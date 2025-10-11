Los videos inspiradores rivalizan con la meditación para aliviar el estrés, según un estudio

VIERNES, 10 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- YouTube o TikTok podrían ofrecer una alternativa sólida a la meditación cuando se trata de aliviar el estrés.

El estrés de las personas se redujo tanto al ver un video corto e inspirador como a través de la meditación guiada, informaron los investigadores en la revista Psychology of Popular Media.

"Lo que encontramos es que incluso unos minutos de ver contenido que hace que las personas se sientan esperanzadas pueden hacer mella en el estrés", dijo el investigador principal, Robin Nabi, profesor de comunicación de la Universidad de California-Santa Bárbara.

"Es un descanso corto, simple e incluso agradable, y puede marcar una diferencia significativa para ayudar a las personas a sentirse más optimistas y capaces de manejar lo que tienen delante", agregó Nabi en un comunicado de prensa.

Con frecuencia se recomiendan actividades como la meditación, la respiración profunda y el ejercicio para la gestión del estrés, pero muchas personas no pueden incluirlas en su día, dijo.

"Aunque hay muchas formas efectivas de lidiar con el estrés, las personas a menudo se sienten demasiado ocupadas o abrumadas para promulgar estas estrategias", dijo Nabi.

Los medios rara vez se discuten como un medio para lidiar con el estrés, aunque las películas, la televisión y los videos cortos en línea se consideran pasatiempos agradables, dijo .

"A muchos de nosotros se nos dice que cuando estamos estresados, debemos evitar los medios de comunicación. Y, de hecho, nosotros, como sociedad, tendemos a ver el uso de los medios a través de una lente muy negativa", dijo Nabi. "Pero el uso de los medios es una de las formas más comunes en que las personas intentan lidiar con el estrés, y tiene la capacidad de proporcionar beneficios, particularmente cuando se trata de relajación".

Para probar esto, Nabi y sus colegas realizaron un experimento de cuatro semanas con más de 1,000 adultos. El experimento ocurrió entre el Día de Acción de Gracias y Navidad, una época del año que estresa a muchos estadounidenses.

Los participantes primero completaron un cuestionario para evaluar sus niveles de estrés y luego fueron asignados aleatoriamente a uno de cinco grupos.

Cada día durante los siguientes cinco días, los participantes recibieron un correo electrónico indicándoles que vieran un video inspirador, vieran un segmento de comedia, siguieran una meditación guiada o se desplazaran por su teléfono según el grupo al que fueron asignados.

Cada uno de los segmentos de video duró unos cinco minutos. Un quinto grupo no recibió ninguna instrucción y sirvió como grupo de control.

Después de cada experiencia, los participantes respondieron preguntas sobre su estado emocional. Los investigadores también se comunicaron con los participantes la semana siguiente y la semana siguiente para medir los efectos a largo plazo en su estado de ánimo.

Tanto los videos inspiradores como las meditaciones guiadas hicieron que las personas se sintieran significativamente más esperanzadas durante la semana cuando veían los segmentos cortos, mostraron los resultados.

Esa esperanza predijo unos niveles más bajos de estrés hasta 10 días después de que las personas dejaran de ver los videos, dijeron los investigadores.

Los videos cómicos hacían reír a la gente y el desplazamiento del teléfono los mantenía entretenidos y distraídos, pero ninguno de los dos tuvo ningún impacto en su estrés posterior, según el estudio.

La esperanza parece ser la clave para reducir el estrés, dijo Nabi.

"La esperanza no solo es edificante en el momento", dijo Nabi.

"También puede motivar a las personas a enfrentar los desafíos en sus vidas", dijo. "Cuando las personas ven a otros superando la adversidad, como lo hicieron en nuestros videos inspiradores, puede despertar la creencia de que ellos también pueden perseverar, sobrevivir y prosperar".

Y, añadió Nabi, "esa sensación de posibilidad ayuda a contrarrestar el estrés y puede tener beneficios duraderos más allá del simple momento de verlo".

Los medios elegidos estratégicamente, especialmente el contenido que provoca esperanza, podrían ser una forma práctica y fácil de manejar el estrés, particularmente durante períodos como la temporada navideña, dijo Nabi.

También podría ofrecer una alternativa razonable para las personas que tienen problemas para meditar o participar en otras actividades de manejo del estrés.

"Si elegimos activamente incorporar un poco más de contenido inspirador en nuestras vidas, para sentir un poco más de esperanza, posiblemente pueda ayudarnos a reducir el estrés", dijo Nabi. "Esto no quiere decir que este tipo de consumo de medios deba reemplazar la meditación u otras estrategias bien respaldadas para lidiar con el estrés. Más bien, esta es una herramienta más que podemos agregar a nuestra caja de herramientas para manejar el estrés que muchos de nosotros sentimos".

