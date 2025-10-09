Salud

Las conmociones podrían ser una señal de advertencia temprana de la ELA, argumenta un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 8 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las conmociones cerebrales y las lesiones cerebrales traumáticas (LCT) se han considerado una causa potencial de ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Pero un nuevo estudio argumenta que la asociación podría ser al revés, ya que las conmociones cerebrales proporcionan una señal de advertencia temprana entre las personas que ya se encuentran en las primeras etapas de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

La pérdida de control muscular que viene con la ELA temprana podría aumentar el riesgo de las personas de una caída o accidente que cause una conmoción cerebral, escriben los investigadores en JAMA Network Open.

Si eso es así, entonces "la LCT en algunos individuos quizá (refleje) una consecuencia de la ELA temprana y subclínica", concluyó el equipo de investigación dirigido por el Dr. William Stewart, neuropatólogo del Hospital de la Universidad de Queen Elizabeth en Glasgow, Reino Unido.

En el estudio, los investigadores compararon a unos 85,700 pacientes que habían sufrido una lesión cerebral traumática con más de 257,000 personas emparejadas sin antecedentes de LCT.

Durante casi seis años de seguimiento, ocurrieron 150 casos de ELA entre todos los participantes del estudio.

Las lesiones cerebrales traumáticas se asociaron con un riesgo más del doble de ELA, mostraron los resultados.

Pero ese riesgo más alto solo dura dos años tras la conmoción, encontraron los investigadores.

Además, no hubo diferencias en la edad en el momento del diagnóstico o la muerte entre los pacientes con ELA que habían sufrido una conmoción, en comparación con los que no lo habían hecho.

"En este contexto, parece plausible que el alto riesgo de ELA que observamos en los años inmediatamente posteriores a una lesión cerebral traumática podría representar una causalidad inversa", escribieron los investigadores.

"En otras palabras, en lugar de que la LCT precipite un proceso neurodegenerativo que culmina en la ELA, la LCT podría representar una complicación temprana de la enfermedad en individuos con ELA preclínica en riesgo de caídas u otros eventos que culminan en LCT", agregó el equipo.

Un médico de Nueva York que revisó los hallazgos dijo que indican que los médicos deben prestar mucha atención a las señales de enfermedad cerebral degenerativa entre las personas que sufren una lesión cerebral traumática.

Los médicos deben "seguirlos durante su recuperación de esta lesión e identificar neurológicamente cómo están", dijo en un comunicado de prensa la Dra. Rosanna Sabini, directora médica del programa de conmociones cerebrales de Northwell Health. "Cuanto antes intervenga, más probabilidades tendrá de mejorar los resultados y la esperanza de vida según el curso de la trayectoria".

Sabini señaló que la ELA es un trastorno neurológico que ocurre a medida que alguien envejece, atacando varias partes particulares del cerebro y la médula espinal. Una enfermedad de la neurona motora, puede afectar cualquier músculo del cuerpo, agregó.

"Cuando tienes eso, potencialmente, tienes una debilidad progresiva de tus músculos en la que es posible que no puedas caminar tan bien", dijo Sabini. "Desafortunadamente, debido a esta pérdida agresiva de debilidad, pérdida de fuerza, también terminas teniendo dificultad para respirar, y muchos requerirán un ventilador".

Más información

La Asociación ALS ofrece más información sobre la ELA.

FUENTES: JAMA Network Open, 2 de octubre de 2025; Northwell Health, comunicado de prensa, 2 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylasconmocionespodrianserunasenaldeadvertenciatempranadelaelaargumentaunestudio

Últimas Noticias

La capacitación y el apoyo empoderan a los pediatras en la prevención de la alergia al cacahuate

Healthday Spanish

La capacitación y el apoyo

Más pacientes que usan medicamentos GLP-1 antes de la cirugía para bajar de peso

Healthday Spanish

Más pacientes que usan medicamentos

Cáncer de vejiga y de próstata: las claves de las enfermedades que atravesó Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors había sido diagnosticado en 2017 mientras dirigía en Colombia. El tratamiento y cómo fueron sus últimos días

Cáncer de vejiga y de

Los 22 alimentos que impulsan un descanso reparador y cómo incorporarlos en la dieta diaria

Cuentan con ingredientes claves para el cuidado del sueño, como melatonina, triptófano y antioxidantes. Cuáles se deben evitar, según The New York Times

Los 22 alimentos que impulsan

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

Un estudio clínico en el Reino Unido mostró que analizar el ADN completo de pacientes y tumores ayuda a orientar terapias más precisas. Especialistas señalaron que su uso promete transformar el abordaje de la enfermedad, pero aún enfrenta barreras para su incorporación en la atención hospitalaria

Cómo la secuenciación del genoma
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno por uno: así votaron

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

“Pagá o voy a tu casa y hago un desastre”: más detenidos por la banda de usureros que cobraba 100% de interés

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que los rehenes

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

TELESHOW
La reflexión de Evangelina Anderson

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”

La divertida discusión de La Joaqui y Luck Ra por cómo fue el inicio de su relación

El particular video de Melody Luz y la pregunta de Alex Caniggia a sus seguidores: “¿Se viene el hermanito?”