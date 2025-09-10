La cafeína es una mala noticia para las donaciones de sangre, según un estudio

MIÉRCOLES, 10 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una taza de café de la mañana podría dañar la calidad de una donación de sangre proporcionada más tarde en el día, señala un estudio reciente.

La cafeína parece afectar la sangre donada de maneras que reducen la efectividad de futuras transfusiones, informan los investigadores en la revista Haemotologica.

Específicamente, encontraron que los glóbulos rojos son más propensos a dañarse durante el almacenamiento cuando hay altos niveles de cafeína en una donación de sangre.

Además, los resultados mostraron que las transfusiones de sangre cargada de cafeína dieron como resultado aumentos más bajos en los niveles de hemoglobina de los pacientes, la proteína en los glóbulos rojos responsable de suministrar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono.

También hubo mayores señales de descomposición de los glóbulos rojos entre los pacientes transfundidos, dijeron los investigadores.

Hasta un 75 por ciento de los estadounidenses consumen cafeína con regularidad, lo que plantea preguntas importantes sobre la calidad del suministro de sangre de EE. UU., dijeron los investigadores.

"Hace tiempo que comprendemos los efectos de la cafeína en el cerebro y el sistema nervioso central, pero este es el primer estudio a gran escala que demuestra su impacto en la biología de los glóbulos rojos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal Angelo D'Alessandro, profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado.

"Estos hallazgos sugieren que algo tan común como la taza de café de la mañana podría tener implicaciones importantes para la calidad de la sangre almacenada y qué tan bien funciona cuando se transfunde a los pacientes", dijo D'Alessandro.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron muestras de más de 13,000 donantes de sangre de EE. UU.

El equipo encontró que los efectos negativos de la cafeína fueron particularmente pronunciados entre los receptores de transfusiones y los donantes de sangre portadores de variantes en el gen ADORA2B, que regula cómo funcionan los glóbulos rojos en condiciones de bajo oxígeno.

Actualmente, varios países europeos aconsejan a los donantes de sangre que limiten su consumo de cafeína antes de la donación, pero no se desaconseja activamente en los EE. UU., dijeron los investigadores.

De hecho, la cafeína podría facilitar la extracción de sangre de los donantes, ya que aumenta la presión arterial y agranda los vasos sanguíneos, dijeron los investigadores.

"Sin embargo, esta ventaja debe equilibrarse con las propiedades diuréticas suaves de la cafeína, que pueden predisponer a los donantes a la deshidratación", dijo D'Alessandro.

La cafeína tiene una vida media corta en el cuerpo, por lo que abstenerse antes de donar sangre podría ayudar a mejorar la calidad de una donación, dijeron los investigadores.

Los resultados de este estudio también podrían ayudar a explicar por qué la cafeína podría mejorar el rendimiento en el ejercicio y los deportes, dijeron los investigadores.

La cafeína bloquea la activación del receptor de ADORA2B e inhibe una enzima llamada G6PD. Esto puede elevar el estrés oxidativo (daño celular causado por moléculas de oxígeno inestables) y, paradójicamente, promover la adaptación durante el esfuerzo físico, dijeron los investigadores.

"Curiosamente, recientemente descubrimos que los ratones con deficiencia de G6PD mostraron una mejor tolerancia al ejercicio", dijo en un comunicado de prensa el investigador Travis Nemkov, profesor asociado de bioquímica de la Universidad de Colorado.

"Estos hallazgos ilustran cómo los conocimientos de la medicina transfusional pueden informar nuestra comprensión de la fisiología del ejercicio y aspectos más amplios de la salud humana", añadió.

Más información

La Cruz Roja Americana tiene más información sobre la donación de sangre.

FUENTE: Universidad de Colorado, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2025