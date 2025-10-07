Las alergias estacionales podrían aumentar la tasa de suicidio, según un estudio

LUNES, 6 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las alergias estacionales se consideran una molestia para la mayoría, y enloquecedoras para algunos.

Pocos piensan que los resfriados y estornudos estacionales son potencialmente fatales, pero podríamos estar pasando por alto el peligro que representan, advierte un nuevo estudio.

Los altos recuentos de polen se vinculan con un aumento significativo en el riesgo de suicidio, según los hallazgos publicados en la edición de diciembre de la revista Journal of Health Economics cuando EE. UU. entra en la temporada de alergias de otoño.

Además, el riesgo de suicidio aumenta a medida que aumentan los niveles de polen en el aire, encontraron los investigadores.

La miseria física causada por las alergias estacionales probablemente contribuya a este aumento, al arruinar el sueño de las personas y aumentar la angustia mental, especularon los investigadores.

"Durante nuestro periodo de estudio, hubo casi 500,000 suicidios en EE. UU.", señaló la investigadora principal, Joelle Abramowitz, científica investigadora asociada del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan.

"Basándonos en nuestros datos incrementales, estimamos que el polen podría haber sido un factor contribuyente en hasta 12,000 de esas muertes durante el periodo, o aproximadamente de 900 a 1,200 muertes al año", dijo en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores compararon los suicidios reportados entre 2006 y 2018 con los recuentos diarios de polen de 186 condados de 34 áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Los resultados mostraron una asociación entre el suicidio y los recuentos de polen que aumenta en fuerza, después de que el equipo de investigación dividiera los niveles de polen en cuatro niveles.

El riesgo de suicidio aumentó un 7.4% en los peores recuentos de polen; un 5,5% más alto en el tercer nivel más alto; y 4,5% en el segundo nivel, todo en comparación con el nivel más bajo de polen en el aire.

Las personas con problemas de salud mental conocidos eran más vulnerables, y experimentaron un aumento de casi un 9 por ciento en su riesgo de suicidio en los días con los recuentos de polen más altos, mostraron los resultados.

"Un pequeño shock podría tener un gran efecto si ya se encuentra en un estado vulnerable", dijo Abramowitz.

Los resultados indican que las alergias estacionales deben tomarse más en serio, y no verse como una mera molestia, dijeron los investigadores.

Un pronóstico más preciso del polen y una mejor comunicación pública sobre el impacto en la salud mental de las alergias estacionales podrían salvar vidas, al brindar a las personas la oportunidad de protegerse, dijeron los investigadores.

Esto será aún más importante a medida que avance el cambio climático, extendiendo e intensificando las temporadas de polen, dijeron los investigadores.

"Deberíamos ser más conscientes de nuestra capacidad de respuesta a los pequeños cambios ambientales, como el polen, y de nuestra salud mental en general", dijo Abramowitz.

"Dados nuestros hallazgos, creo que los proveedores médicos deben ser conscientes de los antecedentes de alergia de un paciente, ya que otras investigaciones también han establecido una conexión entre las alergias y un mayor riesgo de suicidio", añadió. "Espero que esta investigación pueda conducir a una atención más personalizada y, en última instancia, salvar vidas".

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard ofrece más información sobre los efectos de las alergias estacionales en el cerebro.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2025