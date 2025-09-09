Un medicamento para la artritis podría tener un beneficio adicional para la salud del corazón

MARTES, 9 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un medicamento común para la artritis reumatoide también parece reducir la presión arterial, lo que podría reducir el riesgo de enfermedad cardiaca de los pacientes, señala un estudio reciente.

El metotrexato redujo significativamente la presión arterial en comparación con otro medicamento para la artritis llamado sulfasalazina, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Annals of Medicine.

"Encontramos que el metotrexato redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 7.4 mm/Hg en comparación con las personas que tomaban sulfasalazina", señaló el investigador principal, Arduino Mangoni, profesor estratégico de farmacología clínica de la Universidad de Flinders, en Australia.

"Este tipo de reducción se considera significativa porque incluso una pequeña reducción en la presión arterial puede reducir el riesgo de problemas cardiacos graves, como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares", dijo en un comunicado de prensa.

La artritis reumatoide ocurre en aproximadamente 1 de cada 100 personas, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Es un trastorno autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones de una persona, causando dolor e hinchazón.

Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron al azar a 62 pacientes con AR recién diagnosticados a recibir inyecciones regulares de metotrexato o sulfasalazina.

Después de seis meses, las personas que recibieron metotrexato tuvieron una presión arterial sistólica significativamente más baja. La sistólica es la presión en los vasos sanguíneos durante un latido cardíaco. Es el número superior en una lectura de presión arterial.

Los investigadores encontraron que este beneficio no parecía estar relacionado con mejoras en los síntomas de artritis de una persona o la rigidez de sus arterias.

Eso significa que el medicamento podría estar ayudando al corazón de otras maneras, como calmar la inflamación o mejorar la salud de los vasos sanguíneos.

"Sabemos desde hace tiempo que el metotrexato ayuda con la inflamación, pero ahora estamos viendo que también puede ayudar a reducir la presión arterial, que es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardíaca", dijo Arduino. "Este podría ser un gran paso adelante en la forma en que cuidamos a las personas con artritis reumatoide".

Los resultados también mostraron que ciertos rasgos genéticos hicieron que algunas personas fueran más propensas a experimentar una caída en la presión arterial con metotrexato.

"En resumen, si alguien tiene variantes genéticas específicas, el metotrexato podría agregar un beneficio para la salud del corazón a su papel habitual en el tratamiento de la artritis reumatoide por el efecto positivo sobre la presión arterial", dijo Arduino.

Pero la investigadora principal, Sara Tommasi , anotó que se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y averiguar exactamente por qué el metotrexato reduce la presión arterial en algunos.

"Los resultados sugieren que este conocido medicamento para la artritis también podría tener un rol en la protección de la salud cardiaca, sobre todo en las personas que tienen un riesgo más alto debido a la inflamación", señaló en un comunicado de prensa Tommasi, científico médico de la Universidad de Flinders.

Más información

FUENTE: Universidad de Flinders, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2025