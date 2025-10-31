Cómo un trastorno de presión cerebral causa pérdida de visión y quién podría verse afectado

JUEVES, 30 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los médicos creen que han descubierto una forma de predecir quién podría perder la visión debido a un trastorno de presión cerebral alta.

La hipertensión intracraneal idiopática (HII) ocurre cuando hay una acumulación de presión inexplicable en el líquido que amortigua el cerebro en el cráneo, explican los investigadores en la revista Neurology.

Si no se trata, la HII puede conducir a la ceguera, dijeron los investigadores. Afecta principalmente a mujeres en edad fértil que son obesas.

Los investigadores encontraron que los cambios en el disco óptico, el lugar dentro del ojo donde el nervio óptico se conecta a la retina, pueden predecir quién desarrollará puntos ciegos en su visión o perderá la nitidez de la visión.

"El número de casos de hipertensión intracraneal idiopática ha ido en aumento, y afecta principalmente a las mujeres jóvenes, así que necesitamos más información sobre quién es más propenso a desarrollar problemas de visión y cómo funciona ese proceso", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Dagmar Beier, profesora clínica de neurología de la Universidad del Sur de Dinamarca.

Los síntomas asociados con la HII incluyen dolores de cabeza crónicos e incapacitantes, visión doble, pérdida de visión, problemas de audición y náuseas, según la Academia Estadounidense de Oftalmología.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron a 154 personas con HII tratadas en dos centros de cefalea de Dinamarca entre enero de 2018 y septiembre de 2022. La edad promedio de los pacientes fue de 28 años.

De ellos, 147 tenían edema de papila, o hinchazón del disco óptico debido a la alta presión en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro, encontraron los investigadores.

Alrededor de 7 de cada 10 pacientes (un 69 por ciento) habían desarrollado escotomas, o puntos ciegos en la visión que pueden ser temporales o permanentes, encontró el estudio. Además, 1 de cada 4 (26%) había perdido algo de agudeza visual, también conocida como agudeza visual reducida.

Todos los pacientes recibieron medicamentos para reducir su presión cerebral alta. Después de que desapareció, la mitad todavía tenía escotomas y el 13% todavía tenía una agudeza visual reducida, aunque ninguno desarrolló ceguera en toda regla.

Los investigadores identificaron dos problemas específicos que llevaron a la pérdida de la visión entre estos pacientes.

El edema de papila de un grupo provocó daños en las fibras del nervio óptico de la retina, causando puntos ciegos.

El edema de papila del otro grupo causó problemas en la mácula, el centro de la retina, lo que resultó en la pérdida de nitidez de la visión.

Con base en esto, los investigadores desarrollaron una hoja de puntuación para ayudar a los médicos a predecir qué pacientes con HII desarrollarán problemas de visión.

"Esta puntuación debe ser validada por grupos externos antes de que pueda considerarse lista para su uso, pero identificamos la gravedad del edema de papila y la desorganización de la capa interna de la retina como los principales predictores de quién tendrá problemas persistentes de visión", dijo Beier.

Los hallazgos se publicaron el 29 de octubre.

