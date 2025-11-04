Salud

Un nuevo estudio vincula COVID en el embarazo con riesgo de autismo en los niños

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 3 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños nacidos de mujeres que se infectaron con la COVID-19 durante el embarazo eran más propensos a ser diagnosticados con autismo u otros retrasos en el desarrollo a los 3 años, encontró un estudio reciente.

La investigación, publicada la semana pasada en la revista Obstetrics & Gynecology, analizó más de 18,100 nacimientos en Massachusetts desde principios de 2020 hasta mediados de 2021, antes de que las vacunas COVID-19 estuvieran ampliamente disponibles.

De las 861 mujeres embarazadas que dieron positivo por COVID-19, 140, o el 16.3%, luego tuvieron un hijo al que se le diagnosticó una afección neurológica como autismo, retraso del habla o retraso motor. En comparación, solo el 9.7% de los más de 17,000 embarazos sin COVID-19 resultaron en un diagnóstico de desarrollo neurológico .

Los investigadores notaron la asociación más fuerte cuando las madres se infectaron durante el tercer trimestre y en la descendencia masculina

Aunque el riesgo era más alto, las probabilidades generales de que un niño desarrollara autismo seguían siendo bajas, enfatizaron los investigadores.

"No es que todas las mujeres embarazadas con covid-19 durante el embarazo deban pensar que su hijo va a tener autismo", dijo a The Washington Post la coautora del estudio, la Dra. Andrea Edlow, del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard en Boston. "En general, el riesgo absoluto no es extremadamente alto".

Debido a que este fue un estudio observacional, los hallazgos no prueban que COVID-19 cause autismo directamente. Pero el vínculo se suma a la creciente evidencia de que las infecciones durante el embarazo pueden afectar el cerebro en desarrollo de un bebé.

Los expertos en salud dicen que el estudio refuerza la importancia de la vacunación durante el embarazo, especialmente porque las tasas de vacunación contra el COVID-19 han disminuido en los años posteriores.

"Esto es particularmente importante en el clima actual de vacilación sobre las vacunas", dijo a The Post Mary Ann Comunale, profesora asociada de la Universidad de Drexel en Filadelfia que no participó en el estudio.

Entre las mujeres incluidas en la investigación, pocas habían sido vacunadas porque las vacunas aún no estaban ampliamente disponibles. Los autores dicen que se necesitan estudios futuros para determinar el riesgo para las mujeres que recibieron vacunas.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el autismo.

FUENTES: The Washington Post, 30 de octubre de 2025; Obstetricia y Ginecología, 30 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunnuevoestudiovinculacovidenelembarazoconriesgodeautismoenlosninos

Últimas Noticias

La melatonina a largo plazo podría dañar la salud cardiaca, según un estudio

Healthday Spanish

La melatonina a largo plazo

Un análisis de sangre de tres elementos resalta el riesgo de ataque cardíaco

Healthday Spanish

Un análisis de sangre de

La contaminación lumínica daña la salud cardiaca, según un estudio

Healthday Spanish

La contaminación lumínica daña la

Un dispositivo proporciona información sobre la salud en un "inodoro inteligente"

Healthday Spanish

Un dispositivo proporciona información sobre

Científicos investigan el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud física de adultos mayores

Se trata de una investigación basada en el seguimiento de más de 2000 personas durante una década. Los detalles

Científicos investigan el impacto de
DEPORTES
La durísima sanción de la

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

TELESHOW
El llanto de Marixa Balli

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

Premios Hugo 2025: todos los ganadores de la noche más brillante del teatro musical argentino

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Murió un trabajador rescatado tras el colapso parcial de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales