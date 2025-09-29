Salud

4 hábitos que aceleran el envejecimiento y cómo revertirlos, según especialistas

Un reciente informe internacional detalla acciones cotidianas que pueden afectar la salud y la esperanza de vida

Por Juan Bautista Salaverri

Guardar
Las claves para lograr un
Las claves para lograr un envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde la búsqueda de una vida saludable y larga ocupa un lugar central en la vida, especialistas han comenzado a identificar cuáles son los comportamientos cotidianos que podrían estar entorpeciendo ese objetivo.

De este modo, una investigación reunió opiniones de expertos en salud para reconocer cuáles son las acciones habituales que influyen en la vejez.

Errores frecuentes que aceleran el envejecimiento

El estudio, que reunió las opiniones de médicos, dietistas, especialistas en fitness y farmacéuticos, buscó identificar los errores más frecuentes que afectan la salud con el paso de los años. De este modo, nacen como una advertencia para tomar recaudos sobre la salud y el futuro.

Un enfoque integral del bienestar
Un enfoque integral del bienestar es clave para un envejecimiento saludable, según la encuesta de US News & World Report.- (Imagen ilustrativa Infobae)

Una reciente encuesta de US News & World Report a un panel de 53 expertos en salud ha identificado los hábitos perjudiciales que más contribuyen al envejecimiento saludable.

Según los resultados, la inactividad física, el tabaquismo, la alimentación basada en productos ultraprocesados y la falta de sueño reparador figuran como los principales factores que aceleran el deterioro biológico, una advertencia relevante en una sociedad cada vez más interesada en la longevidad y la calidad de vida.

De acuerdo con el estudio, el 57% de los expertos señaló que la ausencia de ejercicio regular es el factor más nocivo. El tabaquismo fue identificado por el 34%, siendo este el segundo hábito más dañino, mientras que la alimentación ultraprocesada y la falta de sueño empataron en el tercer lugar, con un 30% de las menciones cada uno.

El consumo de alimentos ultraprocesados
El consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con enfermedades crónicas y muerte prematura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Inactividad física

Encabeza la lista de riesgos. El ejercicio regular ayuda a preservar la longitud de los telómeros, estructuras que protegen los cromosomas y cuya degradación se asocia con el envejecimiento biológico y el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad.

La falta de actividad física se ha vinculado con estas regiones protectoras más cortas, inflamación persistente y pérdida de masa muscular, lo que incrementa el riesgo de patologías crónicas. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que los adultos deberían realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana y ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

Shanley Chien, editora de salud de US News & World Report, destacó que “cuando se trata del envejecimiento saludable, los expertos dicen que el mayor error es la falta de actividad física”.

La constante actividad física es
La constante actividad física es un factor importante para lograr envejecer de forma saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Adicción a la nicotina

El tabaquismo, que en 2022 afectó a más de 28 millones de adultos estadounidenses, daña las células, debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades graves. Este hábito, identificado por más de un tercio de los expertos consultados y la OMS, sigue siendo una de las principales amenazas para la salud a largo plazo.

A través del cigarrillo y sus derivados, las personas se enfrentan a condiciones como el cáncer de pulmón, patologías cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El tabaquismo aumenta las probabilidades
El tabaquismo aumenta las probabilidades de enfermedades graves (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Comida chatarra

En cuanto a la alimentación, los especialistas advierten sobre el impacto de los productos ultraprocesados, que pueden llegar a representar hasta el 70% de la dieta en países como Estados Unidos.

El consumo habitual de alimentos como salchichas, papas fritas y gaseosas se asocia con obesidad, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, depresión, ansiedad y un mayor riesgo de muerte prematura.

La encuesta refleja la preocupación de los expertos por la prevalencia de estos productos en la dieta diaria y su efecto acumulativo en el envejecimiento. Asimismo, estos productos pueden generar una cierta adicción.

La mala alimentación es un
La mala alimentación es un factor negativo para el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Falta de descanso

El sueño insuficiente ha sido señalado como un error frecuente y a menudo subestimado. Los especialistas consultados subrayan que el descanso nocturno es esencial para funciones cerebrales como la reparación celular, la consolidación de la memoria y la eliminación de toxinas.

La recomendación general es que los adultos procuren dormir entre siete y nueve horas cada noche, ya que la falta de sueño adecuado puede tener consecuencias profundas en la salud física y mental.

Especialistas recomiendan que los adultos
Especialistas recomiendan que los adultos duerman entre 7 y 9 horas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de estos cuatro hábitos, la encuesta destacó la importancia de un enfoque integral del bienestar. Chien remarcó que “una vida verdaderamente saludable no se trata solo de lo que comes o de la frecuencia con la que vas al gimnasio; también se trata de un enfoque holístico que incluye el bienestar mental, emocional y social”.

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que priorizar la actividad física diaria, una alimentación equilibrada, un descanso adecuado y la gestión del estrés constituye la base para un envejecimiento saludable. Además, insisten en que pequeñas modificaciones en los hábitos diarios pueden marcar una diferencia significativa en la longevidad y el bienestar.

Temas Relacionados

Envejecimiento saludableInactividad físicaTabaquismoEnvejecimientoSaludSueño reparadorNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué algunas personas evitan el contacto físico, según la ciencia

Factores como el estilo de apego durante la infancia, experiencias personales y rasgos de personalidad pueden influir en estas situaciones. Cómo respetar los límites para evitar incomodidades

Por qué algunas personas evitan

Qué alimentos recomiendan los expertos para ganar masa muscular más rápido en el gimnasio

La elección y combinación correcta de alimentos, según especialistas de Harvard y GQ, resulta fundamental para impulsar el rendimiento físico y favorecer el aumento de volumen corporal

Qué alimentos recomiendan los expertos

7 hábitos recomendados por especialistas para aliviar la acidez estomacal

Pequeños cambios en la rutina pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de quienes sufren molestias gástricas, según explican médicos de la Mayo Clinic

7 hábitos recomendados por especialistas

Cómo el insomnio impacta en la vida sexual y las claves para mejorar el descanso

Los problemas para conciliar el sueño pueden afectar el deseo, la erección y la lubricación, además de incidir en el estado de ánimo y la respuesta cardiovascular

Cómo el insomnio impacta en

Intolerancia a la lactosa: por qué ocurre y cómo manejar los síntomas, según un especialista

En una nueva edición de El Puente, el doctor Juan Pablo Stefanolo, especialista en gastroenterología y neurogastroenterología, analizó las causas de este cuadro y ofreció estrategias prácticas para identificar molestias y adaptar la alimentación

Intolerancia a la lactosa: por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cuál es la

Elecciones 2025: cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

INFOBAE AMÉRICA
El detalle en la vista

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

La UE respaldó el avance democrático en Moldavia tras unas elecciones parlamentarias marcadas por la injerencia rusa

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

El régimen de Irán ahorcó a un hombre acusado de espiar para Israel

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá