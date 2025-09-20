Salud

Los microbios de la boca podrían contribuir al cáncer de páncreas

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

VIERNES, 19 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- El riesgo de cáncer de páncreas de una persona podría vincularse con los microbios que viven en la boca, señala un estudio reciente.

Las personas tienen un riesgo más que triplicado de cáncer de páncreas si sus bocas contienen 27 tipos de bacterias y hongos, incluidos algunos directamente relacionados con la enfermedad de las encías, informaron los investigadores el 18 de septiembre en JAMA Oncology.

"Está más claro que nunca que cepillarse los dientes y usar hilo dental no solo podría ayudar a prevenir la enfermedad periodontal, sino que también podría proteger contra el cáncer", señaló en un comunicado de prensa el coautor principal, el Dr. Richard Hayes, profesor de salud de la población de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

El cáncer de páncreas se considera un "asesino silencioso" porque existen pocos métodos de detección efectivos para detectarlo temprano. Eso lo convierte en un cáncer altamente letal, con una tasa de supervivencia a cinco años de solo el 13 por ciento, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Estudios anteriores han demostrado que las bacterias pueden viajar a través de la saliva tragada hacia el páncreas, lo que aumenta el riesgo de cáncer para las personas con mala salud bucal.

Pero no está claro qué microbios contribuyen específicamente al cáncer de páncreas, dijeron los investigadores.

En el estudio, los investigadores analizaron muestras de saliva tomadas de más de 122,000 estadounidenses que participaron en dos estudios a gran escala sobre la detección y la prevención del cáncer.

El equipo identificó a 445 pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas y comparó sus muestras de saliva con las tomadas de 445 personas al azar que permanecieron libres de cáncer.

Los investigadores identificaron 20 tipos diferentes de bacterias y cuatro tipos de hongos que afectan el riesgo de cáncer de páncreas.

También relacionaron el cáncer de páncreas con tres bacterias que ya se sabe que contribuyen a la enfermedad de las encías: Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum y Parvimonas micra.

En total, todo el grupo de microbios aumentó el riesgo de cáncer de páncreas en casi 3.5 veces, muestran los resultados.

"Al perfilar las poblaciones bacterianas y fúngicas en la boca, los oncólogos podrían señalar a los que más necesitan pruebas de detección del cáncer de páncreas", señaló en un comunicado de prensa el coautor principal, Jiyoung Ahn, profesor de salud y medicina de la población de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

Sin embargo, los investigadores anotaron que debido a que el estudio es observacional, no puede establecer un vínculo causal directo entre la salud oral y el cáncer de páncreas.

A continuación, el equipo planea explorar si los virus orales podrían contribuir al cáncer y cómo el microbioma de la boca podría afectar las posibilidades de supervivencia de los pacientes.

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer de páncreas.

FUENTES: NYU Langone Health, comunicado de prensa, 18 de septiembre de 2025; JAMA Oncology, 18 de septiembre de 2025

