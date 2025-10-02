Salud

La contaminación del aire empeora la apnea del sueño

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 1 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La contaminación atmosférica podría estar empeorando las cosas para las personas con apnea del sueño, según un estudio reciente.

Los pacientes con apnea del sueño tienen más episodios de respiración reducida o interrumpida durante su sueño en áreas con una contaminación atmosférica más intensa, informaron investigadores el martes en una reunión de la Sociedad Respiratoria Europea en Ámsterdam.

Además, estos episodios de apnea del sueño aumentaron a medida que el aire se contaminaba más, encontraron los investigadores.

"Confirmamos una asociación positiva estadísticamente significativa entre la exposición promedio a largo plazo a la contaminación atmosférica, específicamente las partículas finas conocidas como PM10, y la gravedad de la apnea obstructiva del sueño", señaló en un comunicado de prensa el investigador Martino Pengo, profesor asociado de la Universidad de Milano-Bicocca, en Italia.

Las partículas PM10 tienen menos de 10 micrómetros de diámetro, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. En comparación, un cabello humano mide de 50 a 70 micrómetros de ancho.

Las personas con apnea del sueño roncan fuerte y su respiración comienza y se detiene durante la noche, lo que perturba su sueño. Se sabe que la afección aumenta el riesgo de presión arterial alta, accidente cerebrovascular, enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2, según la Clínica Mayo.

En el estudio, los investigadores siguieron a más de 19,000 pacientes con apnea del sueño de 25 ciudades de 14 países. El equipo comparó los datos de apnea de los pacientes de los estudios del sueño con los registros de contaminación por partículas en el aire donde viven.

Los resultados mostraron que el número de eventos respiratorios (respiración lenta o detenida) por hora de sueño aumentó en 0,41 por cada aumento de una unidad en la contaminación por partículas PM10.

"Este efecto puede parecer pequeño para un individuo, pero en poblaciones enteras puede cambiar a muchas personas a categorías de mayor gravedad, lo que lo hace significativo desde una perspectiva de salud pública", dijo Pengo.

Los investigadores también encontraron que el vínculo entre la contaminación por partículas y la apnea del sueño variaba en fuerza entre ciudades. Los habitantes de Lisboa, París y Atenas se vieron más afectados por la contaminación atmosférica.

"En algunas ciudades, el impacto fue más fuerte; en otros, fue más débil o incluso ausente", dijo Pengo. "Estas diferencias regionales podrían deberse a cosas como el clima local, el tipo de contaminación o incluso cómo los sistemas de atención médica detectan la apnea obstructiva del sueño".

Sophia Schiza, jefa del grupo de expertos de la Sociedad Respiratoria Europea sobre trastornos respiratorios del sueño, dijo que "para las personas con apnea obstructiva del sueño, especialmente las que viven en ciudades con altos niveles de contaminación del aire, este estudio es importante ya que sugiere que la contaminación podría estar empeorando su condición".

El estudio refuerza la conexión entre la salud ambiental y la medicina del sueño, añadió Schiza, profesor de neumología de la Universidad de Creta, en Grecia, que no participó en la investigación.

"Nos recuerda que abordar la contaminación del aire no solo es bueno para el planeta, sino que también es vital para nuestros pulmones y nuestra calidad de sueño", dijo en un comunicado de prensa.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación por partículas.

FUENTE: Sociedad Respiratoria Europea, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylacontaminaciondelaireempeoralaapneadelsueno

Últimas Noticias

Los trabajadores por turnos enfrentan un mayor riesgo de cálculos renales

Healthday Spanish

Los trabajadores por turnos enfrentan

¿Dolor por artritis de rodilla? La radiación podría ayudar, según un estudio

Healthday Spanish

¿Dolor por artritis de rodilla?

La radiación puede tratar un trastorno de la frecuencia cardiaca, según un estudio

Healthday Spanish

La radiación puede tratar un

Los primeros signos de EM aparecen años antes, afectan a todos los grupos por igual

Healthday Spanish

Los primeros signos de EM

Batata o papa: nutrientes, métodos de cocción y el dilema de una dieta saludable

Especialistas analizan las diferencias nutricionales y el impacto de la preparación en la salud. Las recomendaciones de Harvard y los secretos para elegir el tubérculo ideal según cada objetivo

Batata o papa: nutrientes, métodos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich exigió que Espert

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Premio Dr. José Balseiro 2025: se abrió la convocatoria para proyectos de innovación científica y tecnológica

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy 2

Temblor en Chile hoy 2 de octubre: magnitud y epicentro del sismo reportado por el CSN

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Descubrieron una nueva especie de murciélago

La Justicia de Corea del Sur le negó la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

TELESHOW
Daniela Celis se conmovió por

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges