Té verde: cómo puede ayudar a fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

El té verde podría fortalecer el cabello y estimular su crecimiento, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde se ha convertido en una opción natural para quienes buscan fortalecer el cabello y estimular su crecimiento, aunque los especialistas advierten que no debe considerarse un tratamiento principal contra la caída capilar. De acuerdo con Verywell Health, esta infusión puede incorporarse como complemento dentro de la rutina de cuidado, siempre bajo ciertas precauciones y sin reemplazar las indicaciones médicas.

Varios compuestos presentes en el té verde explican su potencial para favorecer el crecimiento del cabello. Entre ellos resalta el galato de epigalocatequina, un antioxidante que, junto con otros nutrientes vegetales, protege los folículos pilosos del daño.

La cafeína también puede estimular los folículos, lo que contribuye a fortalecer el pelo y favorecer la aparición de nuevos cabellos. Los antioxidantes tienen relación con la reducción de la inflamación en el cuero cabelludo, un aspecto relevante para la salud capilar.

Sin embargo, Verywell Health subraya que el té verde no constituye una cura para la caída del cabello, sino un complemento dentro de un plan integral.

La infusión, rica en antioxidantes, se perfila como complemento natural en la rutina de cuidado capilar

Las formas más frecuentes de incorporar el té verde en la rutina para un cabello más fuerte incluyen: preparar dos o tres bolsitas y aplicar la infusión fría directamente sobre el cuero cabelludo, ingerir dos a tres tazas diarias o considerar suplementos de té verde bajo supervisión médica.

La decisión sobre el mejor método depende de las preferencias personales, el estilo de vida y la sensibilidad a la cafeína, por lo que la consulta médica resulta esencial.

Evidencia científica y postura de Harvard sobre el té verde y el cabello

La comunidad científica ha profundizado recientemente en los efectos del té verde sobre la salud capilar. Un estudio publicado en la revista Phytomedicine Plus comprobó en voluntarios con alopecia leve que la aplicación tópica de extracto de té verde durante tres meses generó “una mejora significativa en la densidad y el grosor del cabello, atribuida a los antioxidantes y al galato de epigalocatequina”, según los autores.

Además, otras investigaciones sugieren que el té verde podría mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo cual favorecería el transporte de nutrientes a los folículos pilosos y, por ende, un entorno óptimo para el crecimiento capilar. Estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también lo convierten en un aliado interesante para la salud general.

Estudios científicos muestran mejoras en densidad y grosor del cabello con extracto de té verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la opinión de Harvard, la institución reconoce el poder antioxidante del té verde y sus posibles beneficios para la salud global, aunque aclara que la evidencia científica sobre su impacto directo en el crecimiento del cabello aún es limitada y preliminar.

El portal de salud de Harvard Medical School explica que los polifenoles y catequinas, especialmente el galato de epigalocatequina presentes en el té verde, muestran propiedades antiinflamatorias y protectoras celulares, pero resalta que la mayoría de los estudios relevantes han sido realizados en laboratorio o en animales, por lo que todavía no existen resultados contundentes en humanos.

Harvard también enfatiza la importancia de la seguridad al consumir suplementos dietéticos, incluidos los de té verde, por el riesgo de interacciones farmacológicas y la aparición de efectos secundarios.

Por ello, Harvard recomienda consultar siempre a un médico antes de iniciar cualquier suplemento, sobre todo en el caso de embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con condiciones crónicas o que estén tomando medicamentos como anticoagulantes, betabloqueantes o estatinas.

Aplicar té verde en el cuero cabelludo o consumirlo bajo supervisión médica son métodos recomendados

La consulta con un especialista resulta indispensable para evaluar la conveniencia y seguridad de incorporar té verde, sobre todo en personas con condiciones médicas específicas, en embarazo o lactancia, o que utilizan medicamentos de forma crónica.

Además, es importante optar por productos de calidad, evitar el consumo excesivo y estar atentos a posibles reacciones adversas como nerviosismo, insomnio o molestias digestivas.

Mantener expectativas realistas, priorizar la seguridad y acompañar el uso de té verde con hábitos saludables —como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y una adecuada rutina de higiene capilar— es la clave para integrar este complemento de forma positiva en la búsqueda de un cabello saludable y fuerte.