ha convertido en el paradigma de las recomendaciones dietéticas a nivel mundial para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente, las cardiovasculares”, apuntó el experto.

Los alimentos clave de la dieta mediterránea

El pescado azul, como el
El pescado azul, como el salmón, contribuye a la protección cardiovascular (Freepik)

Los componentes básicos de este estilo de alimentación son:

  • El aceite de oliva como principal fuente de grasa.
  • Abundancia en verduras y frutas. Se recomiendan cinco raciones al día, tres frutas, principalmente de postre, y una hortaliza en cada comida principal.
  • Pescado azul. Los principales pescados azules son la anchoa, boquerón, arenque, anguila, atún, jurel, salmón, salmonete, sardina y caballa.
  • Consumo de frutos secos: almendras, nueces, avellanas, piñones o pipas de girasol y de calabaza.
  • Legumbres: se deben consumir al menos cuatro veces a la semana. 
La dieta mediterránea ha sido
La dieta mediterránea ha sido reconocida como una de las más saludables del mundo (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Cereales enteros: “Es clave recurrir a aquellos que son tradicionales, integrales (o semiintegrales), y bajos en sal. Hay que perder el miedo a pensar que el pan engorda, ya que no hay ninguna evidencia científica de que esto sea así. Lo que sí es verdad es que los panes blancos tienen un perfil nutricional peor que los integrales”, dijo Moñino.
  • Proteínas animales. El experto dijo que habría que incluir “los huevos, las carnes y los lácteos, especialmente, los fermentados, como el yogur y los quesos, tan típicos de la dieta mediterránea. En cuanto a las carnes, es importante priorizar las de ave y conejo, y dejar para un consumo más esporádico el cerdo, y mucho más puntual, el de ternera y cordero”.

