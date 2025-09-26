10 mitos y verdades sobre los anticonceptivos

La falta de información y los mitos obstaculizan el acceso a métodos modernos y efectivos en Argentina (Freepik)

El Día Mundial de la Anticoncepción pone el foco en la circulación de desinformación y creencias erróneas que dificultan el acceso a la anticoncepción segura en Argentina y el mundo.

Según los especialistas, una parte importante de las consultas sigue motivada por dudas en torno a la efectividad, accesibilidad y seguridad de los métodos.

¿Cuáles son los anticonceptivos más usados hoy?

En Argentina, los métodos más extendidos incluyen los anticonceptivos hormonales, tales como píldoras, inyecciones, parches y anillos, los dispositivos intrauterinos (DIU), los implantes subdérmicos, los preservativos masculinos y femeninos, así como los métodos quirúrgicos como la ligadura de trompas y la vasectomía.

El DIU, tanto de cobre como hormonal, puede utilizarse en adolescentes y adultas, según recomiendan los especialistas y la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la médica tocoginecóloga Analía Blanco (MN 145.248), del área de Obstetricia del Hospital de Clínicas de la UBA, se observa un aumento sostenido de la demanda por métodos de larga duración, como el DIU y los implantes, que ofrecen alta eficacia y menor dependencia de la acción diaria de la persona usuaria.

El acceso a la información a través de redes sociales y espacios fuera del consultorio médico diversifica las opciones y motiva consultas más específicas. Como señaló Blanco, “el mejor método es el que mejor se adapta a esa persona”. Este criterio incluye historia clínica, etapa de vida y preferencias individuales.

10 mitos y verdades sobre anticonceptivos

El preservativo sigue siendo el único método que previene tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual (Andina Agencia Peruana de Noticias)

“El DIU no es un método eficaz”. El DIU, ya sea de cobre o hormonal, presenta una tasa de eficacia superior al 99%. Así lo sostienen especialistas de la UBA y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ). Puede utilizarse en mujeres jóvenes y adultas, y es reversible. “Solo pueden acceder a la ligadura tubaria mujeres que ya tuvieron hijos”. Según la Ley Nacional de Anticoncepción en Argentina, cualquier mujer mayor de edad puede solicitar una ligadura tubaria, haya tenido o no hijos. Así lo confirmó Analía Blanco a Infobae. “La anticoncepción de emergencia es abortiva”. La Anticoncepción de Emergencia (AHE), conocida como “pastilla del día después”, no produce abortos. Su función principal es retrasar la ovulación antes de que ocurra la fecundación. “El DIU y los implantes no pueden usarse en adolescentes”. Los métodos reversibles de larga duración, como DIU e implantes, están recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adolescentes porque no requieren acción diaria y ofrecen alta efectividad. La especialista Marisa Labovsky, presidente de la SAGIJ, indicó que su uso local sigue siendo bajo, pese a su seguridad. “Estos métodos de larga duración afectan la fertilidad”. Los anticonceptivos reversibles de larga duración no dañan la capacidad fértil. Una vez retirados, la fertilidad retorna rápidamente, según estudios citados por la SAGIJ. “La protección es responsabilidad solo de las mujeres jóvenes”. La anticoncepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual no dependen exclusivamente de las mujeres jóvenes. La médica Silvina Valente (MN 87.798), presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH, recordó que las campañas y políticas públicas deben contemplar a personas de todas las edades, incluidos adultos mayores. “El preservativo implica pérdida de placer”. La creencia de que el uso de preservativo reduce la sensibilidad no cuenta con validación científica universal y depende de la experiencia de cada persona. La SASH advierte que este mito limita la protección, en especial entre los jóvenes. “No es necesario cuidarse luego de la menopausia o andropausia”. El riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la transmisión de VIH, persiste en adultos mayores. Datos de la Fundación Huésped indican que más del 60% de los mayores nunca se realizó un test de VIH. “La anticoncepción de emergencia puede usarse como método habitual”. La AHE no protege contra ITS y no reemplaza métodos regulares. Desde la AMAdA enfatizan que se recomienda solo en situaciones excepcionales y que su eficacia es mayor cuanto antes se utilice tras la relación sexual desprotegida. “No hay acceso gratuito a métodos anticonceptivos”. La distribución gratuita de anticonceptivos existe y alcanza todo el país mediante hospitales y centros de salud, de acuerdo a la política nacional. Aun así, existen barreras en la provisión constante, regulatorias y de acceso equitativo, según advierte la SASH.

La importancia de la educación y la consejería médica personalizada

La educación sexual integral y la consejería médica aseguran decisiones informadas y autónomas sobre anticoncepción (Freepik)

La elección de un método anticonceptivo requiere un asesoramiento individualizado que contemple historia clínica, preferencias y contexto social. “No se trata de imponer un método, sino de acompañar al paciente en una decisión consensuada”, explicó Blanco.

La OMS establece que la mejor opción es la que mejor se adapta a cada situación personal y etapa del ciclo vital.

Desde la SASH enfatizan la falta de campañas informativas sostenidas y la persistencia de mitos como barreras que afectan tanto a jóvenes como a adultos mayores. Además, destaca la necesidad de políticas públicas que aseguren no solo el acceso universal a métodos, sino también información clara y acompañamiento profesional. “Garantizar la anticoncepción no es solo entregar métodos, sino asegurar educación y un sistema de salud que responda a todas las edades”, afirmó Valente.

El Día Mundial de la Anticoncepción impulsa la reflexión sobre la importancia del acceso igualitario, la superación de prejuicios históricos y la garantía del derecho a decidir desde la información y la equidad.