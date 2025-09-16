Salud

Adultos mayores y salud digestiva: las razones detrás del aumento del malestar estomacal con los años

Desde cambios fisiológicos hasta tratamientos médicos influyen en la digestión. Cuáles son las rutinas saludables que recomiendan los expertos, según VeryWell Health

Por Fausto Urriste

Guardar
El envejecimiento provoca cambios fisiológicos
El envejecimiento provoca cambios fisiológicos que afectan la salud digestiva de los adultos mayores (Freepik)

El malestar digestivo suele aumentar a medida que las personas envejecen. Estudios citados por VeryWell Health señalan que síntomas como estreñimiento, acidez estomacal e hinchazón tienden a intensificarse en la adultez mayor debido a transformaciones naturales en el sistema digestivo vinculadas al paso de los años.

Si bien estos cambios pueden resultar incómodos, existen estrategias sencillas, respaldadas por especialistas y evidencia científica mencionada por VeryWell Health, para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Cambios fisiológicos en el sistema digestivo

El proceso digestivo se ralentiza progresivamente con la edad. Erica Chung, gastroenteróloga del Montefiore Health System, explicó a VeryWell Health que la reducción en la actividad y coordinación de los músculos y nervios del tracto digestivo dificulta el tránsito fluido de los alimentos.

El estreñimiento y la acidez
El estreñimiento y la acidez estomacal aumentan con la edad debido a la ralentización del sistema digestivo

El estómago disminuye la producción de ácido y el intestino absorbe nutrientes con menor eficacia. Además, influyen el uso de medicamentos, la presencia de enfermedades crónicas como diabetes o parkinson y cambios en el estilo de vida, como la disminución de la actividad física, menor consumo de fibra y reducción en la ingesta de agua.

Estreñimiento y tránsito intestinal lento

Uno de los efectos más notables es el estreñimiento, una molestia cotidiana en muchos adultos mayores.

El tránsito intestinal más lento permite que el cuerpo absorba mayor cantidad de agua de los alimentos, endureciendo las heces y dificultando su eliminación. Nikiya Asamoah, gastroenteróloga del Medstar Washington Hospital Center, indicó a VeryWell Health que la menor producción de enzimas digestivas también enlentece la digestión y puede aumentar el dolor estomacal.

El reflujo gastroesofágico se agrava
El reflujo gastroesofágico se agrava con la edad por el debilitamiento del esfínter esofágico inferior (Freepik)

Para contrarrestar estos efectos, Asamoah recomienda mantener una hidratación adecuada y practicar ejercicio regularmente, dos hábitos que favorecen el movimiento intestinal.

Acidez estomacal y reflujo gastroesofágico

La acidez estomacal o reflujo gastroesofágico también se vuelve más frecuente o empeora con la edad. El debilitamiento del esfínter esofágico inferior, que separa el esófago del estómago, permite el retorno de ácido y alimentos hacia el esófago, generando ardor y molestias.

El exceso de peso corporal eleva el riesgo al crear presión adicional sobre el abdomen, lo que facilita el reflujo.

Especialistas recomiendan consultar al médico
Especialistas recomiendan consultar al médico ante síntomas digestivos persistentes y ajustar la dieta según las necesidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por VeryWell Health aconsejan evitar alimentos irritantes como picantes, café y alcohol, optar por comidas pequeñas, no acostarse tras comer y procurar mantener un peso saludable. Ante molestias persistentes, sugieren consultar al médico para evaluar tratamientos farmacológicos.

El papel de los medicamentos en la salud digestiva

El impacto de los medicamentos en la salud digestiva de los adultos mayores también es relevante. El uso constante de antibióticos o ibuprofeno puede debilitar la mucosa gástrica y aumentar la irritación estomacal.

Por otro lado, fármacos como narcóticos y antiácidos pueden empeorar el estreñimiento. VeryWell Health recomienda consultar con el médico o farmacéutico acerca de la posibilidad de tomar fármacos recubiertos para reducir la irritación, así como ingerir medicamentos junto con alimentos o leche.

El uso de medicamentos y
El uso de medicamentos y enfermedades crónicas influyen en los problemas digestivos en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un consumo adecuado de agua y fibra ayuda a prevenir el estreñimiento derivado de estos tratamientos. Si la dificultad para evacuar persiste, los especialistas sugieren conversar con un profesional de la salud ante estas condiciones.

Hábitos saludables para mejorar la digestión

Adoptar hábitos saludables puede marcar una diferencia considerable en la salud digestiva durante la vejez. Subhankar Chakraborty, gastroenterólogo del Ohio State University Wexner Medical Center, recomendó en VeryWell Health consumir entre 25 y 35 gramos de fibra al día, preferentemente de cereales integrales, frutas y verduras.

Además, aconseja comer despacio y en porciones pequeñas, realizar actividad física la mayoría de los días, beber suficiente agua y evitar acostarse después de las comidas.

Pequeños cambios en la alimentación
Pequeños cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden mejorar significativamente la salud gastrointestinal en la adultez mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas digestivos frecuentes, como diarrea o gases, Asamoah aconseja consultar al médico y llevar un diario alimenticio para identificar posibles desencadenantes relacionados con alimentos o medicamentos.

Pequeños ajustes en la dieta y los hábitos diarios pueden contribuir de manera significativa al bienestar digestivo en la adultez mayor. Atender las demandas del aparato digestivo y adaptar los hábitos alimenticios puede ser clave para reducir molestias y mejorar la calidad de vida.

Temas Relacionados

Salud digestiva en adultos mayoresEstreñimientoAcidez estomacalHábitos saludablesVeryWell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo un simple hábito en la oficina puede bajar la presión arterial y el azúcar, según Harvard

Estudios recientes destacan que las pausas activas dentro de la jornada laboral se asocian con mejoras significativas para el organismo, de acuerdo con Women’s Health

Cómo un simple hábito en

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol, la “hormona del estrés”

Ciertos productos naturales contribuyen a regular la respuesta del organismo ante situaciones de tensión. Especialistas de Harvard y de la revista Women’s Health analizan su efecto en la salud física y emocional

Los alimentos más efectivos para

Cuál es el mejor momento del día para ducharse, según una experta en microbiología

La frecuencia con la que se lavan las sábanas y fundas de almohada también marcan la diferencia, más allá de la rutina de aseo elegida

Cuál es el mejor momento

Cómo la intervención humana alteró el tamaño de los animales durante 8 mil años

Un estudio reveló la forma en que los humanos transformaron el tamaño de vacas, ciervos y conejos. La Edad Media marcó un antes y un después en la historia evolutiva de las especies

Cómo la intervención humana alteró

¿Hay diferencia entre los huevos de cáscara blanca y cáscara marrón? Esto dice la ciencia

La apariencia externa suele generar dudas sobre posibles diferencias nutricionales o de calidad. Sin embargo, ¿existe algún beneficio en optar por uno u otro?

¿Hay diferencia entre los huevos
ÚLTIMAS NOTICIAS
A pesar de las tasas

A pesar de las tasas altas, las ventas de autos 0 km repuntan 5% en septiembre por la suba del dólar

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

Descubren un nuevo beneficio de la dieta mediterránea vinculado a la salud bucal

Continúa el retroceso: el consumo cayó 3,2% en agosto, según un informe privado

INFOBAE AMÉRICA
Charlie Kirk o las muertes

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

Hollywood demanda a una empresa china de IA por uso ilegal de personajes icónicos

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

TELESHOW
Antonela Roccuzzo explicó el significado

Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”