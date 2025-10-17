Salud

Filamentos sebáceos: qué son y por qué no conviene extraerlos, según dermatólogos

Especialistas de Mayo Clinic destacan que los pequeños conductos de grasa de la piel son naturales y cumplen una función esencial en la hidratación del rostro. No deben manipularse manualmente para evitar irritaciones y daños cutáneos

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Los filamentos sebáceos facilitan el
Los filamentos sebáceos facilitan el paso del sebo hacia la superficie de la piel, manteniendo la barrera cutánea intacta y lubricada (Freepik)

En tiempos de filtros digitales y una apariencia de piel perfecta, la presencia de pequeños puntos en la zona T del rostro genera inquietud y confusión. Muchas personas los interpretan como puntos negros y buscan eliminarlos, desconociendo que, en realidad, corresponden a filamentos sebáceos, una estructura natural y necesaria para la salud cutánea.

Especialistas de la Mayo Clinic explicaron a Women’s Health que estos filamentos cumplen una función esencial y no deben extraerse manualmente, ya que forman parte del mecanismo que mantiene la piel hidratada y protegida.

La dermatóloga Alicia Zalka, profesora clínica asociada de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, y la dermatóloga Carmen Castilla, del New York Dermatology Group, explicaron a la publciación que los filamentos sebáceos son conductos diminutos ubicados dentro de los poros, especialmente visibles en la nariz, el entrecejo, la barbilla y las mejillas internas.

Facilitan el paso del sebo, el aceite natural producido por la piel, desde las capas profundas hasta la superficie, permitiendo que la barrera cutánea se mantenga intacta y la piel adecuadamente lubricada. La Dra. Zalka señala: “Los filamentos sebáceos son como el hermano gemelo de los puntos negros, pero cumplen una función muy distinta”. Es importante destacar que no constituyen una forma de acné ni requieren extracción.

Diferencias entre filamentos sebáceos y puntos negros

Existe confusión frecuente entre filamentos sebáceos y puntos negros, incluso entre quienes cuidan minuciosamente su piel. Los puntos negros, según la dermatóloga Noëlle Sherber, profesora clínica asociada de dermatología en la Universidad George Washington, son poros obstruidos por una mezcla de sebo, células muertas y suciedad, que al oxidarse adquieren un color marrón oscuro o negro.

Los pequeños puntos en la
Los pequeños puntos en la nariz suelen confundirse con puntos negros, pero en realidad son filamentos sebáceos, estructuras naturales de la piel (Freepik)

En cambio, los filamentos sebáceos se presentan en tonos más claros, como gris, amarillo blanquecino o bronceado, y suelen ser planos. Los puntos negros pueden sobresalir levemente y aparecer en cualquier parte del rostro o el cuerpo, mientras que los filamentos sebáceos se concentran en la zona T. La Dra. Castilla aclara que los puntos negros son una manifestación de acné, mientras que los filamentos sebáceos son parte de la anatomía normal de la piel.

La visibilidad de los filamentos sebáceos depende de factores individuales. La Dra. Zalka y la Dra. Castilla, citadas por Women’s Health, coinciden en que personas con poros dilatados o tendencia al acné suelen notarlos con mayor claridad, ya que la producción de sebo es más elevada y los conductos resultan más notorios. La edad es otro factor: durante la pubertad, el aumento de grasa puede hacer que los filamentos parezcan mayores, mientras que en la adultez avanzada, la pérdida de elasticidad y colágeno acentúa su visibilidad.

Cuidados recomendados y hábitos adecuados

Quienes desean reducir la apariencia de los filamentos sebáceos pueden seguir ciertas prácticas sugeridas por dermatólogos y la Mayo Clinic. Mantener una higiene facial constante resulta fundamental; la Dra. Zalka sugiere lavar el rostro a diario, sobre todo después de la sudoración, y utilizar limpiadores con ácido salicílico al 2%, un betahidroxiácido capaz de disolver el exceso de grasa en los poros.

Para pieles grasas o acneicas, la Dra. Sherber recomienda alternar limpiadores a base de aceite con geles acuosos, evitando residuos que puedan provocar brotes. Se aconseja evitar productos con aceites sólido.

Dermatólogos recomiendan higiene facial diaria,
Dermatólogos recomiendan higiene facial diaria, uso de limpiadores con ácido salicílico y protección solar para reducir la apariencia de los filamentos sebáceos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de retinoides, derivados de la vitamina A, puede ayudar a estimular la renovación celular y la producción de colágeno, manteniendo los poros limpios y la piel elástica. Existen presentaciones de venta libre, como el retinol, y otras bajo receta médica. Además, la protección solar diaria es clave, ya que la exposición prolongada al sol debilita el colágeno de la piel y puede acentuar la visibilidad de los filamentos, según la Dra. Castilla.

