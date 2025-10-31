Ejercicios caseros alivian el dolor de la artritis de rodilla

JUEVES, 30 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los ejercicios en casa pueden aliviar de forma efectiva el dolor de rodilla provocado por desgarros de cartílago y artritis, aparentemente con o sin fisioterapia, según un estudio reciente.

Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento proporcionaron aproximadamente la misma cantidad de alivio del dolor independientemente de que una persona recibiera fisioterapia real o simulada, informaron los investigadores el 29 de octubre en The New England Journal of Medicine.

"En promedio, los participantes de todos los grupos reportaron un dolor moderadamente intenso al inicio del estudio, y un dolor mucho más leve tres, seis y 12 meses después", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Jeffrey Katz . Es director clínico del Centro de Investigación de Resultados de Ortopedia y Artritis del Hospital Brigham and Women's de Boston.

Hasta un 40 por ciento de las personas de mediana edad y un 80 por ciento de las que tienen artritis de rodilla tienen desgarros en el cartílago de la rodilla, que se llama menisco, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Para el estudio, casi 900 personas con una edad promedio de 59 años fueron asignadas al azar a uno de tres grupos. Todos los pacientes tenían dolor de rodilla, artritis y un desgarro de menisco.

Un grupo participó en un programa de ejercicios en casa de 25 minutos cuatro veces por semana, guiado por un video y folletos. El segundo y tercer grupo recibieron ejercicio en casa más fisioterapia real o placebo.

Los que recibieron fisioterapia real o simulada tuvieron una mejoría del dolor ligeramente mayor a los seis y 12 meses, pero esos beneficios probablemente fueron ilusiones, dijeron los investigadores.

"Observamos una mejora similar en los grupos de fisioterapia estándar y fisioterapia simulada, lo que sugiere que las interacciones personales con un fisioterapeuta pueden haber sido más influyentes que la fisioterapia en sí", dijo Katz.

Estudios anteriores han encontrado que entre un 60 y un 80 por ciento del efecto total de la fisioterapia para la artritis de rodilla proviene de las interacciones con los terapeutas en lugar de la terapia en sí, anotaron los investigadores.

Los pacientes que recibieron mensajes de texto motivacionales relacionados con su programa de ejercicios en el hogar tampoco parecieron tener mejores resultados de dolor.

"El porcentaje de participantes que se adhirieron a los ejercicios en casa durante los primeros 3 meses fue prácticamente idéntico en todos los grupos", escribieron los investigadores. "Los mensajes de texto motivacionales no se asociaron con diferencias en la adherencia a los ejercicios en el hogar o en los resultados del dolor".

