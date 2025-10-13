Salud

Nuevas clasificaciones destacan los mejores hospitales infantiles de Estados Unidos para atención compleja

Por Deanna Neff HealthDay Reporter

LUNES, 13 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las familias que buscan atención pediátrica especializada para sus hijos tienen un nuevo recurso en el que apoyarse: U.S. News & World Report ha publicado su clasificación 2025-2026 de los mejores hospitales pediátricos de todo el país.

Las clasificaciones anuales brindan una mirada basada en datos a los hospitales que sobresalen en una amplia gama de especialidades médicas infantiles. Están diseñados para ayudar a los padres y médicos a navegar por las opciones de atención para los niños que enfrentan problemas de salud graves o complejos.

Diez centros médicos infantiles del país obtuvieron un lugar en el Cuadro de Honor, honrados por su excepcional amplitud y profundidad de experiencia en múltiples especialidades pediátricas.

El informe evalúa hospitales en 11 especialidades pediátricas clave, que van desde áreas establecidas como cáncer, cardiología, ortopedia y neonatología hasta categorías más nuevas como salud conductual.

Para 2025-2026, los hospitales que reciben este máximo honor, junto con sus especialidades altamente calificadas, son:

Boston Children's Hospital (neonatología, nefrología y urología) Children's Hospital Colorado en Aurora (cardiología/cirugía cardíaca y diabetes/endocrinología) Children's Hospital Los Angeles (cáncer, ortopedia y gastroenterología y cirugía gastrointestinal) Children's Hospital of Philadelphia (cáncer y ortopedia) Hospital Nacional de Niños, Washington, D.C. (cáncer, diabetes y endocrinología, así como neurología y neurocirugía) Cincinnati Children's (cáncer, diabetes y endocrinología, así como gastroenterología y cirugía gastrointestinal) Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio (nefrología, gastroenterología y cirugía gastrointestinal) Rady Children's Hospital, San Diego (cardiología/cirugía cardíaca, neonatología y ortopedia) Hospital de Niños de Seattle (nefrología) Texas Children's Hospital, Houston (cardiología/cirugía cardíaca, neurología/neurocirugía y neumología/cirugía pulmonar)

Estas clasificaciones se derivan de un riguroso proceso de evaluación. Los analistas recopilaron y revisaron datos detallados de encuestas clínicas de centros médicos infantiles de todo el país y también encuestaron a especialistas de todo el país.

El objetivo es proporcionar información objetiva y medible sobre la calidad.

Una parte importante de la puntuación de un hospital se basa en los resultados de los pacientes, como las tasas de supervivencia, las tasas de complicaciones después de la cirugía y los esfuerzos de prevención de infecciones.

Los investigadores también sopesan la cantidad y la calidad de los recursos disponibles de un hospital, incluidos los niveles de personal de enfermería, las tecnologías avanzadas y la disponibilidad de programas ambulatorios especializados adaptados a las necesidades de los niños.

El cumplimiento de las mejores prácticas clínicas establecidas y la coordinación eficiente de la atención también son clave.

Finalmente, la puntuación considera la reputación del hospital entre sus pares. Se encuestó a especialistas pediátricos de todo el país y se les pidió que nombraran los hospitales a los que derivarían a sus pacientes más críticamente enfermos, independientemente de su ubicación o costo.

Como reflejo del aumento nacional en las necesidades de salud mental entre los jóvenes, el informe reconoció a los mejores hospitales para la salud conductual pediátrica y adolescente en áreas como autismo, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, TDAH, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos del lenguaje y del aprendizaje, y abuso y adicción a sustancias.

Las clasificaciones completas también identifican los 50 mejores hospitales en cada especialidad, ofreciendo una hoja de ruta para las familias cuyo hijo necesita experiencia en un área muy específica, así como una guía regional .

Más información

La Asociación de Hospitales Infantiles tiene una herramienta de búsqueda de hospitales infantiles.

FUENTE: U.S. News & World Report, 7 de octubre de 2025

