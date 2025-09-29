Los perros (pero no los gatos) podrían proteger contra el asma infantil, según un estudio

LUNES, 29 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los bebés que crecen rodeados de perros podrían ser menos propensos a desarrollar asma infantil, señala un estudio reciente.

Sin embargo, no reciben la misma protección al crecer cerca de gatos, según los hallazgos presentados el domingo en Ámsterdam en una reunión de la Sociedad Respiratoria Europea.

"Encontramos que, aunque los alérgenos de los gatos no mostraron ninguna asociación, la exposición a los alérgenos de los perros se vinculó con una mejor función pulmonar y un menor riesgo de asma", señaló en un comunicado de prensa el investigador Jacob McCoy . Es un estudiante graduado en el Hospital para Niños Enfermos en Toronto, Canadá.

Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de polvo tomadas de los hogares de 1,050 bebés canadienses cuando tenían entre 3 y 4 meses de edad.

Las muestras de polvo se analizaron para detectar tres alérgenos potenciales: Can f1, una proteína que se desprende de la piel y la saliva de los perros; Fel d1, una proteína que se desprende de la piel y la saliva de los gatos; y endotoxina, una proteína que se encuentra en la superficie de las bacterias.

Luego, el equipo volvió a evaluar a los niños para detectar asma a los 5 años. Su función pulmonar se midió por la cantidad de aire que podían exhalar en un segundo después de una inhalación profunda.

Los bebés expuestos a niveles más altos del alérgeno del perro tenían un riesgo un 48 por ciento más bajo de desarrollar asma a los 5 años, mostraron los resultados. Estos niños también tenían una mejor función pulmonar.

Además, los investigadores encontraron que este efecto protector era aún más fuerte en los bebés con un mayor riesgo genético de asma y alergias.

No se encontraron beneficios similares al crecer en torno al alérgeno del gato o al alérgeno bacteriano.

"No sabemos por qué sucede esto; sin embargo, sí sabemos que una vez que una persona se vuelve sensible a los alérgenos de los perros, puede empeorar los síntomas del asma", dijo McCoy.

"Esto sugiere que la exposición temprana a los alérgenos de los perros podría prevenir la sensibilización, tal vez alterando el microbioma nasal, la mezcla de microbios que viven dentro de la nariz, o por algún efecto sobre el sistema inmunológico", agregó.

Se necesita más investigación para comprender este vínculo entre la exposición temprana a los alérgenos de los perros y la protección potencial contra el asma, dijo McCoy.

El Dr. Erol Gaillard, presidente del grupo de expertos de la Sociedad Respiratoria Europea sobre alergias y asma pediátricas, encontró motivos para la esperanza en los hallazgos.

"El asma es la afección a largo plazo más común entre los niños y los jóvenes, y también es uno de los principales motivos por los que los niños son admitidos al hospital para recibir tratamiento de emergencia", dijo en un comunicado de prensa.

"Aunque hay buenos tratamientos que pueden reducir o detener los síntomas del asma, también queremos reducir los factores de riesgo para tratar de prevenir el asma", continuó Gaillard. "Esta es una noticia potencialmente buena para las familias con perros domésticos; Sin embargo, necesitamos saber más sobre este vínculo y cómo vivir con mascotas afecta los pulmones en desarrollo de los niños a largo plazo".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre mascotas y alergias.

FUENTE: Sociedad Respiratoria Europea, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025