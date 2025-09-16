Adultos mayores y salud digestiva: las razones detrás del aumento del malestar estomacal con los años

El envejecimiento provoca cambios fisiológicos que afectan la salud digestiva de los adultos mayores (Freepik)

El malestar digestivo suele aumentar a medida que las personas envejecen. Estudios citados por VeryWell Health señalan que síntomas como estreñimiento, acidez estomacal e hinchazón tienden a intensificarse en la adultez mayor debido a transformaciones naturales en el sistema digestivo vinculadas al paso de los años.

Si bien estos cambios pueden resultar incómodos, existen estrategias sencillas, respaldadas por especialistas y evidencia científica mencionada por VeryWell Health, para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Cambios fisiológicos en el sistema digestivo

El proceso digestivo se ralentiza progresivamente con la edad. Erica Chung, gastroenteróloga del Montefiore Health System, explicó a VeryWell Health que la reducción en la actividad y coordinación de los músculos y nervios del tracto digestivo dificulta el tránsito fluido de los alimentos.

El estreñimiento y la acidez estomacal aumentan con la edad debido a la ralentización del sistema digestivo

El estómago disminuye la producción de ácido y el intestino absorbe nutrientes con menor eficacia. Además, influyen el uso de medicamentos, la presencia de enfermedades crónicas como diabetes o parkinson y cambios en el estilo de vida, como la disminución de la actividad física, menor consumo de fibra y reducción en la ingesta de agua.

Estreñimiento y tránsito intestinal lento

Uno de los efectos más notables es el estreñimiento, una molestia cotidiana en muchos adultos mayores.

El tránsito intestinal más lento permite que el cuerpo absorba mayor cantidad de agua de los alimentos, endureciendo las heces y dificultando su eliminación. Nikiya Asamoah, gastroenteróloga del Medstar Washington Hospital Center, indicó a VeryWell Health que la menor producción de enzimas digestivas también enlentece la digestión y puede aumentar el dolor estomacal.

El reflujo gastroesofágico se agrava con la edad por el debilitamiento del esfínter esofágico inferior (Freepik)

Para contrarrestar estos efectos, Asamoah recomienda mantener una hidratación adecuada y practicar ejercicio regularmente, dos hábitos que favorecen el movimiento intestinal.

Acidez estomacal y reflujo gastroesofágico

La acidez estomacal o reflujo gastroesofágico también se vuelve más frecuente o empeora con la edad. El debilitamiento del esfínter esofágico inferior, que separa el esófago del estómago, permite el retorno de ácido y alimentos hacia el esófago, generando ardor y molestias.

El exceso de peso corporal eleva el riesgo al crear presión adicional sobre el abdomen, lo que facilita el reflujo.

Especialistas recomiendan consultar al médico ante síntomas digestivos persistentes y ajustar la dieta según las necesidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por VeryWell Health aconsejan evitar alimentos irritantes como picantes, café y alcohol, optar por comidas pequeñas, no acostarse tras comer y procurar mantener un peso saludable. Ante molestias persistentes, sugieren consultar al médico para evaluar tratamientos farmacológicos.

El papel de los medicamentos en la salud digestiva

El impacto de los medicamentos en la salud digestiva de los adultos mayores también es relevante. El uso constante de antibióticos o ibuprofeno puede debilitar la mucosa gástrica y aumentar la irritación estomacal.

Por otro lado, fármacos como narcóticos y antiácidos pueden empeorar el estreñimiento. VeryWell Health recomienda consultar con el médico o farmacéutico acerca de la posibilidad de tomar fármacos recubiertos para reducir la irritación, así como ingerir medicamentos junto con alimentos o leche.

El uso de medicamentos y enfermedades crónicas influyen en los problemas digestivos en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un consumo adecuado de agua y fibra ayuda a prevenir el estreñimiento derivado de estos tratamientos. Si la dificultad para evacuar persiste, los especialistas sugieren conversar con un profesional de la salud ante estas condiciones.

Hábitos saludables para mejorar la digestión

Adoptar hábitos saludables puede marcar una diferencia considerable en la salud digestiva durante la vejez. Subhankar Chakraborty, gastroenterólogo del Ohio State University Wexner Medical Center, recomendó en VeryWell Health consumir entre 25 y 35 gramos de fibra al día, preferentemente de cereales integrales, frutas y verduras.

Además, aconseja comer despacio y en porciones pequeñas, realizar actividad física la mayoría de los días, beber suficiente agua y evitar acostarse después de las comidas.

Pequeños cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden mejorar significativamente la salud gastrointestinal en la adultez mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas digestivos frecuentes, como diarrea o gases, Asamoah aconseja consultar al médico y llevar un diario alimenticio para identificar posibles desencadenantes relacionados con alimentos o medicamentos.

Pequeños ajustes en la dieta y los hábitos diarios pueden contribuir de manera significativa al bienestar digestivo en la adultez mayor. Atender las demandas del aparato digestivo y adaptar los hábitos alimenticios puede ser clave para reducir molestias y mejorar la calidad de vida.