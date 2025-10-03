Los vaporizadores de marihuana con sabor se convierten en la nueva cara del consumo de drogas entre los adolescentes

VIERNES, 3 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los vaporizadores de marihuana con sabor son ahora la forma favorita de los adolescentes estadounidenses de drogarse, según un estudio reciente.

Vapear marihuana se ha vuelto cada vez más popular entre los usuarios de marihuana, y los vaporizadores de cannabis con sabor son su producto preferido, según una investigación publicada en el Journal of Adolescent Health.

"Estos productos están ganando terreno entre los jóvenes; de hecho, desde el inicio de la pandemia en 2020, los jóvenes parecen estar recurriendo a estos productos mientras reducen el uso de todos los demás medicamentos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Richard Miech . Es investigador principal del proyecto Monitoring the Future en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan.

El estudio se basó en datos de ese proyecto, una encuesta nacional anual de estudiantes estadounidenses de octavo, décimo y duodécimo grado. En total, se encuestó a más de 54,000 estudiantes de secundaria entre 2021 y 2024.

Los resultados muestran que los consumidores adolescentes de marihuana han comenzado a preferir el cannabis vapeado a otras formas como fumar o comestibles. De 2021 a 2024, el vapeo de cannabis aumentó:

48% a 57% entre los estudiantes de octavo grado que consumen marihuana 60% a 66% entre los estudiantes de 10º grado 58% a 67% entre los estudiantes de 12º grado

Y entre los que vapean marihuana, los vaporizadores con sabor se han vuelto cada vez más populares, y su uso aumenta desde:

47% a 63% entre los estudiantes de octavo grado 41% a 53% entre los estudiantes de 10º grado 36% a 50% entre los estudiantes de 12º grado

"Las soluciones de vapeo con sabor ofrecen un modo discreto de uso de cannabis, con sabores que aparentemente mejoran su atractivo", dijo Miech. "Los resultados del estudio sugieren que una proporción creciente de jóvenes encuentra los nuevos sabores disponibles, especialmente los sabores de frutas, más atractivos que el sabor estándar del cannabis".

Señaló otras razones para el aumento.

"Vapear no produce el olor distintivo que proviene de fumar cannabis, y los dispositivos de vapeo se pueden ocultar rápidamente si aparece una figura de autoridad inesperadamente", dijo Miech.

Su preocupación es que los vaporizadores de marihuana con sabor abrirán la puerta a un mayor uso entre los adolescentes, con consecuencias potencialmente malas en el futuro.

"Si el consumo de cannabis se vuelve más popular entre los jóvenes en los próximos años, entonces un mayor número terminará con una adicción que puede afectar su vida social y académica", dijo Miech. "Es posible que muchas personas no se den cuenta de que más adolescentes cumplen con los criterios para el trastorno por consumo de cannabis que para el trastorno por consumo de alcohol, con un 5% afectado por el cannabis en comparación con el 3% para el alcohol".

Pero los investigadores dijeron que restringir los productos de marihuana con sabor no necesariamente reduciría el uso de marihuana entre los adolescentes. Los adolescentes podrían cambiar fácilmente a opciones de vapeo sin sabor o volver a fumar cannabis.

"Un enfoque alternativo para restringir la oferta de sabores de cannabis es restringir la demanda", dijo Miech. "Es decir, reducir el interés y la disposición de los adolescentes a usar cannabis, incluidas las soluciones de vapeo con sabor. Un enfoque de reducción de la demanda ha sido muy efectivo para los cigarrillos".

Señaló las políticas de cigarrillos de EE. UU. como ejemplo. El número de estudiantes de 12º grado que fuman cigarrillos se redujo al 3% en 2024 desde el 35% en 1998, debido en parte a las campañas en los medios de comunicación y la educación pública centrada en los jóvenes.

"En mi opinión, la industria del cannabis debería estar profundamente preocupada por cualquier aumento en el consumo de cannabis entre los jóvenes", dijo Miech. "En el clima político polarizado de hoy, hay pocos problemas con atractivo bipartidista, pero retratar a la industria del cannabis como una amenaza para los niños bien podría ser uno de ellos".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el cannabis y los adolescentes.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 25 de septiembre de 2025