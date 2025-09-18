Salud

OpenAI lanza ChatGPT seguro para adolescentes con controles parentales

Por India Edwards HealthDay Reporter

JUEVES, 18 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los adolescentes que chatean con ChatGPT pronto verán una versión muy diferente de la herramienta, una creada con formas más estrictas de mantenerlos seguros en línea, anunció OpenAI.

Las nuevas salvaguardas se producen a medida que los reguladores aumentan el escrutinio de los chatbots y su impacto en la salud mental de los jóvenes.

Según el cambio, cualquier persona identificada como menor de 18 años será dirigida automáticamente a una versión diferente de ChatGPT diseñada con reglas de contenido "apropiadas para la edad", dijo la compañía en un comunicado.

La versión para adolescentes bloquea el contenido sexual y puede involucrar a las fuerzas del orden en casos raros en los que un usuario se encuentra en una angustia aguda.

"La forma en que ChatGPT responde a un joven de 15 años debe ser diferente a la forma en que responde a un adulto", explicó la compañía.

OpenAI también planea implementar controles parentales a fines de septiembre. Los padres podrán vincular cuentas, ver el historial de chat e incluso establecer horas de bloqueo para limitar el uso.

El anuncio sigue a la investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC)  sobre los riesgos potenciales de los chatbots de IA para niños y adolescentes.

En abril, Adam Raine , de 16 años, de California, se suicidó; su familia ha demandado a OpenAI, alegando que ChatGPT jugó un papel en su muerte, informó CBS News .

Si bien OpenAI dice que está priorizando la seguridad, aún quedan preguntas sobre cómo el sistema verificará la edad de un usuario. Si la plataforma no puede confirmar la edad de un usuario, utilizará por defecto la versión para adolescentes, dijo la compañía.

Otros gigantes tecnológicos han anunciado medidas similares. YouTube, por ejemplo, ha introducido una nueva tecnología de estimación de edad que tiene en cuenta el historial de la cuenta y los hábitos de visualización, dijo CBS News .

Los padres siguen preocupados.

Un informe del Pew Research Center publicado a principios de este año encontró que el 44% de los padres que se preocupan por la salud mental de los adolescentes creen que las redes sociales tienen el mayor impacto negativo.

FUENTE: CBS News, 16 de septiembre de 2025