Otras medidas incluidas son el empleo de mascarillas de arcilla, que absorben el exceso de grasa, especialmente si contienen betahidroxiácidos, y la realización de procedimientos faciales profesionales. La Dra. Castilla destaca que los tratamientos médicos pueden limpiar los poros y mejorar la apariencia de los filamentos, aunque requieren constancia y una inversión considerable.

El uso de retinoides y
El uso de retinoides y mascarillas de arcilla puede ayudar a mantener los poros limpios y mejorar la apariencia de la piel, según expertos (Freepik)

La Dra. Zalka recomienda consultar únicamente con especialistas capacitados para evitar daños cutáneos. En cuanto a los tratamientos con láser, estos se consideran efectivos para otras situaciones pero no para tratar exclusivamente los filamentos sebáceos, según Women’s Health y la Mayo Clinic.

Evitar extracciones caseras: consejos de dermatólogos

Aunque existan diversos métodos para mejorar el aspecto de la piel, los dermatólogos insisten en no manipular los filamentos sebáceos. La Dra. Sherber advierte que intentar extraerlos puede causar irritación, enrojecimiento o lesiones, por lo que las extracciones deben quedar en manos de profesionales. Además, la Dra. Castilla subraya que eliminarlos completamente es imposible, ya que forman parte de la estructura natural de la piel.

Los dermatólogos advierten que intentar
Los dermatólogos advierten que intentar extraer los filamentos sebáceos en casa puede causar irritación y lesiones, por lo que se debe evitar esta práctica (Freepik)

La presencia de filamentos sebáceos indica que la piel mantiene su función protectora e hidratante, un proceso natural que no debe alterarse. Especialistas de Women’s Health y la Mayo Clinic concluyen que respetar estos procesos ayuda a promover una piel saludable y equilibrada.

Temas Relacionados

Filamentos sebáceosPuntos negrosCuidado de la pielAlicia ZalkaCarmen CastillaMayo ClinicWomen´s HealthDermatologíaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Entrenar la masa muscular protege de los riesgos ocultos de la obesidad

Un estudio analizó datos de 90.000 personas y encontró que quienes tienen músculos fuertes presentan menor probabilidad de daño orgánico asociado al exceso de grasa corporal

Entrenar la masa muscular protege

El 64% de los médicos argentinos sufre burnout y enfrenta agotamiento físico o mental

Un relevamiento presentado en el Congreso Argentino de Cardiología señaló que el estrés crónico es más pronunciado entre los residentes y menores de 50 años

El 64% de los médicos

La estrategia más accesible para reducir la hormona del estrés

Especialistas de EatingWell y nuevas investigaciones destacan que este ejercicio favorece el manejo de la tensión y el equilibrio hormonal, consolidándose como un aliado clave para el bienestar físico y emocional

La estrategia más accesible para

Qué alimentos comunes mejoran la flora intestinal, cuáles la perjudican y cómo identificarlos

Expertos de Verywell Health y Harvard explican cómo ciertos productos cotidianos pueden fortalecer o alterar el microbioma intestinal, y ofrecen recomendaciones para favorecer un equilibrio digestivo óptimo

Qué alimentos comunes mejoran la

Cuáles son los métodos recomendados por expertos que permiten aliviar el dolor menstrual sin medicamentos

Acciones sencillas y pequeños ajustes en el estilo de vida son centrales ante estas molestias. En qué casos es fundamental acudir a una consulta profesional, según médicos de Cleveland Clinic

Cuáles son los métodos recomendados
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entrenar la masa muscular protege

Entrenar la masa muscular protege de los riesgos ocultos de la obesidad

Detuvieron a un empresario de medios de La Plata por golpear y hostigar a su ex pareja durante años

Gustavo Salinas, de Toyota: “La coyuntura no incide en forma directa en nuestras decisiones, aunque sí estamos atentos”

El 64% de los médicos argentinos sufre burnout y enfrenta agotamiento físico o mental

Descubren por qué algunos corales sobreviven a olas de calor extremas

INFOBAE AMÉRICA
En medio del alto el

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

La Casa Blanca aseguró que India ya redujo el consumo de petróleo ruso en un 50%

Israel señalizará el límite de la línea amarilla que divide Gaza: “Cualquier intento de cruzar será respondido con fuego”

Negocios, reducciones y confianza en nuestra literatura: la Feria del Libro de Frankfurt, en los ojos de Argentina

Masiva purga en China: el régimen expulsó a nueve altos mandos militares del Partido y el Ejército

TELESHOW
El video de Evangelina Anderson

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”