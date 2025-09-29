Salud

Los perros (pero no los gatos) podrían proteger contra el asma infantil, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 29 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los bebés que crecen rodeados de perros podrían ser menos propensos a desarrollar asma infantil, señala un estudio reciente.

Sin embargo, no reciben la misma protección al crecer cerca de gatos, según los hallazgos presentados el domingo en Ámsterdam en una reunión de la Sociedad Respiratoria Europea.

"Encontramos que, aunque los alérgenos de los gatos no mostraron ninguna asociación, la exposición a los alérgenos de los perros se vinculó con una mejor función pulmonar y un menor riesgo de asma", señaló en un comunicado de prensa el investigador Jacob McCoy . Es un estudiante graduado en el Hospital para Niños Enfermos en Toronto, Canadá.

Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de polvo tomadas de los hogares de 1,050 bebés canadienses cuando tenían entre 3 y 4 meses de edad.

Las muestras de polvo se analizaron para detectar tres alérgenos potenciales: Can f1, una proteína que se desprende de la piel y la saliva de los perros; Fel d1, una proteína que se desprende de la piel y la saliva de los gatos; y endotoxina, una proteína que se encuentra en la superficie de las bacterias.

Luego, el equipo volvió a evaluar a los niños para detectar asma a los 5 años. Su función pulmonar se midió por la cantidad de aire que podían exhalar en un segundo después de una inhalación profunda.

Los bebés expuestos a niveles más altos del alérgeno del perro tenían un riesgo un 48 por ciento más bajo de desarrollar asma a los 5 años, mostraron los resultados. Estos niños también tenían una mejor función pulmonar.

Además, los investigadores encontraron que este efecto protector era aún más fuerte en los bebés con un mayor riesgo genético de asma y alergias.

No se encontraron beneficios similares al crecer en torno al alérgeno del gato o al alérgeno bacteriano.

"No sabemos por qué sucede esto; sin embargo, sí sabemos que una vez que una persona se vuelve sensible a los alérgenos de los perros, puede empeorar los síntomas del asma", dijo McCoy.

"Esto sugiere que la exposición temprana a los alérgenos de los perros podría prevenir la sensibilización, tal vez alterando el microbioma nasal, la mezcla de microbios que viven dentro de la nariz, o por algún efecto sobre el sistema inmunológico", agregó.

Se necesita más investigación para comprender este vínculo entre la exposición temprana a los alérgenos de los perros y la protección potencial contra el asma, dijo McCoy.

El Dr. Erol Gaillard, presidente del grupo de expertos de la Sociedad Respiratoria Europea sobre alergias y asma pediátricas, encontró motivos para la esperanza en los hallazgos.

"El asma es la afección a largo plazo más común entre los niños y los jóvenes, y también es uno de los principales motivos por los que los niños son admitidos al hospital para recibir tratamiento de emergencia", dijo en un comunicado de prensa.

"Aunque hay buenos tratamientos que pueden reducir o detener los síntomas del asma, también queremos reducir los factores de riesgo para tratar de prevenir el asma", continuó Gaillard. "Esta es una noticia potencialmente buena para las familias con perros domésticos; Sin embargo, necesitamos saber más sobre este vínculo y cómo vivir con mascotas afecta los pulmones en desarrollo de los niños a largo plazo".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre mascotas y alergias.

FUENTE: Sociedad Respiratoria Europea, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylosperrosperonolosgatospodrianprotegercontraelasmainfantilsegununestudio

Últimas Noticias

Las lesiones en carritos de golf aumentan entre los niños

Healthday Spanish

Las lesiones en carritos de

¿TikTok para consejos sexuales? Verifica la fuente, sugiere un estudio

Healthday Spanish

¿TikTok para consejos sexuales? Verifica

Las muertes de niños por armas de fuego en el hogar se han más que duplicado

Healthday Spanish

Las muertes de niños por

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

El listado internacional analizó criterios como seguridad, resultados clínicos, gestión del conocimiento, eficiencia, tecnología y experiencia del paciente. Los otros centros de salud del país que fueron mencionados

Un ranking evaluó a 80

Cirugías estéticas en la menopausia: qué procedimientos recomiendan los expertos y cómo se realizan

Según la OMS, los cambios hormonales de esta etapa pueden afectar al bienestar físico, emocional, mental y social. Expertos consultados por Infobae precisaron cuáles son las opciones disponibles para tratar las transformaciones en la piel y las mamas, desde procedimientos quirúrgicos hasta tratamientos no invasivos, y cómo acompañar de manera integral

Cirugías estéticas en la menopausia:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La escuela de los alumnos

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

Ya son tres los menores detenidos por el robo de un auto a un vecino de La Boca: el video

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”