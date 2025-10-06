Claves para conectar con otras personas: cómo los pequeños gestos fortalecen los vínculos que protegen la salud mental

Dra Lucía Crivelli: El arte de conectar con las personas

Valorar la empatía, la escucha activa y los gestos sencillos, como una sonrisa o llamar a una persona por su nombre, pueden marcar una diferencia significativa en los vínculos interpersonales. Así lo aseguró la doctora Lucía Crivelli, neuropsicóloga (MN 33.849), durante su columna en Infobae en Vivo, donde expuso cómo las relaciones sociales inciden en el bienestar psíquico, la prevención del envejecimiento cerebral y hasta en el riesgo cardiovascular.

“No hay sonido más dulce que el nombre propio”, afirmó, cuando destacó el papel central de los pequeños gestos para forjar vínculos valiosos.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En este contexto, Crivelli profundizó sobre la importancia de los lazos sociales y la capacidad de influir en los demás de manera positiva, sin imponer, a través de la empatía y estrategias concretas de comunicación. Su intervención giró en torno al arte de conectar con las personas e influir en ellas sin imponerse y cómo los pequeños gestos pueden generar los mayores cambios en nuestras relaciones, una materia que ha cobrado notoriedad, especialmente tras la pandemia y en una era donde el aislamiento social es uno de los catorce factores de riesgo para la demencia.

Una sonrisa auténtica en la interacción diaria fomenta relaciones saludables y bienestar emocional

Durante la conversación, la especialista hizo hincapié en cómo el aislamiento social no solo repercute en la salud mental, sino que también se asocia a un aumento en las probabilidades de desarrollar enfermedades como la demencia. “Uno de los principales factores de riesgo es el aislamiento social”, recalcó Crivelli, y enfatizó que el ser humano está hecho para el contacto y que la interacción genuina es tan vital como cualquier tratamiento médico preventivo. Citando la experiencia de la pandemia, la neuropsicóloga remarcó: “Vimos como experimento natural cuánto sufrió la gente por el aislamiento, no solo en lo emocional, sino también en la salud física”.

De acuerdo con Crivelli, incluso los vínculos que surgen espontáneamente pueden no resultar fáciles para todas las personas, y muchas veces la necesidad de conectarse requiere de un aprendizaje y de estrategias intencionales. “No es tan sencillo hacerse amigos a lo largo de la vida, y menos en tiempos donde las redes sociales han instaurado la ilusión de los contactos masivos, pero lo que realmente beneficia al cerebro y a la felicidad son las amistades genuinas, esas que existen en la conversación cara a cara”, explicó.

Las investigaciones científicas, como el famoso Harvard Aging Study, desempeñan un rol clave en este debate. “Las personas más felices no son quienes tienen una enorme familia, sino las que cultivan una variedad de relaciones de distintos ámbitos”, comentó Crivelli. “Es importante fomentar relaciones laborales, de amistad, familiares, de diferentes entornos. La diversidad social proporciona una red de bienestar y protección, un amortiguador importante frente al estrés y al desgaste”, añadió.

El reciente estudio internacional sobre Alzheimer, en el que participó la doctora Crivelli, resalta la prevención y la interacción social como estrategias fundamentales para reducir el riesgo de demencia a nivel global

El valor de la empatía fue otro eje central. Definida como la capacidad de comprender y sentir las emociones del otro, la empatía, según Crivelli, tiene tanto un costado emocional como uno cognitivo. “Entender lo que el otro siente y, también, lo que piensa, es esencial. En ciencia, lo llamamos teoría de la mente”, explicó. Para ejercer la empatía conscientemente, recomendó el uso de preguntas abiertas e indagar sobre los sentimientos reales de los demás, dado que “no todos tenemos ese ejercicio tan incorporado”. En esa línea, la experta subrayó la importancia de la escucha activa, donde “más que hablar, debemos aprender a preguntar y a dejar espacio a la mirada del otro”.

Un fenómeno actual analizado por Crivelli es lo que en Estados Unidos se denomina “phubbing” (combinación de phone y snubbing), es decir, el desaire social producido por la irrupción del teléfono móvil en medio de una interacción personal. “Los experimentos muestran que mirar el teléfono repetidas veces frente al otro genera una caída abrupta de la confianza y la valoración. Hay que aprender a poner el celular fuera del alcance cuando estamos en una conversación importante”, subrayó, aludiendo al efecto directo que estos pequeños gestos pueden tener en la calidad del vínculo y, a largo plazo, en la salud mental.

Durante el diálogo, la frase “no hay sonido más dulce que el nombre propio”, atribuida al célebre empresario y escritor Dale Carnegie, fue especialmente destacada por la especialista. “Eso lo avalan los estudios neurocientíficos actuales: cuando escuchamos nuestro nombre, se activa un área cerebral relacionada con las emociones positivas”, explicó. “A veces olvidamos lo importante que resulta para cualquier persona ser reconocida y llamada por su nombre. Es un acto simple que puede fortalecer profundos lazos”.

La experiencia personal y profesional nutrió muchos de los ejemplos y recomendaciones de la neuropsicóloga. “Quienes trabajamos en contacto con mucha gente solemos tener más oportunidades para ejercitar las habilidades sociales, pero es fundamental que esto sea parte de las recomendaciones de salud para todas las etapas de la vida. Desde la infancia, pasando por la adultez, hasta la vejez, la importancia de forjar y mantener vínculos saludables es transversal”, enfatizó.

Llamar a una persona por su nombre puede fortalecer el vínculo y la confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, Crivelli describió el “efecto Franklin”, que hace referencia al acercamiento que se produce cuando alguien pide un favor y la otra persona responde positivamente. “Cuando pedimos un favor, generamos una validación: el otro se siente respetado y valorado”, aclaró, sumando que esta clase de microactos tienen un sorprendente impacto en la percepción y la construcción de lazos de confianza.

Entre las medidas prácticas para fortalecer relaciones, la especialista mencionó varios “gestos neuroeficientes”, como la sonrisa auténtica (la “sonrisa de Duchenne”, que involucra tanto boca como ojos), el contacto visual, la escucha activa y la atención tangible al otro. “Así como la empatía se puede entrenar, también se aprende a prestar atención real, dejar de lado las distracciones tecnológicas y demostrar interés genuino. Estos gestos, aunque parezcan menores, desencadenan respuestas neurológicas beneficiosas, inclusive la activación de neuronas espejo responsables de la imitación emocional”, afirmó Crivelli.

En cuanto a los desafíos para sociabilizar, la neuropsicóloga describió cómo, si bien existen diferencias individuales marcadas (como la personalidad introvertida o extrovertida), el cerebro humano está diseñado para recibir estímulos positivos del contacto interpersonal. “No hay nada más desafiante ni más saludable para el cerebro que interactuar con otro en tiempo real, con espontaneidad y escucha. Los mensajes de texto, a pesar de su inmediatez, no reemplazan la riqueza y la adaptabilidad que se pone en juego en una conversación presencial”, enfatizó.

Consultada sobre la relación entre vida social y salud cerebral, Crivelli se refirió al creciente cuerpo de evidencia que vincula aislamiento social y aparición de demencias. “En la Argentina, cerca del 60% de los casos de demencia podrían evitarse; el aislamiento social explica el 3% y, aunque pareciera poco, representa una enorme diferencia a escala poblacional. Por eso es fundamental promover políticas de prevención y acciones comunitarias para mantener a las personas conectadas”, advirtió.

El aislamiento social es un factor de riesgo clave para la demencia según la neuropsicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando comenzó su diálogo de hoy en Infobae en Vivo, Crivelli comentó el reciente trabajo internacional sobre Alzheimer del cual formó parte y que tuvo una amplia difusión en medios del mundo días pasados: “Es una serie de artículos en The Lancet, la primera vez que la revista saca un fascículo íntegro sobre el tema en 200 años. El cambio más relevante es que ahora el diagnóstico puede ser certero incluso con pruebas de sangre para proteínas claves, pero es un campo todavía controvertido: no siempre la presencia de biomarcadores significa que se desarrollará la enfermedad y eso exige un debate ético sobre a quiénes diagnosticar y tratar, porque los nuevos fármacos, aunque mejoran la calidad de vida, pueden tener efectos adversos”.

Destacó que su contribución al trabajo colectivo, integrado por 40 expertos internacionales, giró en torno a los factores de prevención y riesgo. “Yo escribí especialmente sobre prevención, que es mi área de especialidad. Todavía hay mucho por recorrer, pero hoy sabemos que fomentar la interacción social es una de las claves preventivas”, recalcó la neuropsicóloga y relató que la serie de artículos tuvo impacto internacional con un gran lanzamiento en Ginebra y cobertura en los principales medios del mundo.

Por último, la especialista instó a recuperar hábitos sencillos y a valorar los gestos pequeños: “Tomarse el tiempo para saludar, sonreír o simplemente preguntar cómo está el otro, puede generar los mayores cambios. Hay toda una ciencia detrás de estas prácticas”, concluyó Crivelli, e invitó a reflexionar sobre la capacidad de influir en la vida ajena de forma positiva y duradera.

La entrevista completa a Lucía Crivelli

Los pequeños gestos cotidianos como la empatía y la escucha activa inciden en la salud cerebral

