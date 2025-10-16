Salud

California exigirá etiquetas de alérgenos alimentarios en los menús para 2026

Healthday Spanish

Por India Edwards HealthDay Reporter

MIÉRCOLES, 15 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- A partir de 2026, las cadenas de restaurantes de California deberán incluir los principales alérgenos alimentarios en sus menús en una ley única en su tipo.

El gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley el lunes, convirtiendo a California en el primer estado en exigir el etiquetado de alérgenos para restaurantes con 20 o más ubicaciones.

Según la nueva ley, los menús deben identificar los artículos que contienen leche, huevos, pescado, mariscos, nueces, maní, trigo, soja o sésamo, los alérgenos más comunes, cuando los restaurantes saben o "razonablemente deberían saber" que esos ingredientes están presentes.

El proyecto de ley fue presentado por la senadora estatal Caroline Menjivar, quien vive con alergias alimentarias graves. Dijo que la ley hará que las comidas sean más seguras para millones de californianos, especialmente para los niños.

"Pronto, los millones de californianos con alergias alimentarias, muchos de los cuales son niños pequeños, podrán disfrutar plenamente de salir a cenar sin miedo ni aprensión en estos restaurantes calificados", dijo Menjivar. "A su vez, estas empresas podrán ofrecer a las familias de alérgenos una garantía adicional única que llevará a los clientes a sus establecimientos".

Los defensores dicen que la nueva ley ayudará a las personas con alergias a evitar reacciones potencialmente mortales. La organización sin fines de lucro Food Allergy Research and Education (FARE) dijo que la legislación era un importante paso adelante.

La Asociación de Restaurantes de California dijo que aprecia que la regla exima a los restaurantes pequeños e independientes, pero advirtió que aún podría causar problemas a muchas empresas. El grupo también ha expresado su preocupación por posibles "demandas depredadoras" dirigidas a restaurantes que cometen errores, según The Associated Press.

"Continuamos evaluando los impactos para aquellos miembros nuestros que aún están sujetos a la ley propuesta y estamos trabajando con ellos para determinar si se justifica un cambio de posición", dijo Jot Condie, presidente y director ejecutivo de la asociación.

Para familias como la de Addie Lao, una defensora de los niños que testificó en apoyo del proyecto de ley, la nueva ley brinda tranquilidad.

"Tengo que evitar los alimentos a los que soy alérgica, ya que es como un veneno para mi cuerpo y puede hacerme daño", dijo en una audiencia legislativa en abril, informó AP .

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre las alergias alimentarias.

FUENTE: The Associated Press, 14 de octubre de 2025

