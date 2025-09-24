Salud

Cómo acompañar a un ser querido que atraviesa una depresión

Priorizar la escucha, con empatía y sin presiones, puede marcar la diferencia en el proceso de recuperación emocional. Las recomendaciones de los expertos

Silvia Pardo

Por Silvia Pardo

Guardar
Los síntomas más frecuentes de
Los síntomas más frecuentes de la depresión incluyen tristeza, vacío, desesperanza y pérdida de interés en actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión afecta a millones de personas en todo el mundo y su impacto se extiende mucho más allá de quienes la padecen directamente. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 332 millones de personas sufren depresión.

En Argentina, los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica muestran una tendencia ascendente en el malestar psicológico desde 2010, con un repunte significativo entre 2022 y 2024. Actualmente, tres de cada diez adultos en el país presentan síntomas de ansiedad y depresión, con un impacto especialmente marcado en mujeres y adultos mayores.

La licenciada Sandra Germani (MN 34699), coordinadora del Programa Neurociencia del Bienestar en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Infobae que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta significativamente a una persona tanto a nivel mental como físico.

“Sus características principales pueden ser sensación de tristeza, vacío y/o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, cambios en el apetito y/o el sueño, fatiga y dificultad para concentrarse, entre otras. La depresión es una condición clínica, que requiere abordaje terapéutico y sus causas son multifactoriales: factores genéticos, químicos y traumas vitales”, afirmó.

Alteraciones del sueño, fatiga y
Alteraciones del sueño, fatiga y dificultad para concentrarse son manifestaciones comunes de la depresión (Imagen Ilustrativa infobae)

Esta realidad plantea un desafío considerable para familiares y amigos, quienes a menudo se enfrentan a la incertidumbre de cómo acompañar a un ser querido en medio de este trastorno. Así, suelen experimentar una mezcla de temor, angustia e incertidumbre. No es raro que surjan dudas sobre cómo actuar o qué decir, mientras que la persona afectada puede tener dificultades para expresar lo que siente o incluso para pedir ayuda.

Los expertos señalan que comprender la naturaleza de la depresión es un primer paso fundamental para poder acompañar de manera efectiva. Entender que se trata de una condición que va más allá de la simple tristeza o el desánimo permite a los allegados adoptar una actitud más empática y menos exigente.

Cómo se manifiesta la depresión

Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión (ADAA en inglés), la depresión es más frecuente en mujeres que en hombres. Se han encontrado algunas diferencias en la forma en que se manifiesta el estado de ánimo depresivo según el sexo y la edad, expresó la entidad:

En los hombres, la depresión
En los hombres, la depresión se manifiesta como cansancio, irritabilidad e ira, y tienden a no buscar ayuda ni reconocer el problema (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • En los hombres, se manifiesta a menudo como cansancio, irritabilidad e ira. Pueden mostrar un comportamiento más imprudente y abusar de las drogas y el alcohol. También tienden a no reconocer que están deprimidos y no buscan ayuda.
  • En las mujeres, la depresión suele manifestarse como tristeza, inutilidad y culpa.
  • En los niños más pequeños, la depresión tiene más probabilidades de manifestarse como rechazo escolar, ansiedad al separarse de los padres y preocupación por la muerte de los padres.
  • Los adolescentes deprimidos tienden a ser irritables, malhumorados y a meterse en problemas escolares. Además, suelen presentar ansiedad comórbida, trastornos alimentarios o abuso de sustancias.
  • En los adultos mayores, la depresión puede manifestarse de forma más sutil, ya que tienden a ser menos propensos a admitir sentimientos de tristeza o dolor y las enfermedades médicas que son más comunes en esta población también contribuyen o causan depresión, señaló la asociación.

