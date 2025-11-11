Salud

Proteínas bajo la lupa: excesos, carencias y recomendaciones de expertos para una alimentación equilibrada

El creciente interés en el consumo de este nutriente reabre debates sobre recomendaciones nutricionales, la personalización en salud y la importancia del equilibrio alimentario, según The New York Times

Guardar
El auge del consumo de
El auge del consumo de proteína se consolida como tendencia global en la alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la proteína ha ganado fuerza en todo el mundo y no se limita a una sola región o patrón de consumo. Las redes sociales, los consejos de figuras influyentes y el aumento de productos con alto contenido proteico en supermercados han consolidado la percepción de que consumir más proteína es esencial para la salud.

Este auge, mencionado por The New York Times, ha instalado preguntas y debates sobre cuáles son realmente las necesidades diarias de este nutriente y ha generado cierta desconfianza respecto a las recomendaciones oficiales.

Recomendaciones, grupos de riesgo y consumo habitual

Las guías sanitarias de la mayoría de los países sugieren que un adulto sano debería consumir al menos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Esta cantidad suele ser suficiente para mantener la masa magra y prevenir deficiencias. Para un adulto que pesa 68 kg aproximadamente, esto equivale a 54 gramos diarios, o la cantidad presente en una pechuga de pollo de 2,4 kg.

Algunos estudios, citados por los doctores Peter Attia (médico, podcaster y autor que asesora e invierte en diversas empresas de alimentos relacionados con las proteínas) y Gabrielle Lyon (médica de Houston), sugieren que esta cantidad debería ser mayor: entre un 25% y un 50%, o de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal.

Las guías sanitarias internacionales recomiendan
Las guías sanitarias internacionales recomiendan consumir al menos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica coincide en que, para la mayoría de las personas con una dieta equilibrada, no existe una deficiencia generalizada de proteína. De hecho, en numerosos países desarrollados, gran parte de la población supera esta recomendación sin mayor dificultad.

No obstante, existen grupos de riesgo que pueden consumir menos de lo recomendado. Los adolescentes y las mujeres son más propensas a restringir su alimentación, afirmó Nancy Rodríguez (profesora emérita de ciencias nutricionales de la Universidad de Connecticut), y las mujeres tienden a consumir menos carne que los hombres.

Por su parte, las personas mayores pueden enfrentar dificultades económicas, problemas de salud dental o pérdida de apetito, lo que limita su ingesta. A pesar de que la deficiencia proteica no es un fenómeno generalizado, estos grupos requieren particular atención para garantizar que cubran sus necesidades nutricionales.

Músculo, envejecimiento y rendimiento

La relación entre proteína y desarrollo muscular ha sido objetivo de múltiples investigaciones. Se sabe que aumentar la ingesta de este macronutriente resulta beneficioso para quienes realizan ejercicio de fuerza o desean prevenir la sarcopenia, una condición asociada a la pérdida de masa muscular con la edad.

La proteína es clave para
La proteína es clave para el desarrollo muscular y la prevención de la sarcopenia en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los estudios muestran que existe un límite a partir del cual aumentar la proteína no añade ventajas: consumir entre una vez y media y dos veces lo recomendado puede ser suficiente para la mayoría que busca optimizar la ganancia muscular. Las cantidades aún mayores solo beneficiarían a ciertos deportistas de alto rendimiento o personas en recuperación.

En el caso de los adultos mayores, algunos estudios sugieren que incrementar la proteína puede ayudar a disminuir la fragilidad y preservar la masa y fuerza muscular. Las recomendaciones de expertos europeos, por ejemplo, aconsejan un consumo al menos 25% superior al estándar a partir de los 65 años.

No obstante, la evidencia es mixta, ya que otros trabajos no encuentran una diferencia clara al aumentar la ingesta. Lo que parece claro es que una dieta ligeramente más alta en proteína, combinada con actividad física, resulta ventajosa para este grupo etario.

Proteína, peso corporal y riesgos

El papel de la proteína en la pérdida de peso es también objeto de debate. Las dietas altas en proteína han demostrado favorecer la sensación de saciedad y ayudar a preservar la masa muscular durante la restricción calórica.

Esto puede traducirse en una conservación del metabolismo y mejores resultados a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, los datos no siempre son concluyentes sobre una ventaja significativa de las dietas hiperproteicas frente a las tradicionales. El ejercicio de fuerza sigue siendo clave para evitar la pérdida de músculo durante la dieta.

El ejercicio de fuerza es
El ejercicio de fuerza es fundamental para evitar la pérdida de músculo durante una dieta para adelgazar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los posibles beneficios, el consumo excesivo de proteína puede acarrear riesgos. Los especialistas alertan que centrar la dieta en este nutriente podría desplazar otros grupos alimenticios esenciales, como frutas, verduras y cereales integrales, lo que empobrece la calidad del menú diario.

Además, el consumo elevado de productos animales ha sido vinculado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una esperanza de vida más corta. El uso frecuente de suplementos y productos procesados como polvos o barras también reduce la calidad de la dieta, si se los compara con fuentes naturales como legumbres, tofu, frutos secos o pescado.

Algunas personas con problemas renales deben tener especial cuidado, ya que un exceso de proteína puede agravar su condición. La mayoría de los especialistas coincide en que el entusiasmo actual por la proteína se asemeja a otras modas alimentarias del pasado, donde se demonizaban las grasas o los carbohidratos, desviando la atención del verdadero problema: el desequilibrio y la falta de variedad.

Hacia el equilibrio y la personalización

Encontrar el equilibrio adecuado es fundamental: ni el déficit ni el exceso de proteína favorecen la salud. La clave está en adaptar la ingesta no solo a la edad y nivel de actividad física, sino también considerando necesidades y circunstancias particulares, como el embarazo, la lactancia o la recuperación de una enfermedad.

Una alimentación equilibrada, variada e individualizada será siempre la base para un estilo de vida saludable. La proteína es esencial, pero su consumo debe ser razonable y consciente, integrado a un patrón de dieta saludable que incluya todos los grupos alimenticios.

Temas Relacionados

ProteínaDietas altas en proteínasRecomendaciones nutricionalesPérdida de pesoThe New York TimesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo es el método 8-8-8 que ayuda a prevenir el agotamiento y mejorar la calidad de vida

Organizar el tiempo en bloques de trabajo, descanso y vida personal favorece la recuperación de energía y la motivación, de acuerdo con expertos en salud mental

Cómo es el método 8-8-8

Por qué eliminar el gluten sin diagnóstico puede ser perjudicial para la salud, según expertos

Expertos de la Clínica Mayo advierten que eliminar esta proteína sin indicación médica puede causar carencias nutricionales y no aporta beneficios comprobados para la salud

Por qué eliminar el gluten

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico

La investigación española fue publicada en la revista Frontiers in Nutrition y muestra que elegir ese tipo de alimentación disminuye el uso de recursos naturales y contribuye a bajar el riesgo de enfermedades crónicas

Adoptar una dieta basada en

Creció el consumo de fármacos para dormir y advierten sobre los riesgos de automedicarse

La venta de hipnóticos y sedantes subió 7% durante los primeros meses del año en Argentina. Los especialistas alertan por los peligros asociados al uso sin indicación médica y sus efectos sobre la salud

Creció el consumo de fármacos

Diagnóstico, datos y esperanza: así busca Bill Gates revolucionar el Alzheimer con inteligencia artificial

En el podcast CBS Sunday Morning, el fundador de Microsoft destacó que la alianza entre ciencia y tecnología, impulsada por su inversión, acelera el desarrollo de herramientas de detección y fármacos contra el Alzheimer

Diagnóstico, datos y esperanza: así
DEPORTES
Nuevo escándalo de Ricardo Centurión

Nuevo escándalo de Ricardo Centurión en Bolivia: lo acusan de golpear a un árbitro y se expone a una dura sanción

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Anularon un gol, el VAR lo convalidó y luego se desdijo: la insólita decisión arbitral que encendió la polémica en Bolivia

Uganda dio el golpe ante Francia y dejó a Chile afuera del Mundial Sub 17 en fase de grupos

Así se prepara el Córdoba Lawn Tenis Club, la sede donde Argentina buscará avanzar en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
Cinthia Fernández compartió su proyecto

Cinthia Fernández compartió su proyecto contra los deudores de alimentos y causó revuelo entre sus seguidores

Después de 5 meses en Turquía, Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas: “Fue hermoso”

Charlotte Caniggia habló de los planes para su boda: lejos de los medios y sin la familia completa

El gesto de Natalie Pérez a su suegra Linda Peretz luego de su histórico regreso al teatro: “Cambió mi suerte”

La lucha de una madre, la música de Ricardo Arjona y una causa solidaria: la historia que conmovió a Guido Kaczka

INFOBAE AMÉRICA

La actriz Gal Gadot recibió

La actriz Gal Gadot recibió el Premio Génesis

Nuevo temblor en Chile hoy 11 de noviembre: magnitud y epicentro que reporta en CSN

El nuevo Gobierno de Bolivia ratificó que marcará distancia con la dictadura de Nicolás Maduro

Condenaron en Londres a la “diosa de la riqueza” china por liderar una estafa de USD 6.600 millones con Bitcoin

Zelensky reconoció que Ucrania sufre una presión extrema en Pokrovsk y Zaporizhzhia mientras Rusia avanza en varios frentes