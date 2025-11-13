Salud

El café podría reducir el riesgo de arritmias

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 12 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Una taza de café en realidad podría beneficiar a algunas personas con un trastorno común del ritmo cardiaco, señala un estudio reciente.

Los adultos con fibrilación auricular que bebían una taza de café al día tenían un 39 por ciento menos de probabilidades de tener un episodio de ritmo cardiaco irregular, en comparación con los que evitaban la cafeína, informaron los investigadores en la edición del 9 de noviembre de la revista Journal of the American Medical Association.

"Los resultados de nuestro estudio sugieren que el café con cafeína quizá no sea responsable de aumentar el riesgo de fibrilación auricular e incluso podría reducirlo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Gregory Marcus, profesor de medicina de la Universidad de California-San Francisco.

Tradicionalmente se ha pensado que la cafeína contribuye a los problemas del ritmo cardiaco, y los médicos con frecuencia aconsejan a los pacientes con FA que reduzcan el consumo de café, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

La fibrilación auricular ocurre cuando las cavidades superiores del corazón, las aurículas, comienzan a temblar y latir irregularmente. La afección aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca de un paciente, si no se trata. Más de 6 millones de personas en EE. UU. tienen FA, según el comunicado de prensa de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA).

Para el nuevo estudio, los investigadores inscribieron a 200 personas con FA cuyo ritmo cardiaco estaba tan desequilibrado que necesitaban medicamentos o una descarga eléctrica para corregirlo.

Todos los participantes eran bebedores de café, y bebían un promedio de una taza de café con cafeína al día, dijeron los investigadores.

A la mitad se les dijo que siguieran bebiendo al menos una taza de café al día, y a la otra mitad se les pidió que evitaran toda la cafeína.

"Realizamos este estudio para evaluar si el café con cafeína aumentaba o disminuía el riesgo de FA. Los participantes fueron asignados al azar a seguir bebiendo al menos una taza de café con cafeína al día o a evitar la cafeína durante seis meses", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Christopher Wong, profesor de cardiología de la Universidad de Adelaida, en Australia.

Después de seis meses, el estudio encontró que alrededor del 64% de las personas en el grupo sin cafeína experimentaron un episodio de FA que duró más de 30 segundos, en comparación con el 47% en el grupo de café.

"Es razonable que los profesionales de la atención de la salud permitan que sus pacientes con FA consideren experimentar con sustancias con cafeína natural que puedan disfrutar, como el té y el café con cafeína", dijo Marcus. "Sin embargo, algunas personas aún pueden encontrar que la cafeína o el café con cafeína desencadenan o empeoran su FA".

El equipo de investigación también anotó que estos hallazgos podrían no aplicarse a las personas que beben mucho café u otras bebidas que contienen cafeína.

"Fue interesante que no fuera una tonelada de café. Creo que eran siete tazas a la semana, que es solo una al día", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Laurence Epstein, director del sistema de electrofisiología de Northwell Health en Manhasset, Nueva York.

"Le digo a la gente que, 'Si sabes que hay un cierto desencadenante para ti, si cada vez que tomas una taza de café o comes una barra de chocolate, tomas una copa de vino tinto, entras en fibrilación auricular, entonces no hagas eso'. Pero si encuentra que ese no es el caso, entonces la moderación es la clave", aconsejó Epstein, que no participó en la investigación.

Agregó: "Así que tomar una taza de café por la mañana y luego cambiar a descafeinado, por ejemplo, o tomar una copa de vino pero no una botella entera. Y creo que esa es la clave. Creo que es conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus desencadenantes y luego vivir un estilo de vida saludable y moderado".

Los investigadores presentaron estos hallazgos el domingo en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) en Nueva Orleáns.

Más información

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre la fibrilación auricular.

FUENTES: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 9 de noviembre de 2025; Northwell Health, comunicado de prensa, 9 de noviembre de 2025