Los síntomas de la depresión

Los adolescentes y jóvenes pueden
Los adolescentes y jóvenes pueden mostrar irritabilidad, problemas escolares y comorbilidades como ansiedad, trastornos alimentarios o consumo de sustancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ADAA los más frecuentes son los siguientes:

  • Estado de ánimo persistentemente triste, ansioso o “vacío”
  • Sentimientos de desesperanza, pesimismo.
  • Sentimientos de culpa, inutilidad, impotencia.
  • Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades, incluido el sexo.
  • Anhedonia. Es la incapacidad de experimentar alegría o placer.
  • Disminución de energía, fatiga, sensación de “ralentización”
  • Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones.
  • Insomnio, despertarse temprano por la mañana o dormir demasiado
  • Poco apetito y pérdida de peso o comer en exceso y aumento de peso
  • Pensamientos de muerte o suicidio, intentos de suicidio.
  • Inquietud, irritabilidad
  • Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y dolores para los que no se puede diagnosticar otra causa.

Cómo ayudar a un ser querido con depresión

Frases de comprensión y aceptación
Frases de comprensión y aceptación ayudan a aliviar el dolor emocional y a disminuir la sensación de aislamiento en la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de acompañar a alguien con depresión, los especialistas recomiendan priorizar la escucha y el respeto por los tiempos de la persona afectada. Es importante evitar presionar para que retome actividades o adopte una actitud positiva de inmediato.

La psicóloga Sandra Germani afirmó que el acompañamiento debe centrarse en aceptar y comprender el proceso, sin forzar ni recriminar. Respetar los momentos de retraimiento y mostrar disponibilidad sin invadir resulta clave para que la persona no se sienta incomprendida o juzgada.

De acuerdo con la doctora Suma Chand de ADAA, recibir aceptación y amor actúa como un bálsamo para quien sufre depresión y sufre dolor emocional. Estas son algunas de las formas en las que la aceptación puede expresarse verbalmente:

  • “Recuerda que te amo pase lo que pase”.
  • “No dudes en pedirme ayuda. Me hace feliz poder ayudarte. Sé que harías lo mismo por mí si las cosas cambiaran”.
  •  “Puedo acompañarte a tus citas de terapia y psiquiatría, si eso te lo hace más fácil”.
El acompañamiento a una persona
El acompañamiento a una persona con depresión implica aceptar y comprender el proceso, mostrando disponibilidad sin forzar ni recriminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen, además, frases a evitar y actitudes que pueden resultar contraproducentes. Muchas personas con depresión desconocen los síntomas de la enfermedad o creen erróneamente que deberían superarla solo con fuerza de voluntad.

Germani afirmó que comentarios como “tenés que ponerle ganas”, “no estás colaborando”, “deberías ser más fuerte” o “tenés una vida hermosa y no la valorás” pueden aumentar la sensación de incomprensión y aislamiento, por lo que deben evitarse.

Germani advirtió sobre el riesgo de minimizar el dolor con expresiones como “te hacés problema por nada” o “estás dramatizando demasiado”, así como de ofrecer soluciones rápidas o simplistas. La especialista subrayó que las crisis asociadas a la depresión implican un proceso de reconstrucción que requiere tiempo, y que ese tiempo es único y personal para cada individuo.

Otra recomendación de la experta es no tomar como algo personal los cambios de ánimo o la falta de disposición de la persona con depresión. “Comprender que al estar afectadas las ganas, y con el dolor a cuestas, la persona que padece puede volverse irritable o poco predispuesta a sostener las actividades que solía tener. Respetar los tiempos, sin forzar o recriminar”, dijo Germani.

Buscar ayuda profesional es clave
Buscar ayuda profesional es clave porque la depresión es una condición clínica frecuente y tratable, que puede revertirse con abordaje adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Chad aseguró: “La depresión es una enfermedad que hace que las personas se sientan solas y aisladas, por lo que la presencia de un familiar y su compañía marcan una gran diferencia. A veces, no es necesario decir nada, solo se necesita un oído compasivo que escuche con empatía. Simplemente, estar cerca de tu ser querido en silencio también está bien. Transmite cariño y alivia su sensación de aislamiento.

Los expertos coinciden en que el acompañamiento respetuoso y la comprensión profunda del proceso depresivo pueden marcar una diferencia significativa en la recuperación.

También es importante motivar a buscar ayuda profesional: la depresión es una condición clínica frecuente y prevalente, que tiene tratamiento y puede revertir, dijeron los expertos.

Finalmente, Germani recomendó animar a la conexión social: “El aislamiento es frecuente en los cuadros depresivos. Empezar a retomar algo del contacto social es importante, respetando los tiempos y las formas del paciente”, dijo la experta del Hospital de Clínicas.

Temas Relacionados

DepresiónEscuchaApoyoMalestar psicológicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los 5 beneficios de la espinaca para la salud comprobados por la ciencia

Con un alto valor nutricional y numerosos aportes para el bienestar, esta verdura se posiciona como un ingrediente habitual e indispensable en la cocina

Los 5 beneficios de la

Qué son los soplos cardíacos y cuál es su gravedad

El doctor Alejandro Meretta, en su columna de Infobae en Vivo, dijo que la detección en adultos puede indicar una alteración valvular que requiere estudios médicos para evitar complicaciones

Qué son los soplos cardíacos

Angustia e incapacidad: por qué la migraña es una enfermedad subestimada que trasciende el dolor

Un nuevo estudio que abarcó a siete países de América Latina reveló cómo este problema de salud impacta a nivel psicológico. Diagnóstico tardío y dificultades en para tratarla

Angustia e incapacidad: por qué

El 97% de los casos de cáncer de tiroides se cura con un diagnóstico a tiempo: cuáles son los síntomas y cómo se detecta

La detección precoz de la enfermedad, que afecta principalmente a mujeres en edad fértil, mejora el pronóstico y permite un tratamiento exitoso con cirugía y seguimiento médico multidisciplinario

El 97% de los casos

El nuevo paradigma del Alzheimer: qué dicen los expertos sobre avances en el diagnóstico y el tratamiento

Una serie de artículos en The Lancet analizó los desarrollos en el abordaje de la enfermedad y postuló que se abrió una nueva era para los pacientes. La mirada de especialistas en diálogo con Infobae

El nuevo paradigma del Alzheimer:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empresarios celebraron el respaldo de

Empresarios celebraron el respaldo de EEUU para calmar los mercados pero pidieron medidas para reactivar la economía

Qué provocó la espectacular estela de luz que iluminó el cielo de Córdoba y Santa Fe en la madrugada

“Fue una venganza narco”: el ministro de Seguridad bonaerense dio detalles del triple crimen de las jóvenes que habían desaparecido en La Matanza

Tras el comunicado del Tesoro de EEUU, el Gobierno reafirmó que las retenciones al 0% se mantendrán hasta el 31 de octubre

La OMS dijo que no hay evidencia científica que vincule el uso del paracetamol en embarazadas con el autismo

INFOBAE AMÉRICA
Impulsan en Uruguay cambios a

Impulsan en Uruguay cambios a la regulación del trabajo sexual con mayores multas a los locales

Margaret Atwood recibe el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía

Marco Rubio instó a Rusia a detener la matanza en Ucrania y a buscar una “solución duradera” al conflicto

Santiago Peña pidió un lugar para Taiwán en las Naciones Unidas: “Es una cuestión de estricta justicia”

Europa le dio un corto plazo a Irán para cooperar con inspectores nucleares y evitar sanciones de la ONU

TELESHOW
Alexis Mac Allister y Ailén

Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija recién nacida: las teorías sobre el origen de su nombre

El irónico mano a mano entre Wanda Nara y Maxi López que sorprendió a todos

El tierno gesto de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña tras el conflicto que mantiene con la China Suárez

Celeste Muriega celebró la conquista de uno de sus grandes anhelos: “Hoy se los puedo contar”

Nuevo parte médico de Thiago Medina: superó una descompensación respiratoria y su estado permanece reservado