Salud

Ketamina segura y eficaz para el dolor crónico

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 10 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las infusiones intravenosas de ketamina en dosis bajas son seguras y efectivas para tratar el dolor crónico, según un estudio reciente.

Las infusiones de ketamina como parte de la atención clínica integral del dolor ayudaron a hasta un 46 por ciento de los pacientes a mejorar su función física, la calidad del sueño y el manejo del dolor, informaron los investigadores esta semana en la revista Regional Anesthesia & Pain Medicine.

"Este estudio proporciona evidencias del papel de la ketamina en la gestión del dolor crónico", señaló la investigadora principal, Hallie Tankha, psicóloga clínica del dolor del Instituto de Atención Primaria de la Clínica Cleveland.

"Esto está en línea con mi experiencia clínica como psicóloga del dolor, ya que los pacientes a menudo describen las infusiones de ketamina como 'un cambio de vida'", dijo Tankha en un comunicado de prensa. Me alientan los tratamientos que se pueden integrar en los enfoques de atención integral, y este estudio demuestra que la ketamina se puede implementar de manera segura y efectiva en entornos de manejo del dolor".

La ketamina se usa como anestésico para la cirugía y como tratamiento para la depresión, según Drugs.com.

No es un opioide, sino que funciona bloqueando una sustancia química cerebral clave llamada N-metil-D-aspartato, o NMDA, según la Universidad Johns Hopkins. Se desarrolló inicialmente en la década de 1960 y se utilizó como anestésico en el campo de batalla en la Guerra de Vietnam.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 1,000 pacientes que recibieron una infusión estándar de ketamina de 0.5 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Los pacientes recibieron la infusión durante 40 minutos durante cinco días seguidos.

Más de un 90 por ciento de los pacientes completaron los cinco días de tratamiento, dijeron los investigadores. Luego, el equipo de investigación siguió su progreso.

Entre el 20% y el 46% de los pacientes lograron mejoras clínicamente significativas en su dolor, función física y sueño, mostraron los resultados. Estos beneficios se mantuvieron durante al menos seis meses, y casi la mitad de los pacientes también tuvieron una mejora en la ansiedad relacionada con el dolor.

Alrededor de un 80 por ciento de los pacientes optaron por regresar para recibir infusiones adicionales, anotaron los investigadores.

El tratamiento con ketamina también fue seguro, con efectos secundarios mínimos y sin problemas de salud graves. Las alucinaciones fueron el efecto secundario más reportado, pero fueron raras, según el estudio.

"Sabemos que millones de estadounidenses sufren de dolor crónico, y esta investigación aborda las brechas críticas en la gestión del dolor, y muestra un avance significativo en la mejora de la atención de los pacientes que de otro modo han agotado todas las demás opciones de tratamiento", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Pavan Tankha . Es director médico de recuperación integral del dolor en el Instituto Neurológico de la Clínica Cleveland.

"Los hallazgos de la investigación representan un paso significativo hacia una mejor calidad de vida y pueden acelerar el acceso a esta opción de tratamiento para los pacientes de todo el país", dijo Tankha.

Más información

La Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins ofrece más información sobre la ketamina.

FUENTE: Cleveland Clinic, comunicado de prensa, 6 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayketaminasegurayeficazparaeldolorcronico

Últimas Noticias

La realidad virtual puede recrear efectos similares a los psicodélicos sin drogas

Healthday Spanish

La realidad virtual puede recrear

Dejar de fumar casi duplica las probabilidades de supervivencia a corto plazo de los pacientes de cáncer, señalan los expertos

Healthday Spanish

Dejar de fumar casi duplica

Los videos inspiradores rivalizan con la meditación para aliviar el estrés, según un estudio

Healthday Spanish

Los videos inspiradores rivalizan con

Los pacientes con cáncer enfrentan mejores probabilidades en los estados de expansión de Medicaid

Healthday Spanish

Los pacientes con cáncer enfrentan

Restos de frutas y verduras: cuáles tienen sorprendentes beneficios en la salud y la agricultura

Investigaciones recientes demostraron que se convirtieron en recursos útiles para cultivos más fuertes y alternativas sostenibles en diferentes industrias. Los detalles publicados por la American Chemical Society

Restos de frutas y verduras:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte exhibió su

Corea del Norte exhibió su nuevo misil intercontinental en un imponente desfile militar por los 80 años del Partido de los Trabajadores

Astrónomos obtuvieron la primera imagen de dos agujeros negros girando en conjunto

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

TELESHOW
Bandana anunció su regreso a

Bandana anunció su regreso a los escenarios y se prepara para celebrar sus 25 años en una “maldita noche”

Juana Repetto habló de los cambios en su cuerpo y la presión que vivió: “Sufrí por no entrar en los estándares de belleza”

Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y qué hará con uno de sus tatuajes

Stefi Roitman reconoció que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”