Salud

Un medicamento para la artritis podría tener un beneficio adicional para la salud del corazón

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 9 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un medicamento común para la artritis reumatoide también parece reducir la presión arterial, lo que podría reducir el riesgo de enfermedad cardiaca de los pacientes, señala un estudio reciente.

El metotrexato redujo significativamente la presión arterial en comparación con otro medicamento para la artritis llamado sulfasalazina, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Annals of Medicine.

"Encontramos que el metotrexato redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 7.4 mm/Hg en comparación con las personas que tomaban sulfasalazina", señaló el investigador principal, Arduino Mangoni, profesor estratégico de farmacología clínica de la Universidad de Flinders, en Australia.

"Este tipo de reducción se considera significativa porque incluso una pequeña reducción en la presión arterial puede reducir el riesgo de problemas cardiacos graves, como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares", dijo en un comunicado de prensa.

La artritis reumatoide ocurre en aproximadamente 1 de cada 100 personas, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Es un trastorno autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones de una persona, causando dolor e hinchazón.

Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron al azar a 62 pacientes con AR recién diagnosticados a recibir inyecciones regulares de metotrexato o sulfasalazina.

Después de seis meses, las personas que recibieron metotrexato tuvieron una presión arterial sistólica significativamente más baja. La sistólica es la presión en los vasos sanguíneos durante un latido cardíaco. Es el número superior en una lectura de presión arterial.

Los investigadores encontraron que este beneficio no parecía estar relacionado con mejoras en los síntomas de artritis de una persona o la rigidez de sus arterias.

Eso significa que el medicamento podría estar ayudando al corazón de otras maneras, como calmar la inflamación o mejorar la salud de los vasos sanguíneos.

"Sabemos desde hace tiempo que el metotrexato ayuda con la inflamación, pero ahora estamos viendo que también puede ayudar a reducir la presión arterial, que es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardíaca", dijo Arduino. "Este podría ser un gran paso adelante en la forma en que cuidamos a las personas con artritis reumatoide".

Los resultados también mostraron que ciertos rasgos genéticos hicieron que algunas personas fueran más propensas a experimentar una caída en la presión arterial con metotrexato.

"En resumen, si alguien tiene variantes genéticas específicas, el metotrexato podría agregar un beneficio para la salud del corazón a su papel habitual en el tratamiento de la artritis reumatoide por el efecto positivo sobre la presión arterial", dijo Arduino.

Pero la investigadora principal, Sara Tommasi , anotó que se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y averiguar exactamente por qué el metotrexato reduce la presión arterial en algunos.

"Los resultados sugieren que este conocido medicamento para la artritis también podría tener un rol en la protección de la salud cardiaca, sobre todo en las personas que tienen un riesgo más alto debido a la inflamación", señaló en un comunicado de prensa Tommasi, científico médico de la Universidad de Flinders.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la artritis reumatoide.

FUENTE: Universidad de Flinders, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunmedicamentoparalaartritispodriatenerunbeneficioadicionalparalasaluddelcorazon

Últimas Noticias

Prevención y chequeos gratuitos: una campaña refuerza la lucha contra el cáncer de piel en Argentina

Habrá acciones y recorridas por diferentes provincias para acercar consultas médicas, implementar el uso de herramientas tecnológicas para evaluar lunares y fomentar hábitos de cuidado

Prevención y chequeos gratuitos: una

Malestar psicológico: dos de cada diez argentinos empeoró su bienestar emocional, según un informe de la UCA

Un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, con registros hasta 2024, reveló un aumento sostenido de los trastornos de ansiedad y depresión, con especial impacto en mujeres y mayores de 60 años

Malestar psicológico: dos de cada

Cómo es la terapia que mostró eficacia en casos de epilepsia que no responden a los medicamentos

Se trata de un abordaje nutricional que requiere control clínico y compromiso sostenido

Cómo es la terapia que

Cuánto tiempo se tarda en formar el hábito de ir al gimnasio, según la ciencia

Un estudio realizado a más de 30 mil personas durante cuatro años analizó cómo la frecuencia, la motivación y la preferencia por ciertos días pueden influir en la incorporación sostenida de la actividad física. ¿Es verdad que solo 21 días son suficientes?

Cuánto tiempo se tarda en

6 estrategias naturales que ayudan a reducir la presión arterial, según expertos

Prevention y especialistas de Harvard reúnen recomendaciones sencillas y respaldadas por la ciencia para reducir la hipertensión y cuidar el corazón

6 estrategias naturales que ayudan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rosario: dos perros estaban encerrados

Rosario: dos perros estaban encerrados en una camioneta bajo el sol y la policía rompió el vidrio para rescatarlos

El Ministerio Público pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros”

Causa Seguros: Alberto Fernández explicó la frase “yo me ocupo” del chat con su secretaria María Cantero

Prevención y chequeos gratuitos: una campaña refuerza la lucha contra el cáncer de piel en Argentina

Elecciones Argentina 2025, en vivo: las últimas noticias antes de los comicios legislativos nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Tras el ataque de Israel,

Tras el ataque de Israel, Qatar aseguró que continuará con sus intentos de mediación para alcanzar un alto el fuego en Gaza

La jueza del magnicidio de Fernando Villavicencio fue cuestionada por sus vínculos con el correísmo

Un regreso amenazante: Rusia teme que sus veteranos traumados desaten una ola de violencia y caos social

De “Grease” a “Fiebre de sábado por la noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

TELESHOW
El enigmático video de Juana

El enigmático video de Juana Repetto para anunciar el sexo del bebé

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Trueno confirmó su relación con la modelo española Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli