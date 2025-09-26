Salud

10 mitos y verdades sobre los anticonceptivos

En el Día Mundial de la Anticoncepción, la falta de información, prejuicios y barreras sociales explican por qué muchas creencias sobre cómo prevenir un embarazo no deseado persisten a pesar de los avances médicos y legales. Cómo desterrarlas para tomar decisiones seguras

Guardar
La falta de información y
La falta de información y los mitos obstaculizan el acceso a métodos modernos y efectivos en Argentina (Freepik)

El Día Mundial de la Anticoncepción pone el foco en la circulación de desinformación y creencias erróneas que dificultan el acceso a la anticoncepción segura en Argentina y el mundo.

Según los especialistas, una parte importante de las consultas sigue motivada por dudas en torno a la efectividad, accesibilidad y seguridad de los métodos.

¿Cuáles son los anticonceptivos más usados hoy?

En Argentina, los métodos más extendidos incluyen los anticonceptivos hormonales, tales como píldoras, inyecciones, parches y anillos, los dispositivos intrauterinos (DIU), los implantes subdérmicos, los preservativos masculinos y femeninos, así como los métodos quirúrgicos como la ligadura de trompas y la vasectomía.

El DIU, tanto de cobre
El DIU, tanto de cobre como hormonal, puede utilizarse en adolescentes y adultas, según recomiendan los especialistas y la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la médica tocoginecóloga Analía Blanco (MN 145.248), del área de Obstetricia del Hospital de Clínicas de la UBA, se observa un aumento sostenido de la demanda por métodos de larga duración, como el DIU y los implantes, que ofrecen alta eficacia y menor dependencia de la acción diaria de la persona usuaria.

El acceso a la información a través de redes sociales y espacios fuera del consultorio médico diversifica las opciones y motiva consultas más específicas. Como señaló Blanco, “el mejor método es el que mejor se adapta a esa persona”. Este criterio incluye historia clínica, etapa de vida y preferencias individuales.

10 mitos y verdades sobre anticonceptivos

El preservativo sigue siendo el
El preservativo sigue siendo el único método que previene tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual (Andina Agencia Peruana de Noticias)
  1. “El DIU no es un método eficaz”. El DIU, ya sea de cobre o hormonal, presenta una tasa de eficacia superior al 99%. Así lo sostienen especialistas de la UBA y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ). Puede utilizarse en mujeres jóvenes y adultas, y es reversible.
  2. “Solo pueden acceder a la ligadura tubaria mujeres que ya tuvieron hijos”. Según la Ley Nacional de Anticoncepción en Argentina, cualquier mujer mayor de edad puede solicitar una ligadura tubaria, haya tenido o no hijos. Así lo confirmó Analía Blanco a Infobae.
  3. “La anticoncepción de emergencia es abortiva”. La Anticoncepción de Emergencia (AHE), conocida como “pastilla del día después”, no produce abortos. Su función principal es retrasar la ovulación antes de que ocurra la fecundación.
  4. “El DIU y los implantes no pueden usarse en adolescentes”. Los métodos reversibles de larga duración, como DIU e implantes, están recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adolescentes porque no requieren acción diaria y ofrecen alta efectividad. La especialista Marisa Labovsky, presidente de la SAGIJ, indicó que su uso local sigue siendo bajo, pese a su seguridad.
  5. “Estos métodos de larga duración afectan la fertilidad”. Los anticonceptivos reversibles de larga duración no dañan la capacidad fértil. Una vez retirados, la fertilidad retorna rápidamente, según estudios citados por la SAGIJ.
  6. “La protección es responsabilidad solo de las mujeres jóvenes”. La anticoncepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual no dependen exclusivamente de las mujeres jóvenes. La médica Silvina Valente (MN 87.798), presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH, recordó que las campañas y políticas públicas deben contemplar a personas de todas las edades, incluidos adultos mayores.
  7. “El preservativo implica pérdida de placer”. La creencia de que el uso de preservativo reduce la sensibilidad no cuenta con validación científica universal y depende de la experiencia de cada persona. La SASH advierte que este mito limita la protección, en especial entre los jóvenes.
  8. “No es necesario cuidarse luego de la menopausia o andropausia”. El riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la transmisión de VIH, persiste en adultos mayores. Datos de la Fundación Huésped indican que más del 60% de los mayores nunca se realizó un test de VIH.
  9. “La anticoncepción de emergencia puede usarse como método habitual”. La AHE no protege contra ITS y no reemplaza métodos regulares. Desde la AMAdA enfatizan que se recomienda solo en situaciones excepcionales y que su eficacia es mayor cuanto antes se utilice tras la relación sexual desprotegida.
  10. “No hay acceso gratuito a métodos anticonceptivos”. La distribución gratuita de anticonceptivos existe y alcanza todo el país mediante hospitales y centros de salud, de acuerdo a la política nacional. Aun así, existen barreras en la provisión constante, regulatorias y de acceso equitativo, según advierte la SASH.

La importancia de la educación y la consejería médica personalizada

La educación sexual integral y
La educación sexual integral y la consejería médica aseguran decisiones informadas y autónomas sobre anticoncepción (Freepik)

La elección de un método anticonceptivo requiere un asesoramiento individualizado que contemple historia clínica, preferencias y contexto social. “No se trata de imponer un método, sino de acompañar al paciente en una decisión consensuada”, explicó Blanco.

La OMS establece que la mejor opción es la que mejor se adapta a cada situación personal y etapa del ciclo vital.

Desde la SASH enfatizan la falta de campañas informativas sostenidas y la persistencia de mitos como barreras que afectan tanto a jóvenes como a adultos mayores. Además, destaca la necesidad de políticas públicas que aseguren no solo el acceso universal a métodos, sino también información clara y acompañamiento profesional. “Garantizar la anticoncepción no es solo entregar métodos, sino asegurar educación y un sistema de salud que responda a todas las edades”, afirmó Valente.

El Día Mundial de la Anticoncepción impulsa la reflexión sobre la importancia del acceso igualitario, la superación de prejuicios históricos y la garantía del derecho a decidir desde la información y la equidad.

Temas Relacionados

Día Mundial de la AnticoncepciónMétodos anticonceptivosPastillas anticonceptivasDIUAnticoncepción de emergenciaPastilla del día despuésPreservativo

Últimas Noticias

Infancias en riesgo: la crisis silenciosa de la salud mental

Factores como la hiperconexión, la pobreza y la exposición a distintos tipos de violencia agravan el deterioro psicológico de niños y adolescentes. Ante este panorama, cuáles son las respuestas de los Estados y de la Argentina

Infancias en riesgo: la crisis

Día Mundial de la Anticoncepción: cómo impulsar decisiones libres y conscientes, según expertos

De acuerdo con los últimos relevamientos, casi la mitad de los embarazos a nivel mundial no son intencionales. Especialistas consultados por Infobae hicieron hincapié en conocer el método efectivo para cada paciente y trabajar en las desigualdades de su acceso

Día Mundial de la Anticoncepción:

La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo

Healthday Spanish

La enfermedad cardíaca sigue siendo

¿La visión de los niños empeora? La contaminación del aire puede ser la culpable

Healthday Spanish

¿La visión de los niños

Nueva píldora trata los bochornos de la menopausia sin hormonas

Healthday Spanish

Nueva píldora trata los bochornos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por el femicidio de

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la madre de la víctima pidió que liberen a los detenidos

La geografía del empleo argentino: de qué se trabaja en cada provincia

Oficializaron el programa que permitirá a comercios reducir el consumo energético a cambio de una bonificación

Cómo la IA utilizada de manera transversal revoluciona los flujos de trabajo

Cómo atraer colibríes y mariposas a los balcones y jardines: los consejos de un experto

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur efectuó disparos

Corea del Sur efectuó disparos de advertencia contra una embarcación norcoreana que violó su frontera marítima

Dinamarca cerró nuevamente el aeropuerto de Aalborg por sobrevuelo de drones y denunció tácticas de guerra híbrida

Ecuador pidió una reforma al sistema multilateral para enfrentar el crimen organizado como una amenaza global

Reino Unido acusó a Rusia de utilizar la IA para expandir la desinformación y consolidar su control interno

Paraguay y EEUU reforzaron sus lazos diplomáticos en torno a Taiwán e Israel durante un encuentro en Asunción

TELESHOW
“El Club de los Perfectos”:

“El Club de los Perfectos”: el musical adolescente que desafía los tabúes desembarca en la calle Corrientes

Llega el FIC.UBA 2025: todo lo que hay que saber sobre el festival de cine de la Universidad de Buenos Aires

#VivaLaFamilia con Fernando y Delfina Burlando: “Rezo todas las noches por la felicidad de mis hijas”

Nicolás Cabré palpitó su casamiento con Rocío Pardo: “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”

Soledad Pastorutti sorprendió en La Voz Argentina al enseñar cómo se debe revolear un poncho