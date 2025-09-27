Salud

¿Qué le sucede a tu cuerpo si tomás gaseosa todos los días?

El consumo habitual de refrescos, incluidos los light, puede agravar síntomas digestivos y modificar el equilibrio de bacterias intestinales, según especialistas en nutrición y salud digestiva, lo que podría afectar el bienestar gastrointestinal a largo plazo

Por Nazareno Rosen

Guardar
El consumo regular de refrescos
El consumo regular de refrescos se asocia con sobrepeso, obesidad, daño renal y enfermedades hepáticas Credito: (Foto: Cortesía UNAM)

Un artículo reciente de EatingWell reveló un dato alarmante: el 63 % de los adultos en Estados Unidos toma gaseosa al menos una vez al día. Lo que para muchos parece un hábito inofensivo, en realidad es una práctica que puede disparar consecuencias en distintas áreas del organismo.

Los efectos van desde indigestión, nerviosismo y cambios bruscos de humor, hasta una mayor necesidad de consumir alimentos azucarados. Y no se trata solo de las versiones comunes; incluso los gaseosas “light” pueden provocar malestar inmediato, sobre todo cuando se ingieren en grandes cantidades en poco tiempo.

Impacto directo en la salud bucal

El consumo diario de refrescos
El consumo diario de refrescos puede causar caries, erosión dental y problemas en las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las consecuencias más notorias del consumo diario se manifiesta en la boca. Las gaseosas están relacionados con la aparición de caries, erosión del esmalte y la pérdida de piezas dentales.

Según Scott Cardall, experto en protección bucal, todo lo que sea “muy ácido y con mucha azúcar puede causar caries... Los refrescos son bastante ácidos y suelen contener grandes cantidades de azúcar, que la placa y los microbios bucales convierten en ácido láctico y empiezan a disolver los dientes”.

Además de perjudicar el esmalte, estas bebidas pueden modificar la composición salival y perjudicar las encías. Ankit Patel, miembro de 24/7 dental, describe que “la saliva juega un papel crucial en la salud bucal... Sin embargo, beber refrescos puede disminuir la producción de saliva, lo que dificulta que la boca combata las bacterias dañinas”, provocando inflamación, hinchazón y hasta recesión gingival.

Irritación gástrica y problemas digestivos

El alto contenido de gas y acidez de estas bebidas puede provocar irritación en individuos susceptibles. Nancy Mitchell, enfermera titulada, advierte que “para quienes padecen gastritis, úlceras, reflujo ácido y similares, el ácido carbónico puede agravar los síntomas y causar molestias, especialmente si ya padecen inflamación crónica”. Aunque no produzcan daño directo en el revestimiento estomacal, quienes presentan patologías digestivas pueden experimentar peores síntomas tras su ingesta.

Alteraciones en el azúcar sanguíneo y riesgo de resistencia a la insulina

Un solo refresco contiene más
Un solo refresco contiene más azúcar añadido que la recomendación diaria, elevando el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo envase de refresco de 355 ml carga con unos 37 gramos de azúcar añadido, una cifra que sobrepasa las recomendaciones diarias para la mayoría de las personas. Esa dosis, aparentemente pequeña, es suficiente para desatar un verdadero shock en el organismo.

Heather Davis, experta en nutrición, advierte que el azúcar de rápida absorción dispara los niveles de glucosa en sangre en cuestión de minutos, obligando al cuerpo a liberar insulina de golpe. El resultado: subidas y caídas de energía, fatiga repentina, cambios de humor y, a largo plazo, un mayor riesgo de prediabetes, diabetes, problemas cardiovasculares e incluso daño microvascular.

Modificaciones en triglicéridos y colesterol HDL

Beber gaseosas con frecuencia eleva los triglicéridos y disminuye el colesterol HDL, o “bueno”. “Si el azúcar de los refrescos no se utiliza para la actividad física, el hígado la convierte en grasa (triglicéridos)”, según el Dr. César Sauza.

Los adultos que consumen refresco habitualmente presentan hasta un 98 % más de riesgo de tener bajos niveles de HDL y un 53 % más de probabilidad de acumular triglicéridos, lo que favorece la aparición de enfermedades metabólicas como el hígado graso.

Cambios en la microbiota intestinal y efecto de los edulcorantes artificiales

Los refrescos pueden aumentar la
Los refrescos pueden aumentar la tolerancia al dulzor y el deseo de consumir más azúcar (Imagen ilustrativa Infobae)

Los refrescos etiquetados como “light” tampoco están exentos de controversia. De acuerdo con Heather Davis, investigaciones recientes sugieren que “los edulcorantes artificiales, como los que se encuentran en los refrescos light, pueden afectar negativamente el microbioma intestinal y el control glucémico”.

Además de relacionarse con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, su consumo habitual podría alterar de forma dañina el equilibrio de bacterias intestinales.

Otros problemas de salud asociados

El consumo regular de gaseosas se asocia con sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, daño renal, caries, gota y enfermedades hepáticas no alcohólicas. Los consumidores frecuentes tienen más probabilidades de mantener hábitos perjudiciales como fumar, dormir poco y pasar más tiempo frente a pantallas.

Una lata de refresco de cola de 355 ml aporta:

  • Calorías: 156
  • Carbohidratos: 38,5 g
  • Azúcares totales: 37 g (todo azúcar añadido)
  • Grasas totales: 0,9 g
  • Sodio: 11 mg
  • Fósforo: 33,5 mg No aporta fibra dietética ni proteínas y su contenido en grasas saturadas y colesterol es prácticamente nulo.

Seguridad, grupos de riesgo y alternativas

El consumo de gaseosa no es recomendable para todos. Quienes tienen problemas digestivos pueden ver empeorados sus síntomas. Tanto el alto contenido de azúcar como de edulcorantes artificiales puede producir hinchazón, náuseas, diarrea, malestar gastrointestinal, así como fluctuaciones bruscas de azúcar en sangre. Beber estas bebidas de forma habitual también puede aumentar la tolerancia al dulzor, incrementando el deseo de consumir productos azucarados.

Entre las mejores alternativas, figuran el agua con gas con infusión de frutas o verduras, agua con gas saborizada o sin sabor, kombucha, té espumoso y vino espumoso sin alcohol. Estas opciones resultan menos riesgosas y pueden reemplazar al refresco sin perder el carácter refrescante y el gusto agradable.

Temas Relacionados

SaludRefrescoGaseosaAzúcarBebidasEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Engordan los carbohidratos? Un nutricionista desmonta el mito que alimenta la obesidad

Durante años, fueron señalados como los culpables del sobrepeso, pero la ciencia demuestra otra cosa. El especialista Ismael Galancho explica por qué no son los enemigos de la dieta, cuál es el verdadero origen de la ganancia de peso y qué errores alimentan la confusión

¿Engordan los carbohidratos? Un nutricionista

El sangrado y la inflamación de encías, la señal de una crisis de salud bucal invisible

La enfermedad periodontal afecta en su mayoría a adultos y se asocia a riesgos sistémicos como cardiopatías, según advierten expertos y nuevas cifras publicadas por The New York Times

El sangrado y la inflamación

Qué remedios caseros sirven realmente contra el resfrío, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic explican cuáles son los tratamientos efectivos, cuáles resultan inútiles y qué medidas pueden poner en riesgo la salud frente al resfriado común

Qué remedios caseros sirven realmente

Los 7 beneficios de las semillas de girasol comprobadas por la ciencia

Investigaciones recientes revelan datos poco conocidos sobre este alimento vegetal y su impacto en diferentes aspectos del bienestar físico y mental

Los 7 beneficios de las

Dormir mal después de los 50: por qué cambia el sueño y los riesgos de automedicarse, según los expertos

A medida que pasan los años, aumentan el insomnio y los despertares nocturnos, incluso en situaciones de gran cansancio. Los especialistas explican las causas de estos problemas y dan consejos para mejorar el descanso y vivir mejor

Dormir mal después de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un hombre tras un

Murió un hombre tras un violento vuelco con su camioneta en Mar del Plata en medio de la tormenta

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Claves psicológicas para relaciones a distancia saludables

El Banco Nación anunció créditos para pagar viajes en 12 cuotas sin interés y con descuentos de hasta 20% en rubros turísticos

Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

INFOBAE AMÉRICA
La ciencia revela qué ocurre

La ciencia revela qué ocurre en el cerebro durante las experiencias cercanas a la muerte

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

El sorprendente experimento que revela cómo las ratas muestran empatía y evitan dañar a sus compañeras

TELESHOW
Daniela Celis dio el nuevo

Daniela Celis dio el nuevo parte médico de Thiago Medina: “Una leve mejoría”

Trueno hizo historia como el primer artista del género urbano en unirse a una orquesta: “Estoy viviendo un sueño”

Calu Rivero y Aíto de la Rúa están en Nueva York a la espera del show de Shakira y aumentan los rumores de reconciliación con Antonio

Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”